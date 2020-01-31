【武漢肺炎．直播】林鄭月娥4時半見記者　消息：政府曾研關羅湖

新型冠狀病毒疫引發的武漢肺炎情況持續，衞生署衞生防護中心表示，截至1月30日深夜，本港再新增2宗確診個案，其中一位為37歲女病人，現正在伊利沙伯醫院 留院。據了解，該名女病人是日前確診染病、來自武漢而曾居W酒店的一對夫婦的女兒，或成為全港首宗「人傳人」個案。該名患者居於油麻地「御金．國峰」2座，業主以2012年以千萬元購入。 連日不斷有零售店舖公布有口罩出售，卓悅及華潤堂今日亦分別公布有口罩出售，吸引不少市民提早到場，有未能領籌長者，當場流淚。

林鄭月娥4時半率多名官員見記者。（張嘉敏攝）

【16:28】林鄭月娥4時半見記者，其他出席官員：醫管局行政總裁高拔陞、衞生署署長陳漢儀、食衞局局長陳肇始、政制及內地事務局局長聶德權、商經局局長邱騰華、保安局局長李家超、入境處處長曾國衛。

▼政府推逾10措施阻擋疫潮爆發▼

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【15:55】特首林鄭月娥將於4時半舉行記者會。據了解，由她領導的政專責小組近日曾討論關閉落馬洲及羅湖關口，東鐵線列車不停羅湖站及落馬洲站，而此安排實際上可行，但未知最終會否落實。

【15:44】金融管理局今日收到銀行匯報，為減低新型冠狀病毒疫情擴散，並加強對員工和客戶的保障，部分銀行分行須暫時關閉或縮短營業時間。根據銀行提供的信息，預計會有約20％至30%銀行分行暫時關閉，其餘繼續運作的分行中有部分會縮短營業時間，各銀行會盡快公布具體的營運安排。



金管局建議銀行客戶盡量使用網上或電話銀行、自動櫃員機或其他電子銀行服務，並在前往分行前先透過銀行網站或客戶服務熱線了解有關分行是否開放。

【15:26】東瀛遊今日下午4時30分開始派發，每位可獲5個口罩，合共360個名額，並會以派籌形式進行，額滿即止，以免人流聚集。由於今次派發以香港人優先，需出示香港身份證，我哋唔會收集任何個人資料。

📍地點：尖沙咀漆咸道南45-51號 其士大廈5樓（尖沙咀地鐵站B2出口）

是次派發口罩標準如下：

呎寸：95 x 175mm

規格：BFE 97.5%，PFE 98.2% （由日本化學纖維協會驗證）

產地：中國

【15:17】Colourmix卡萊美宣佈，下午4時開始發售韓國HUSTORM - KF94口罩 ，每包5個，每人限買２包，每包30元，於7間指定Colourmix派籌。

1. 旺角西洋菜南街67號地下 (共750包)

2. 旺角西洋菜南街44-46號地下 (共1,130包)

3. 旺角旺角中心 (新之城) 地下10-12號舖 (共750包)

4. 旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下A號舖 (共750包)

5. 尖沙咀廣東道68-80號恒利大廈地下3A號舖 (共1,130包)

6. 尖沙咀廣東道30號新港中心 1 樓139D 號舖 (共750包)

7. 尖沙咀梳士巴利道3號星光行地庫B2-B4B號舖 (共750包)

【15:15】滙豐銀行宣佈24間分行由2月3日起暫停服務，直至另行通知。

【15:05】行政長官林鄭月娥將於下午4時30分在政府總部舉行記者會。

▼消委會測試29款口罩性價比▼

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【13:30】消息指，鑑於武漢肺炎在社區情況，政府稍後將公布中小幼稚園延至3月2日復課。

【12:45】有市民在「截龍」又趕到現場排隊，她指，走遍旺角、荃灣、深水埗亦去過，均未能購得口罩，全家只餘下5個罩，擔心家人不敷應用，「過年送口罩，好過送錢」、「有等死嘅感覺」。

【12:00】卓悅開始派籌，迅即派完，有未能領籌長者落淚，而排前面一位的市民將其籌轉讓。

【11:18】三間位於旺角的化妝品店卓悅，同樣排滿市民。今原於12時開始派籌，11時多旺角中心分店已有300多人排隊，人龍更排至地鐵站內。

【11:10】據央視報道，外交部發言人華春瑩表示，考慮到近日湖北特別是武漢中國公民在海外遇到的實際困難，中國政府決定盡快派包機把他們直接接回武漢。

【11:00】卓悅於Facebook公布，今日12時於港九各區17間分店出售韓國口罩，每包5個售30元，每人限買2包。在旺角有口罩售賣的分店，已有市民在店外輪候。

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【03:53】世界衛生組織（World Health Organization）周四（30日）宣布，武漢新型冠狀病毒肺炎疫情屬「國際關注的突發公共衛生事件」。

【03:10】美國疾病控制及預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）周四（30日）宣布，國內出現首宗武漢新型冠狀病毒肺炎的人傳人個案，這亦是當地確診的第6宗病例，年約60歲的男患者是在其妻子從武漢回國後受到感染。

【01:30】衞生署衞生防護中心周五（31日）表示，正調查兩宗新增的確診個案，其中一名37歲的女患者是日前確診染病、來自武漢的一對夫婦的女兒，曾入住香港W酒店及到訪香港麗思卡爾頓酒店及香港四季酒店，並於同日陪同父母到瑪麗醫院後返家，初步調查顯示，她於潛伏期內沒有到濕街市或海鮮市場，亦沒有接觸野生動物或禽鳥；另一名75歲的男患者就曾於去年12月30日至今年1月7日到訪廣東省順德，並於當地一診所求醫，後來於1月10日至14日到訪澳門並即日往返。

【00:40】衞生署衞生防護中心公布，截至昨日中午12時，共接獲680宗符合呈報準則的個案，當中包括11宗確診新型冠狀病毒感染的個案及478宗已排除新型冠狀病毒感染的個案，餘下191宗個案仍然住院接受檢查。中心於昨日中午12時後，接獲第12宗確診個案的呈報。

新增第11及12宗個案，分別是在伊利沙伯醫院留院的37歲女病人，以及75歲瑪嘉烈醫院男病人。該名女病人居於油麻地御金．國峰，是周三確診、來自武漢的一對夫婦的女兒，或成為全港首宗「人傳人」個案。瑪嘉烈醫院男病人住在葵青長康邨康美樓。

【武漢肺炎】本港確診12宗個案 新增女患者成首宗人傳人感染病例

【武漢肺炎】新增兩宗初步確診 男子隱瞞曾北上 住內科病房七日

▼香港武漢肺炎疫情▼

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【00:00】與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，截至周四（30日），本港有10宗確診個案。有消息則指，香港再多兩宗「高度懷疑」的初步確診個案。市面上就出現市民大排長龍，瘋搶口罩的場面。

▼市民搶購口罩情況▼