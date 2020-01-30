【武漢肺炎．最新】未來有2400萬個口罩到港　政府會助本地設廠

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，香港截至周三（29日）已確診10宗個案，連日來不少市民都四出搶購口罩，本港口罩幾乎被搶購一空。 政務司司長張建宗傍晚見記者時，指本月至今已有800萬個口罩到港，亦預期未來會有2400萬個口罩陸續抵港。

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【18:30】在本地生產方面，張建宗指出，懲教署在羅湖每日可生產5萬個口罩，即時會加班提升到7萬，每月的生產可由110萬提升到180萬個。他又指，初創公司可提供160萬口罩，估計本地每月可提供300萬個口罩，每年供應量達3000多萬個。他又指，政府會協助在港設廠生產口罩。

【18:25】至於會否參考澳門要求湖北省旅客離境，張建宗重申，會建議湖北人士離開香港及自我隔離，不要前往人群密集的地方，若有不適應與當局聯絡，「暫時會用勸喻形式。」

【18:20】被問及會否就口罩推出「限購」措施，邱騰華說，現時正面對供應問題，需要建基於供應情況。他說，現時進口商正採取不同方法，有數百萬批次的口罩周末會由飛機運來香港，又稱要在短期內確保供應充足。

他又指，大部份買家都是有需要購買口罩人士，至於是否存在有外地來港採購口罩的人士，則指：「暫時睇唔到大數目。」

【18:10】被問到口罩何時「應市」，張建宗稱，本月至今已有800萬口罩來港，而未來私人市場亦陸續有約2400萬個口罩運到香港。被問及政府對「封關」的立場，他稱行政長官將有記者會交代情況，以檢視整個疫情的情況。

商務及經濟發展局局長邱騰華補充指，海外個別市場已收緊口罩供應，例如台灣及日本等，但承認有口罩由內地生產，有部份供應未必可如期付貨。他又指，透過海關掌握數字，得悉有200萬口罩已送到香港及市場，未來亦有2400萬個口罩可如期付運。他又指，800萬個口罩今日至周六可經飛機或船運抵香港。

張建宗又指，會提點湖北旅客戴口罩，如可以的應盡早離港。他又呼籲市民：「無必要的請不要出街。」

【18:05】張建宗指，留意到市民對口罩的需要，現正全球採購，現已接觸140多個供應商，而駐港外經貿辦事處亦正物色供應商，已為政府購買到500萬個口罩，未來將陸續來港。

他說，本月至今，已有800萬個口罩運到香港作私人零售市場，未來亦會配給至私家診所及有需要的執法人員等。

他又指，懲教署將提升生產口罩力，每天額外供應物流署約5,000個過濾口罩。未來會落實口罩工場全日運作，以提高口罩生產量。工場全日運作的生產量要視乎最終自願參與夜班工作的在囚人士數目。而懲教署正與相關部門緊密合作，盡快在羅湖懲教所開設多一間口罩工場，以期進一步提升生產量至每月180萬個。

【18:00】政務司司長張建宗在政府總部西翼地下大堂會見傳媒。財經事務及庫務局局長劉怡翔、商務及經濟發展局局長邱騰華以及醫院管理局行政總裁高拔陞醫生一同出席。

張建宗指，香港口罩的主要供應來源是內地，主要予醫護人員使用。他又指，口罩處於全球短缺，現時情況嚴峻，專家組今日與政府開會後，認為減少市民接觸是有效措施，而政府早前已宣佈一系列措施，如暫停開放政府設施等。

他說，政府會積極檢視口罩供應情況，未來將適時公佈。他說，醫管局有三個月存貨，但近一至兩星期的使用率急升5至6倍。

【17:45】醫管局主席范鴻齡呼籲，政府應立即推出果斷措施，進一步減少中港兩地的人流，以減少感染的機會。

【17:39】醫管局表示，截至今日中午十二時，公立醫院向衞生署通報了於過去24小時，共接收95名，當中涉及49男46女、年齡由14個月至100歲，符合「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」呈報準則的病人，並將樣本送交衞生署化驗。

目前139人正留院接受隔離，135人情況穩定，三人嚴重，一人危殆。

【17:15】張竹君稱，昨日確診兩宗個案中，有5名酒店職員需要隔離，另有一名家人屬緊密接觸者，現正隔離。此外，由於二人曾被專車接送，張稱已聯絡司機。

張又指，若旅客曾去過武漢，現時需要他們在口岸主動申報或登記，當局才能致電他們，以了解他們的情況，並在有需要時將他們送院。

【17:05】多個消息指，大埔那打素醫院有2名病人病毒初步測試呈陽性反應，第二次檢測就呈陰性。張竹君說，他們曾抽取患者呼吸道樣本，第一次結果「不是明顯陰性」，後來再取呼吸道樣本，結果同樣是陰性。

莊慧敏又說，第二宗確診個案現時正入住ICU，雖然不用插喉，但需要「聞氧氣」，正接受藥物治療。

【17:02】政務司司長張建宗傍晚6時在政府總部西翼地下大堂會見傳媒。財經事務及庫務局局長劉怡翔、商務及經濟發展局局長邱騰華以及醫院管理局行政總裁高拔陞醫生將會出席。

物流服務署指發聲明，指有謠傳稱政府會於口罩存倉地點向市民免費派發口罩，並以實名制供市民登記提取，署方澄清絕無其事，並提醒市民加強警惕，勿輕信謠言。

【17:01】本港昨日再確診兩宗個案，涉及73歲女患者及72歲男患者，來自湖北武漢市。被問及他們在香港的行蹤，張稱中間的資料不能問得太詳細，又說：「病人唔係好合作」。至於他們曾入住W酒店哪層房間，張未有正面回答。

【16:55】早前有報這指出，有急症室醫生在接觸確診個案後不適。莊慧敏說，有兩名於威爾斯醫院工作的醫護，接觸病人時曾穿著保護衣，經測試後已證實屬為陰性。另一名醫護則在瑪麗醫院工作，今晚才有報告結果。三名醫護現時情況穩定。

【16:48】莊慧敏承認，近兩日多了醫院同事請病假，直言：「比以往多咗。」她又說，有電腦系統監測請病假的情況，又稱現時仍能維持緊急服務。她又指，若有同事發現有過期口罩的問題，應與上司反映。

【16:45】有指第9及10宗確診個案，曾有人向衞生署舉報患者可能「中招」，但衞生署指未能跟進，張竹君解釋，即使相關疾病列入須呈報傳染病，但如果未經醫生診症，當局未能將相關人士「強制」送院。她又指，倘有湖北旅客來港，亦不能強制他們一定要求醫。

【16:40】對於早前有13%懷疑個案屬非本地居民，被問及具體數字，莊慧敏承認手上無數字，「真正數字唔喺手。」至於提供予醫護的住宿安排，莊說，現時各醫院共預留約260個宿舍，醫管局正與各酒店聯絡，安排有需要醫護人員利用津貼入住。

而菲律賓今日有首宗確診個案，患者由武漢經香港轉機。被問及患者有多少密切接觸者等，張竹君僅稱需要跟進，暫時未知航班編號。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏醫生會見傳媒，交代最新疫情。

張竹君表示，截止今日中午，仍然確診10宗個案，暫未有增加。確診個案涉及3女7男，中間曾有3對較年老的夫婦，現時有41位密切接觸者在隔離營。

莊慧敏說，現時增加了95個呈報懷疑個案，139位病人仍在醫院接受隔離治療，確診個案中有9名情況穩定，一名嚴重，需要在ICU使用呼吸機「聞氧氣」協助呼吸。而呈報的醫護人員增至14名，較昨日多兩名，但對病毒呈陰性反應，11名已出院，情況穩定。莊又指，現時負壓病房使用率達65%。

【16:25】澳門宣布，因應新型冠狀病毒疫情持續，為保障學生及教職員工的健康，避免人群聚集，防止疫情進一步蔓延，各高等院校、中、小、幼學校的開課日，以及私立補充教學輔助中心、持續教育機構開始運作的日期，將再向後延遲。正式的復課安排，將於復課前一週作出公佈，冀家長理解相關保障學生健康的措施安排，合力做好防疫工作。

【16:00】菲律賓確診首宗個案，患者是由武漢經香港到達當地。

【15:20】警方發聲明，指別有用心人士再次在網上發放假消息，各區警署會向市民免費派發口罩，又聲稱政府將會派發大量口罩予警察家屬。警方澄清絶無此事，市民切勿誤信假消息。

【15:10】勞工處呼籲外籍家庭傭工在其休息日留在家中，以保障個人健康並減低新型冠狀病毒在社區傳播的風險。

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【14:55】位於荃灣的食店「No Boundary - Tsuen Wan」宣布，店主數日前從台灣帶來1,000個外科口罩，打算在明日（31日）下午三時免費派發給未能買到口罩的港人，以解決燃眉之急。店主強調，外科口罩在台灣製造，但屬工場訂購，沒獨立包裝，加上數量有限，每人最多限取3個，且香港人優先。領取口罩的人士須出示香港永久居民身份證，並注意衛生及安全，自備保鮮袋等容器收納口罩。

【14:30】Uber亦呼籲所有司機要注意個人衞生，而坐車期間亦應戴口罩。

【13:37】卓悅職員向排隊人士解釋，今日已派完所有籌，呼籲市民不要「苦等」。大部分市民聽罷離開，未見混亂情況，已取籌的人龍亦逐漸購買完，開始散去。

【13:00】卓悅外仍有不少排隊，店員強調已派籌完畢，下午也不再返貨。

【12:40】卓悅旺角中心分店外，估計人龍多達500人，他們並知情而繼續排隊。有遲來的市民未能取到籌，不滿政府處理甚差，要求政府果斷作出決策。

【12:15】荃灣家品店口罩售罄。店內有兩盒外盒損毀的口罩，都被搶購，有顧客表示盒都不是戴的，所以都要。有成功買到「爛盒」顧客說「都唔係好爛」。有買到的顧客說，心情仍不穩定，「唔係一個人戴，屋企多人睇，剩返兩三盒。百二蚊梗係貴，平時50蚊。」

【12:10】卓悅今日（30日）亦在Facebook宣布，預計今日中午12時約2,000盒日本空運現貨口罩將陸續送抵旺角、尖沙咀及銅鑼灣共4間分店，表明所有口罩絕不抬價，惟由於數量有限，每人限買1盒，售價55元。

【武漢肺炎】卓悅中午2000盒日本口罩 抵港九4分店 每人限購1盒

【12:00】荃灣一間家品店推出數箱口罩，每盒120元50個，有逾百人排隊，店內只餘一箱。有街坊稱下午店方會再返貨，但售價會貴一半至198元。

▼旺角屈臣氏口罩售賣情況▼

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【11:20】康泰宣布因應武漢肺炎感染個案增加，為保障員工及顧客的健康，決定延長取消2月1日至2月29日期間出發的全線中國旅行團。本社會陸續通知受影響顧客，他們可選擇即時轉團往其他地區、保留團費 6個月，或全數退回團費，不收任何手續費。

【武漢肺炎】康泰：全線取消2月出發中國旅行團 旅客可退回團費

【10:15】原先於屈臣氏人龍伸延至附近的卓悅，口罩同樣售完

【10:00】屈臣氏砵蘭街分店，準時10時開鋪，門外有過百人等候，職員表示現時尚未返貨，派籌同時叫顧客留下聯絡方法。

【08:31】旺角近滙豐銀行的屈臣氏職員準備派籌，有排隊人士口角，質疑有人「打尖」；又有人質疑屈臣氏沒講明只得20盒口罩，職員解釋已於facebook公布。

【08:07】武漢肺炎疫情蔓延至全國各省市自治區，西藏周四（30日）上午公布當地首宗確診新型冠狀病毒個。繼全國30個省區市先後啟動「重大突發公共衛生事一級響應」後，西藏周三（29日）出現首宗疑似病例，隨即亦啟動重大突發公共衛生事件一級響應。

【07:45】接近8時，旺角近滙豐銀行的屈臣氏增至近80人排隊。排頭位的市民表示，凌晨4點已到分店外等候。

【07:15】今早7時旺角一帶視察，其中近滙豐銀行的屈臣氏已有近50人排隊，而另一間位於彌敦道分店亦有十多人排隊。

大部份排隊市民帶上摺椅，方便坐下休息。然而，今日天氣寒冷，最低預測溫度僅得攝氏12度，不少排隊市民頭戴冷帽、身穿羽絨禦寒。

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【07:10】湖北省再確診多1032宗新型冠狀病毒肺炎病例，武漢新增356宗，內地病例總數增加至7184宗，死亡人數累計至170人。

【06:15】互聯網搜尋公司Google表示，由於新型冠狀病毒感染肺炎疫情擴散，將暫時關閉中國、香港和台灣的所有辦公室。

【03:50】世界衛生組織（World Health Organization）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周三（29日）在Twitter上表示，將於周四（30日）再度召開緊急委員會討論新型冠病毒疫情；這是世衛一周內第三次召開緊急會議，屆時將就是否把武漢肺炎列為「國際關注公共衛生緊急事件」向總幹事提供意見。

【01:15】連鎖藥房屈臣氏於周四（30日）凌晨約1時，在Facebook上表示「全線香港230間分店於今日（1月30日）暫時只能提供每間約20盒手術口罩，而且每間分店到貨時間並不相同，到貨後店員會派籌，額滿即止。建議不要通宵或大清早排隊，以免聚集人流，令健康風險提高。」

▼政府推逾10措施阻擋疫潮爆發▼

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▼香港武漢肺炎疫情▼