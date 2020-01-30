【武漢肺炎】屈臣氏排通宵僅為一口罩　旺角頭位市民凌晨四點到場

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武漢肺炎疫情持續肆虐，全城口罩幾乎被搶購一空。屈臣氏昨日（29日）宣布，從今日（30日）起，陸續有少量口罩、衛生用品送抵全線分店；然而數量有限，每人限購一盒。
預告引發大批市民到各區屈臣氏排隊輪候，至半夜屈臣氏於facebook 釐清，全線分店每間暫時只能提供約20盒手術口罩，且各區入貨時間不同，呼籲市民不要通宵排隊。記者今早7時到旺角彌敦道一帶視察，當中近滙豐銀行的分店外，有逾50人輪候，排頭位市民於凌晨4時到場，坦言一家五口但已沒有口罩，又指網上見有人出售口罩索價500元只有30元，直言如同：「攞咗我條命差唔多」，因此前去排隊。
另一位於荃灣廣場內的屈臣氏分店，今早亦已有逾百人在排除等候。
各間屈臣氏分店開門時間不一，大部分9時半至11時才會開門。惟記者今早7時到旺角一帶視察，其中近滙豐銀行的屈臣氏已有近50人排隊，而另一間位於彌敦道分店亦有十多人排隊。
大部份排隊市民帶上摺椅，方便坐下休息。然而，今日天氣寒冷，最低預測溫度僅得攝氏12度，不少排隊市民頭戴冷帽、身穿羽絨禦寒。
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屈臣氏昨日（29日）宣布，從今日（30日）起，陸續有少量口罩、衛生用品送抵全線分店；至凌晨，,屈臣氏於facebook 釐清，全線香港230間分店，每間暫時只能提供約20盒手術口罩，且各分店到貨時間不同。帖文又提到，到貨後才會派籌，額滿即止，建議市民不要通宵或一大清早排隊，以免聚集人流，令健康風險提高。屈臣氏續稱，未來兩天有限貨源會繼續到貨即送，請市民耐心等候下批2月初抗疫產品抵港。