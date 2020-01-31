【武漢肺炎．最新】黃埔花園居民初步確診　過年前曾到武漢探親

新型冠狀病毒疫引發的武漢肺炎情況持續，衞生署衞生防護中心表示，截至1月30日深夜，本港再新增2宗確診個案，其中一位為37歲女病人，現正在伊利沙伯醫院 留院。據了解，該名女病人是日前確診染病、來自武漢而曾居W酒店的一對夫婦的女兒，或成為全港首宗「人傳人」個案。該名患者居於油麻地「御金．國峰」2座，業主以2012年以千萬元購入。 連日不斷有零售店舖公布有口罩出售，卓悅及華潤堂今日亦分別公布有口罩出售，吸引不少市民提早到場，有未能領籌長者，當場流淚。

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【21:06】Facebook專頁「小黃紙 Whampaper」披露，黃埔花園11期1座有一宗初步確診武漢肺炎個案，患者本月21至23日曾到武漢探親，其家人已到營地接受隔離，管理公司將有相應消毒措施，並會加密日常消毒。據《香港01》了解，伊利沙伯醫院有一宗初步確診個案。

【武漢肺炎】消息：本港新增一宗初步確診 患者住黃埔花園

【21:00】澳門因應疫情對經濟民生造成影響，政府公布決定提前於今年4月實施《2020年度現金分享計劃》，藉以紓緩全澳居民的經濟壓力，較過往7月發放提早三個月。去年中通過的《2020年財政年度預算案》已預留財政撥款，永久性居民每人可獲發放10,000澳門元，非永久性居民每人可獲發放6,000澳門元，澳門政府指現金分享計劃會按序分批發放，詳情稍後公佈。

最近初步確診患者居於黃埔園。（資料圖片）

【20:10】公開大學宣布延長暫停面授課程安排。校方指鑑於新型冠狀病毒的最新發展，決定暫停面授課堂的安排將延長至3月1 日，並於3月2日（星期一）復課，網上學習將於2月3日開展。

【19:40】康泰旅行社表示，由於武漢肺炎疫情持續，為減低疫情在社區擴散的風險，由2月3日至9日繼續實施特別上班安排。除了部分門市，包括銅鑼灣、旺角、九龍灣、將軍澳、上水、沙田、荃灣、屯門及電話報名中心維持有限度服務外，其他僱員可彈性上班，如非必要或緊急，可留在家中工作至2月9日。

【18:14】對於意大利已禁止本港航班前往境內，林鄭月娥指香港做得更早，又稱昨日（30日）開始，已將香港到內地的航班減半。她又重申，現時市民已減少外遊，內地更不簽發來港個人遊，可見內地旅客數字會持續下降。至於內地其他到港的簽證，她說未來會與廣東省檢討。

對於有確診患者曾留在內科病房7日，她說，該名人士是本港居民，希望大家可「客觀」看事件，又強調12宗確診個案中，有5名為本港居民。

【18:05】林鄭月娥被問及政府何時才會「全面封關」，她指若往內地、海外的口岸均不出不入，是「不切實際」。記者後來澄清，該條問題是針對限制內地人士來港，她回應指，政府未來會不斷檢視關口措施，但若要求某類人士不能入境，則與世衛的指引不符，因世衛指引不應採取有歧視的行動。

【武漢肺炎】工會以罷工逼封關 林鄭「誠懇地呼籲」醫護三思

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【17:50】被問及昨日確診的兩宗個案中，當局有否隔離部份接觸者。衞生署署長陳漢儀指，正與早前確診的武漢夫婦索取資料，調查仍在進行。至於另一宗曾瞞報到內地的確診個案，陳指，由於患者曾前往澳門，現正聯澳門當局，了解他們曾前往哪些地方。

商務及經濟發展局局長邱騰華說，現時口罩需求大增，本地生產是新方向。他又說，現時政府手上的口罩數量無能力作廣泛派發，故未來會確保供應量。

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【17:42】林鄭月娥：現時物資整體緊絀，會確保有需要人士有物資供應。即使私人零售商，當局亦會樂意為他們在採購時解決困難。她說：「唔夠膽講會增加到無短缺」，由於近日使用口罩數目上升，相信口罩短缺問題會持續一段日子。

【17:32】被問及「封關」時，林鄭月娥說不希望大家只流於口號式，又稱現時香港有10多個口岸管制區，讓本港與內地及海外有往來。她說，留意到個別國家有相關舉動，但不符合世衛的建議，又稱在現實情況「不可行」。她解釋，港人在兩地的出入達9成，比例遠高於內地。

她指「全面封關」的意思，是不准許內地人進港。她認為，此舉與世衛「歧視」有關的聲明有衝突。她強調在管控關口的力度，未來會密切監測。

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【17:21】衞生署署長陳漢儀：截至今日3時半，根據入境處資料，已接觸28位來自湖北旅客，部分已離港，部份過去14日不在湖北省。至於一名14日內曾前往湖北省的旅客，至今已離港。

【17:19】食衞局局長陳肇始：公立醫院已加強感染控制，共有700張隔離病床，使用率4成。她又指，因應醫管局近日的裝備使用量大幅增加，未來會優先供應口罩給有需要人員，特別是前線醫護人員。她稱正積極尋找院外住宿予醫護人員，又給予津貼讓他們租住酒店。

陳肇始希望醫護人員堅持崗位，一同渡過難關，再次感謝前線醫護人員。

【17:16】林鄭月娥：由於隔離設施不足，將需安排在家隔離，正研究利用電子追蹤手環及定位作監測，希望下周可以使用200套手環，以追蹤在家隔離的人士。由明日起，機場會對入境旅客作篩查，他們需作體溫監測，若發燒將不能登機；至於羅湖及深圳灣口岸亦要作健康申報工作。

【17:23】政制及內地事務局局長聶德：共收到600宗求助個案，當中涉及1,300名分佈在湖北省的香港居民。跟據辦事處了解，他們健康大致良好，但現時整個省的交通停頓，部份地點偏遠，故需要有集合點，要確保回港不會有交叉感染，世衛不建議現時作撒離行動。

林鄭月娥4時半率多名官員見記者。（張嘉敏攝）

【17:08】林鄭月娥呼籲本港居民盡快由內地返港，又不應到有疫情的地方，又稱港人到內地會構成感染風險。所有由內地返港的市民，14天內應留在家中，至於過去14日曾前往湖北省人士，入境時需要申報，不論有無病徵，都必須要到檢疫中心觀察。

林鄭指來自湖北的旅客，數字已下斷下跌。境處不斷查巡酒店，找出湖北的旅客，截至今日下午1時，已巡查355間酒店及賓館，找到48名湖北旅客，15人已自行離港，餘下33人將安排入住檢疫中心，而無病徵的人士將盡快安排離港。

【17:03】至於工作方排，考慮到疫情嚴峻，她稱政府部門員工留在家中工作的上班安排可延至2月9日，但仍然要為市民提供基本及有限度的公共服務，未來會盡快公佈各部門的安排。

【16:58】林鄭月娥：明白口罩供應持續緊張，故減少社交措施很重要，宣佈延長全港中小學、幼稚園，以及特殊學校最早的復課日期為3月2日。對於3月2日是否可順利復課，未來仍需繼續觀測。

教育局局長楊潤雄下周將會見傳媒，向公眾作詳細解釋，強調復課前，必須先了解物資供應、學校的準備等。她說，停課是希望學生留在家中，呼籲他們不要到外走動。

【16:57】林鄭月娥：直至昨日，對比14天（1月16日）前，除機場外，內地到港旅客已下降91%，內地人只佔9.7%，大部份都是港人回港。

【16:54】林鄭月娥：截止今日上午9時，共確診12宗，有11宗是輸入或相關個案，仍有一宗尚需確證。7宗是內地居民、其他5宗為港人。680宗懷疑個案，470多宗已排除感染，餘下仍需住院；550宗是香港居民，其他是非本地居民。明日起醫管局能作快速測試，不用再運到衛生署檢測。

【16:50】特首林鄭月娥指出，過去一星期曾召開四次會議，並宣布一系列措施，包括口罩供應等。她說，世衞已宣布武漢肺炎疫情為「國際關注突發公共衞生事件」，又表明支持及欣賞中國精神。她說，委員會認為各國需要採取強而有力措施，但隨着疫情變化，需要作相應調整，就相關建議，她稱政府已檢視今次防疫的策略，又稱「吻合程度相當高」，但有部份措施需加強。

【16:28】林鄭月娥4時半見記者，其他出席官員：醫管局行政總裁高拔陞、衞生署署長陳漢儀、食衞局局長陳肇始、政制及內地事務局局長聶德權、商經局局長邱騰華、保安局局長李家超、入境處處長曾國衛。

▼政府推逾10措施阻擋疫潮爆發▼

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【15:55】特首林鄭月娥將於4時半舉行記者會。據了解，由她領導的政專責小組近日曾討論關閉落馬洲及羅湖關口，東鐵線列車不停羅湖站及落馬洲站，而此安排實際上可行，但未知最終會否落實。

【15:44】金融管理局今日收到銀行匯報，為減低新型冠狀病毒疫情擴散，並加強對員工和客戶的保障，部分銀行分行須暫時關閉或縮短營業時間。根據銀行提供的信息，預計會有約20％至30%銀行分行暫時關閉，其餘繼續運作的分行中有部分會縮短營業時間，各銀行會盡快公布具體的營運安排。



金管局建議銀行客戶盡量使用網上或電話銀行、自動櫃員機或其他電子銀行服務，並在前往分行前先透過銀行網站或客戶服務熱線了解有關分行是否開放。

【15:26】東瀛遊今日下午4時30分開始派發，每位可獲5個口罩，合共360個名額，並會以派籌形式進行，額滿即止，以免人流聚集。由於今次派發以香港人優先，需出示香港身份證，我哋唔會收集任何個人資料。

📍地點：尖沙咀漆咸道南45-51號 其士大廈5樓（尖沙咀地鐵站B2出口）

是次派發口罩標準如下：

呎寸：95 x 175mm

規格：BFE 97.5%，PFE 98.2% （由日本化學纖維協會驗證）

產地：中國

【15:17】Colourmix卡萊美宣佈，下午4時開始發售韓國HUSTORM - KF94口罩 ，每包5個，每人限買２包，每包30元，於7間指定Colourmix派籌。

1. 旺角西洋菜南街67號地下 (共750包)

2. 旺角西洋菜南街44-46號地下 (共1,130包)

3. 旺角旺角中心 (新之城) 地下10-12號舖 (共750包)

4. 旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下A號舖 (共750包)

5. 尖沙咀廣東道68-80號恒利大廈地下3A號舖 (共1,130包)

6. 尖沙咀廣東道30號新港中心 1 樓139D 號舖 (共750包)

7. 尖沙咀梳士巴利道3號星光行地庫B2-B4B號舖 (共750包)

【15:15】滙豐銀行宣佈24間分行由2月3日起暫停服務，直至另行通知。

【15:05】行政長官林鄭月娥將於下午4時30分在政府總部舉行記者會。

▼消委會測試29款口罩性價比▼

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【13:30】消息指，鑑於武漢肺炎在社區情況，政府稍後將公布中小幼稚園延至3月2日復課。

【12:45】有市民在「截龍」又趕到現場排隊，她指，走遍旺角、荃灣、深水埗亦去過，均未能購得口罩，全家只餘下5個罩，擔心家人不敷應用，「過年送口罩，好過送錢」、「有等死嘅感覺」。

【12:00】卓悅開始派籌，迅即派完，有未能領籌長者落淚，而排前面一位的市民將其籌轉讓。

【11:18】三間位於旺角的化妝品店卓悅，同樣排滿市民。今原於12時開始派籌，11時多旺角中心分店已有300多人排隊，人龍更排至地鐵站內。

【11:10】據央視報道，外交部發言人華春瑩表示，考慮到近日湖北特別是武漢中國公民在海外遇到的實際困難，中國政府決定盡快派包機把他們直接接回武漢。

【11:00】卓悅於Facebook公布，今日12時於港九各區17間分店出售韓國口罩，每包5個售30元，每人限買2包。在旺角有口罩售賣的分店，已有市民在店外輪候。

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【03:53】世界衛生組織（World Health Organization）周四（30日）宣布，武漢新型冠狀病毒肺炎疫情屬「國際關注的突發公共衛生事件」。

【03:10】美國疾病控制及預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）周四（30日）宣布，國內出現首宗武漢新型冠狀病毒肺炎的人傳人個案，這亦是當地確診的第6宗病例，年約60歲的男患者是在其妻子從武漢回國後受到感染。

【01:30】衞生署衞生防護中心周五（31日）表示，正調查兩宗新增的確診個案，其中一名37歲的女患者是日前確診染病、來自武漢的一對夫婦的女兒，曾入住香港W酒店及到訪香港麗思卡爾頓酒店及香港四季酒店，並於同日陪同父母到瑪麗醫院後返家，初步調查顯示，她於潛伏期內沒有到濕街市或海鮮市場，亦沒有接觸野生動物或禽鳥；另一名75歲的男患者就曾於去年12月30日至今年1月7日到訪廣東省順德，並於當地一診所求醫，後來於1月10日至14日到訪澳門並即日往返。

【00:40】衞生署衞生防護中心公布，截至昨日中午12時，共接獲680宗符合呈報準則的個案，當中包括11宗確診新型冠狀病毒感染的個案及478宗已排除新型冠狀病毒感染的個案，餘下191宗個案仍然住院接受檢查。中心於昨日中午12時後，接獲第12宗確診個案的呈報。

新增第11及12宗個案，分別是在伊利沙伯醫院留院的37歲女病人，以及75歲瑪嘉烈醫院男病人。該名女病人居於油麻地御金．國峰，是周三確診、來自武漢的一對夫婦的女兒，或成為全港首宗「人傳人」個案。瑪嘉烈醫院男病人住在葵青長康邨康美樓。

【武漢肺炎】本港確診12宗個案 新增女患者成首宗人傳人感染病例

【武漢肺炎】新增兩宗初步確診 男子隱瞞曾北上 住內科病房七日

▼香港武漢肺炎疫情▼

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【00:00】與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，截至周四（30日），本港有10宗確診個案。有消息則指，香港再多兩宗「高度懷疑」的初步確診個案。市面上就出現市民大排長龍，瘋搶口罩的場面。

▼市民搶購口罩情況▼