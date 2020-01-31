【武漢肺炎．最新】卓悅17間分店正午12時發售口罩　數百人排隊等

新型冠狀病毒疫引發的武漢肺炎情況持續，衞生署衞生防護中心表示，截至1月30日深夜，本港再新增2宗確診個案，其中一位為37歲女病人，現正在伊利沙伯醫院 留院。據了解，該名女病人是日前確診染病、來自武漢而曾居W酒店的一對夫婦的女兒，或成為全港首宗「人傳人」個案。該名患者居於油麻地「御金．國峰」2座，業主以2012年以千萬元購入。 連日不斷有零售店舖公布有口罩出售，卓悅及華潤堂今日亦分別公布有口罩出售，吸引不少市民提早到場，有未能領籌長者，當場流淚。

▼政府推逾10措施阻擋疫潮爆發▼

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【11:10】據央視報道，外交部發言人華春瑩表示，考慮到近日湖北特別是武漢中國公民在海外遇到的實際困難，中國政府決定盡快派包機把他們直接接回武漢。

【11:00】卓悅於Facebook公布，今日12時於港九各區17間分店出售韓國口罩，每包5個售30元，每人限買2包。在旺角有口罩售賣的分店，已有市民在店外輪候。

【03:53】世界衛生組織（World Health Organization）周四（30日）宣布，武漢新型冠狀病毒肺炎疫情屬「國際關注的突發公共衛生事件」。

【03:10】美國疾病控制及預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）周四（30日）宣布，國內出現首宗武漢新型冠狀病毒肺炎的人傳人個案，這亦是當地確診的第6宗病例，年約60歲的男患者是在其妻子從武漢回國後受到感染。

【01:30】衞生署衞生防護中心周五（31日）表示，正調查兩宗新增的確診個案，其中一名37歲的女患者是日前確診染病、來自武漢的一對夫婦的女兒，曾入住香港W酒店及到訪香港麗思卡爾頓酒店及香港四季酒店，並於同日陪同父母到瑪麗醫院後返家，初步調查顯示，她於潛伏期內沒有到濕街市或海鮮市場，亦沒有接觸野生動物或禽鳥；另一名75歲的男患者就曾於去年12月30日至今年1月7日到訪廣東省順德，並於當地一診所求醫，後來於1月10日至14日到訪澳門並即日往返。

【00:40】衞生署衞生防護中心公布，截至昨日中午12時，共接獲680宗符合呈報準則的個案，當中包括11宗確診新型冠狀病毒感染的個案及478宗已排除新型冠狀病毒感染的個案，餘下191宗個案仍然住院接受檢查。中心於昨日中午12時後，接獲第12宗確診個案的呈報。

新增第11及12宗個案，分別是在伊利沙伯醫院留院的37歲女病人，以及75歲瑪嘉烈醫院男病人。該名女病人居於油麻地御金．國峰，是周三確診、來自武漢的一對夫婦的女兒，或成為全港首宗「人傳人」個案。瑪嘉烈醫院男病人住在葵青長康邨康美樓。

【武漢肺炎】本港確診12宗個案 新增女患者成首宗人傳人感染病例

【武漢肺炎】新增兩宗初步確診 男子隱瞞曾北上 住內科病房七日

【00:00】與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，截至周四（30日），本港有10宗確診個案。有消息則指，香港再多兩宗「高度懷疑」的初步確診個案。市面上就出現市民大排長龍，瘋搶口罩的場面。

▼香港武漢肺炎疫情▼

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▼市民搶購口罩情況▼