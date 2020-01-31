【武漢肺炎】世衛宣布：疫情屬「國際突發公共衛生事件」

世界衛生組織（World Health Organization）周四（30日）表示，武漢新型冠狀病毒肺炎疫情屬「國際關注的突發公共衛生事件」。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）當日表示，他們最大的憂慮，是病毒可能蔓延到衛生系統較弱的國家，並非對中國投下不信任一票。他又說：「在過去幾個星期內，我們目睹了一種未知病原體的出現，且導致前所未見的疫情爆發。現在我們必須團結一致來限制擴散。」

世衛早前再次開會討論武漢新型冠狀病毒疫情，指目前中國以外的人傳人情況屬於有限度，正集中限制在有輸入個案的國家出現進一步傳播。世衛的主要目標是增強全球診斷能力，以改善監測，及早發現並追踪病毒傳播。

世衛以往曾宣布過5次國際突發公共衛生事件，最近一次是2019年剛果東部爆發伊波拉（Ebola）疫情，導致逾2000人死亡。世衛突發衛生事件規劃執行主任瑞安（Mike Ryan）曾表示，其中一項決定武漢肺炎疫情是否國際突發公共衛生事件的標準是，一旦它到達另一個新地方時會否在當地傳播，而另一項標準就是它會否已經或可能影響貿易及旅遊，而世衛委員會的目標是在避免影響經濟活動的情況下遏制疫情。