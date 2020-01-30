【武漢肺炎】屈臣氏排通宵僅為一口罩　旺角頭位市民凌晨四點到場

武漢肺炎疫情持續肆虐，全城口罩幾乎被搶購一空。屈臣氏昨日（29日）宣布，從今日（30日）起，陸續有少量口罩、衛生用品送抵全線分店；然而數量有限，每人限購一盒。

預告引發大批市民到各區屈臣氏排隊輪候，至半夜屈臣氏於facebook 釐清，全線分店每間暫時只能提供約20盒手術口罩，且各區入貨時間不同，呼籲市民不要通宵排隊。記者今早7時到旺角彌敦道一帶視察，當中近滙豐銀行的分店外，有逾50人輪候，排頭位市民於凌晨4時到場，坦言一家五口但已沒有口罩，又指網上見有人出售口罩索價500元只有30元，直言如同：「攞咗我條命差唔多」，因此前去排隊。

另一位於荃灣廣場內的屈臣氏分店，今早亦已有逾百人在排除等候。