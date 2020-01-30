【武漢肺炎．最新】卓悅4店中午賣口罩　荃灣家品店$120盒百人等

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，香港截至周三（29日）已確診10宗個案，連日來不少市民都四出搶購口罩；湖北省再確診多1032宗新型冠狀病毒肺炎病例，武漢新增356宗，內地病例總數增加至7184宗，死亡人數累計至170人，全國疑似個案超過9200宗。 另外，武漢肺炎疫情持續肆虐，本港口罩幾乎被搶購一空。屈臣氏昨日（29日）宣布，從今日（30日）起，陸續有少量口罩、衛生用品送抵全線分店；由於數量有限，每人限購一盒，引發大批市民通宵輪候。

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【13:00】卓悅外仍有不少排隊，店員強調已派籌完畢，下午也不再返貨。

【12:40】卓悅旺角中心分店外，估計人龍多達500人，他們並知情而繼續排隊。有遲來的市民未能取到籌，不滿政府處理甚差，要求政府果斷作出決策。

【12:15】荃灣家品店口罩售罄。店內有兩盒外盒損毀的口罩，都被搶購，有顧客表示盒都不是戴的，所以都要。有成功買到「爛盒」顧客說「都唔係好爛」。有買到的顧客說，心情仍不穩定，「唔係一個人戴，屋企多人睇，剩返兩三盒。百二蚊梗係貴，平時50蚊。」

【12:10】卓悅今日（30日）亦在Facebook宣布，預計今日中午12時約2,000盒日本空運現貨口罩將陸續送抵旺角、尖沙咀及銅鑼灣共4間分店，表明所有口罩絕不抬價，惟由於數量有限，每人限買1盒，售價55元。

【武漢肺炎】卓悅中午2000盒日本口罩 抵港九4分店 每人限購1盒

【12:00】荃灣一間家品店推出數箱口罩，每盒120元50個，有逾百人排隊，店內只餘一箱。有街坊稱下午店方會再返貨，但售價會貴一半至198元。

▼旺角屈臣氏口罩售賣情況▼

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【11:20】康泰宣布因應武漢肺炎感染個案增加，為保障員工及顧客的健康，決定延長取消2月1日至2月29日期間出發的全線中國旅行團。本社會陸續通知受影響顧客，他們可選擇即時轉團往其他地區、保留團費 6個月，或全數退回團費，不收任何手續費。

【武漢肺炎】康泰：全線取消2月出發中國旅行團 旅客可退回團費

【10:15】原先於屈臣氏人龍伸延至附近的卓悅，口罩同樣售完

【10:00】屈臣氏砵蘭街分店，準時10時開鋪，門外有過百人等候，職員表示現時尚未返貨，派籌同時叫顧客留下聯絡方法。

【08:31】旺角近滙豐銀行的屈臣氏職員準備派籌，有排隊人士口角，質疑有人「打尖」；又有人質疑屈臣氏沒講明只得20盒口罩，職員解釋已於facebook公布。

【08:07】武漢肺炎疫情蔓延至全國各省市自治區，西藏周四（30日）上午公布當地首宗確診新型冠狀病毒個。繼全國30個省區市先後啟動「重大突發公共衛生事一級響應」後，西藏周三（29日）出現首宗疑似病例，隨即亦啟動重大突發公共衛生事件一級響應。

【07:45】接近8時，旺角近滙豐銀行的屈臣氏增至近80人排隊。排頭位的市民表示，凌晨4點已到分店外等候。

【07:15】今早7時旺角一帶視察，其中近滙豐銀行的屈臣氏已有近50人排隊，而另一間位於彌敦道分店亦有十多人排隊。

大部份排隊市民帶上摺椅，方便坐下休息。然而，今日天氣寒冷，最低預測溫度僅得攝氏12度，不少排隊市民頭戴冷帽、身穿羽絨禦寒。

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【07:10】湖北省再確診多1032宗新型冠狀病毒肺炎病例，武漢新增356宗，內地病例總數增加至7184宗，死亡人數累計至170人。

【06:15】互聯網搜尋公司Google表示，由於新型冠狀病毒感染肺炎疫情擴散，將暫時關閉中國、香港和台灣的所有辦公室。

【03:50】世界衛生組織（World Health Organization）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周三（29日）在Twitter上表示，將於周四（30日）再度召開緊急委員會討論新型冠病毒疫情；這是世衛一周內第三次召開緊急會議，屆時將就是否把武漢肺炎列為「國際關注公共衛生緊急事件」向總幹事提供意見。

【01:15】連鎖藥房屈臣氏於周四（30日）凌晨約1時，在Facebook上表示「全線香港230間分店於今日（1月30日）暫時只能提供每間約20盒手術口罩，而且每間分店到貨時間並不相同，到貨後店員會派籌，額滿即止。建議不要通宵或大清早排隊，以免聚集人流，令健康風險提高。」

▼政府推逾10措施阻擋疫潮爆發▼

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▼香港武漢肺炎疫情▼