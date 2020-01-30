【武漢肺炎】淘寶商稱可幫無業者辦來港商務簽證　即日辦妥收9萬

新型冠狀病毒疫情肆虐，港府在前日（28日）宣布減少人員流動的措施，包括叫停簽發自由行簽證，不過特首林鄭月娥在記者會上就表示不會全面封關，認為貿然切斷兩地往來不切實際，因而商務、探親簽證等則不受影響。 在淘寶上仍然存在不少商家提供辦理來港簽證的服務，當中包括商務簽證。辦理的費用從1.5萬元人民幣（約1.68萬港元）到9萬元不等，辦理時間最長兩個月，最快一天起貨。有商家明言客戶沒有工作亦可辦理，會幫其做足面試、入職的資料，確保客戶安全。 入境處則表示會嚴格執行有效的出入境管制，若遇到懷疑個案會拒絕入境並遣返；而一旦發現有人做虛假陳述或使用虛假文書，即屬違法，違例者會被檢控，並面對罰款和坐監的刑罰。

最便宜要1.5萬人民幣

記者在淘寶搜索「香港商務簽」等關鍵字，發現不少商家提供相關服務。部分商家提供財稅服務，也有商家提供移民、簽證服務。有商戶較為謹慎，擔心在淘寶的程式中留下證據，要求記者移步微信詳談細節。不少商家開門見山報價，從1.5萬人民幣到9萬元不等，價格越高辦理速度越快，付9萬元只需要1日時間便可以通過，1.5萬元則要等逾月。

商家做足入職、面試手續

有收費相對較低的商家表示，客戶必須有公司提供證明信才能辦理。不過有商家就表示，客戶只需要提供身份證、戶口本、相片等資料，其後並前往指定地點的出入境社會服務照相點採集入境證件電子照片就可以，強調「只是拍照，不會有工作人員問你問題」。商家則會幫手掛靠公司，並做足入職、面試的手續，協助出簽。2個月出簽的服務需要2.5萬人民幣（合約2.8萬港元），最快一日出簽則收費9萬元（合約10萬港元），都可一年內可多次入境香港。

商家表示是用自己公司的名額，不像其他商家隨便將客戶塞入空殼公司裡面，「比較安全，也保障其他客人的安全。」

為什麼一日就可以出簽，價格也翻兩番，商家則解釋1日出簽的是領導直接簽名，不用辦其他手續，「所以才這麼貴，領導也不會為了這一兩萬冒風險。」

入境處圖片。

葛珮帆：已向政府反映 需和內地緊密合作

在昨日的記者會上，特首林鄭月娥表示貿然切斷兩地往來是不切實際，所以持商務簽證及探親簽的人士仍可以入境。記者翻查入境事務處網站，發現內地人士可申請3個月至1年不等的商務簽注，一次或多次進出香港，每次最多逗留7日。

對於此類服務，民建聯立法會議員葛珮帆表示，自政府昨日推出防疫措施後，已經有人向其反應相關漏洞，表示已經向政府反映，但解決問題則需要和內地商討，認為需要和內地緊密合作解決。她表示漏洞並非第一次出現，但是目前最緊急時防疫工作，會促政府全面看待，望逐步解決問題。

民主黨立法會議員黃碧雲指，相關的商業操作應該停止，否則病毒進入香港，香港極易「失守」。她認為特區政府應該與內地政府溝通，解決相關問題，並呼籲全面封關，包括羅湖等人流量較大的關口。不過她指，持商務簽人士、或者過境香港的內地人，來到香港時應當填寫健康申報表，並量度體溫，發燒人士應該即刻隔離，而未有症狀的人士，港府亦應該知曉他們的行蹤，確保可以聯絡到。

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入境處：若訪港目的可疑會拒絕入境並遣返 偽造文書或可判入獄



入境處表示，會一如既往嚴格執行有效的出入境管制，若訪港旅客的訪港目的有可疑，入境處會拒絕其入境並將其遣返。



根據入境條例及現行入境政策，所有訪港旅客均須接受入境處人員的入境檢查和訊問，以確定他們的身份、訪港目的、逗留時間以及他們是否符合一般的入境規定，包括必須持有有效的旅行證件、符合其訪港目的的入境簽證(或簽注)等。



經香港過境往來另一國家或地區的中國護照持有人亦須符合一般的入境規定，包括持有前往目的地的有效入境簽證及經確認事先已預訂相關的續程車／船／機票，方可獲准以過境旅客身分入境。而香港前往其他國家或地區，入境處人員會瞭解有關旅客的情況，如其真正目的並非過境而涉嫌違反相關法例，入境處會作出調查並在證據充分的情况下，向有關旅客作出檢控。



根據現行香港法例，任何人向入境處人員作出虛假陳述，即屬違法。違例者會被檢控，一經定罪，最高可被罰款15萬元及入獄14年。若任何人士使用假機票，有關人士則涉嫌使用虛假文書。根據現行香港法例，違例者會被檢控，一經定罪，最高可被判入獄14年。

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