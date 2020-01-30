【武漢肺炎】逾千人卓悅分店爭500盒口罩　市民自嘲如難民輪大米

武漢肺炎疫情持續肆虐，全城口罩幾乎被搶購一空。卓悅今日（30日）公布，中午12時約2,000盒口罩將陸續送抵旺角、尖沙咀及銅鑼灣共4間分店，每人限買1盒。消息一出，隨即吸引大批市民到場購買，高峰期時有近千人到場查詢，然而旺角中心分店只得500盒，不少人失望而回。 有成功購入口罩的市民表示，家中只剩下三十多個口罩供一家三口用，若口罩用完，或會逼於無奈重用口罩；亦有市民自嘲排口罩情況如同難民輪大米。

有市民甚至一家出動，抱著兒子排隊。（梁威鵬攝

卓悅今日（30日）亦在Facebook宣布，預計中午12時約2,000盒日本空運現貨口罩將陸續送抵旺角、尖沙咀及銅鑼灣共4間分店，表明所有口罩絕不抬價，惟由於數量有限，每人限買1盒。記者12時許抵達旺角中心分店視察，場面墟冚，高峰期多達千人到場排隊，秩序大致良好。職員派完500個籌後，大部分人失望散去，惟仍陸續有市民前來詢問。

有打工仔一收到消息便趕來買，在附近上班的英小姐指只剩下三十多個口罩供一家三口用，若「走頭無路」，或需重用口罩，「如果遲啲有得再落嚟排隊就排」。她直言為口罩感到大壓力，同事間已經想盡辦法，包括在海外網站訂口罩，但訂單仍遭到取消。她自嘲，排隊的情況跨張，如同倒退至60年代排隊領水。

身旁的同事容先生指，自己一家三口只剩下數個口罩，看到全城搶口罩情況，難免感到有壓力。他無奈指，即使口罩用完「都無得點算」，更認為剛才排口罩似難民輪大米，認為政府做更多，「唔係咁樣要人排口罩」。

同樣成功購入口罩的何先生表示，自1月中已經開始買口罩，但近日家中存貨已近乎耗盡，「得返十個」。他指，只能將現時般不斷在市面上搜購，心情有點徬徨，見到有人為口罩通宵達旦排隊，更是感到心酸，認為政府收起很多口罩，卻不派發予市民。

有人歡喜有人愁，75歲李伯伯特意前來碰運氣，發現500個籌早已派完。被問及心情時，無奈道：「苦笑，因為根本買唔到，呢啲嘢係實在需要」。他表示，家裡二人剩下十多個口罩用，今日只能買到小童口罩給孫兒。談起疫情，他直認相當徬徨，惟認為政府已盡所能，天災無法控制。

大量市民於卓悅外排隊，期望買到一盒口罩。（梁威鵬攝）

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