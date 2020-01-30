【武漢肺炎】逾400名港島西醫護聯署倡全面封關　否則或參與罷工

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，內地確診人數已逼近8,000宗。本港目前有10宗確診個案，港大感染及傳染病中心總監何栢良及多個工會均曾促請港府全面「封關」，而港府則於今日（30日）凌晨起實施「局部封關」，包括關閉高鐵西九龍站及部分口岸。 逾400名港島西聯網內科醫療人員今日公開呼籲政府，全面封閉所有接壤內地關口，只批准香港市民及持有效工作或升學簽證的內地人士入境本港。另亦促請調查境內湖北旅客，如沒有病徵可自行離開香港，否則就需強制進入隔離中心觀察14日。公開信又指，「若政府漠視勸告，將採取符合專業精神和勞工法律保障的一切手段，包括罷工。」而港大醫學院內科講座教授陳德茂、港大醫學院內科及肝臟科講座教授黎青龍亦有聯署。

▼香港武漢肺炎疫情▼

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要求政府全面封關 調查境內湖北旅客

401名港島西聯網內科醫生、護士、專職醫療及支援職系人員，今日發出公開信，批評病毒擴散迅速，但政府「未見果斷行動」，他們呼籲港府回應四項要求，包括，加強邊境管制防控，全面封閉所有接壤中國關口，只批准香港市民及持有效工作或升學簽證的內地人士入境本港；調查境內湖北旅客，如沒有病癥，可自行離開香港，否則就需強制進入隔離中心觀察14日；為醫療界別提供充足且符合世衛標準的防疫裝備，並確保隔離措施合乎國際要求；推動全民抗疫，包括鼓勵公眾在公共場所戴口罩、勤洗手及清潔環境等，確保市民可以合理價錢購入如消毒酒精及口罩等防疫裝備。

公開信中亦提及，「若政府漠視勸告，將採取符合專業精神和勞工法律保障的一切手段，包括罷工。」

而行政長官林鄭月娥於前日（28日）宣布，由今日（30日）凌晨起，關閉高鐵西九龍站、文錦渡管制站、沙頭角管制站等口岸的客運過關，而她在回應為何不全面封關時表示，全面封關影響深遠，且實施局部封關措施後，入境香港人次已可大幅減少。

另外，因口罩供應緊張，連日來都有大批市民大排長龍搶購口罩。而食物及衞生局局長陳肇始今日（30日）提到，政府已向140間供應商訂購口罩，這兩天會有幾批貨到港。

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