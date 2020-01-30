【武漢肺炎】病人測試3次才確定呈陰性　衞生署：樣本問題非罕見

本港確診新型冠狀病毒肺炎個案宗數累計達10宗，有報道指，兩名大埔那打素醫院的病人首次快速測試呈陽性，至第二次測試結果呈陰性，今日（30日）需再做覆檢。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君澄清，該兩人的呼吸道樣本首次測試結果是不明顯的陰性，第二次測試結果呈陰性，之後再抽樣本並做第三次覆檢，結果同樣呈陰性。 她解釋或因首次抽取的樣本「拎唔中」（樣本無足夠病毒量），或者病情輕微，屬常見的情況。

張竹君澄清，那打素醫院兩名病人檢測結果並非「假陽性」，其首次測試結果是不明顯的陰性。（張浩維攝）

大埔那打素醫院據報昨晚有兩宗懷疑染新型肺炎的個案，首次快速測試結果呈陽性，但第二次檢測呈陰性需再覆檢。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（30日）澄清，從無公布相關個案檢測結果屬陽性，只是「不明顯的陰性」。

一般會做兩次快速測試 今次並非「假陽性」

張竹君透露，一般會為懷疑個案的病人進行兩次不同的快速測試，上述兩宗個案被抽取呼吸道樣本化驗，首次快速測試結果是「有啲陽性標準、有啲陰性標準」，較似陰性但不明顯，因此重做測試，第二次結果呈陰性。醫院醫護再取多一次病人的其他呼吸道樣本化驗，今日做覆檢，第三次測試結果同樣呈陰性。

張竹君稱，結果並不等如快速測試結果有「假陽性」，或受其他原因影響，包括有時取樣本「未必拎中」（未取得足夠病毒量的樣本） ，或者病情輕微的情況。她透露由於亦擔心有其他可能性，兩名病人目前仍留院隔離治療。

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