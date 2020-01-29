【武漢肺炎．直播】袁國勇見傳媒　講解公立醫院口罩、裝備標準

香港大學李嘉誠醫學院微生物學系講座教授袁國勇、醫院管理局總感染控制主任賴偉文醫生見傳媒，講解公立醫院的感染控制措施，包括外科口罩的標準及應用。 《香港01》將直播記者會情況。

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【17:18】在急症分流裝備方面，賴偉文解釋，N95較焗難長期戴，加上因接觸病人時間短，一般問兩至三分鐘，風險不高，而病人會先戴口罩及搓手。而因醫護人員有面罩，可防擋飛沬，相信保護足夠。

【17:17】臨床上醫管局要求醫護人員標準防護措施，即預料處理病人時會有體液及血液等要戴上口罩；另外飛沬傳播疾病亦要戴口罩，表面弄污要更換。處理疑似或確診新型冠狀病毒個案時，醫護人員會戴上N95、護目裝置及防水保護衣等。

【17:09】袁國勇及賴偉文於瑪麗醫院見記者。賴偉文表示，一般外科口罩有3層，包括防水層、過濾層及吸濕層，根據世衞外科口罩未有最低標準，各個國家亦有標準量度。現時通常用美國標準（ASTM）揀選口罩。細菌過濾效率1級是大於95%。

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