【武漢肺炎】東區醫院手術室至少25護士請病假　律敦治醫護促封關

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情未平，本港截至昨日（28日）有8宗確診個案；103宗懷疑個案正在接受隔離治療，令公立醫院運作百上加斤。醫護工會醫管局員工陣線早前要求政府全面封關及呼籲全民戴口罩等，否則會發起工業行動。 《香港01》記者今日（29日）接獲消息指，東區尤德夫人那打素醫院手術室，今日上午及下午共有超過25名護士請病假；博愛醫院手術室全日共有26名護士請假。另外，律敦治醫院一群醫護人員向醫院管理局高層發信，斥責特首林鄭月娥態度傲慢，並促請政府立即全面關閉中國旅客的入境通道。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

+ 3 + 2

消息指，東區醫院手術室今日全日有超過25名護士請病假，而昨日深切治療部亦有10多名護士請病假，院方暫時未收到來自請假醫護人員的訴求。據了解，當醫護人員集體請假，院方會調配同部門的休假醫護人員「頂更」，暫時未有手術因而被取消。「因為啲病人排期排咗好耐，我哋都盡量唔會取消，少啲人做就唯有做得慢少少。」

消息指，東區醫院外科手術科今日全日有超過25名護士請病假。（資料圖片）

律敦治醫護批林鄭態度傲慢

同屬港島東聯網，律敦治醫院的一群醫護人員向醫管局高層發信。他們在信中指，政府在關口不設防，導致大量疫區人口湧入。而政府昨日才宣佈局部封關，他們批評措施形同虛設。他們又斥責，特首林鄭月娥公開誣衊醫護人員的的要求是「激烈行為」，態度極為傲慢無禮。他們促請醫管局，向政府反映他們的訴求，包括立即全面關閉中國旅客的入境通道，並公開呼籲市民在公眾地方做好防禦措施，譬如戴上口罩。他們表示，如政府未能及時回應，不排除會參加由工會發起的工業行動。

醫管局員工陣線早前在其Facebook專頁向特區政府發「最後通牒」，若政府昨日仍未有回應「五大訴求」，包括禁止旅客由中國入境、公開呼籲全港市民戴口罩等，將會舉行會員大會，以表決是否由2月3日起發起一連5日、共兩階段的罷工行動。工會昨晚回應林鄭月娥記者會時重申對「全面封關」的堅持，並要求政府必須公布中國來港探親、商務等人流數目。