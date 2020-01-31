【武漢肺炎】御金國峯居民穿雨褸手套防疫　批患者不透露行程自私

武漢肺炎肆虐全球多個地方，截至今日（31日）早上，本港共有12個確診個案，其中一個是本港經武漢傳入，再因「人傳人」方式受感染的首個病例。該名病人為本身居於九龍站附近御金‧國峯第二座中高層單位，於。中資券商海通國際擔任高層的37歲鄧姓女子，今個月22日曾與確診的武漢夫婦來港探望她時受到感染，及後與父母一同住W酒店，並同往香港麗思希爾頓酒店及四季酒店，期間曾返回居所。 記者今日（31日）到其居所視察，有渠務署人員穿上整套保護衣物，將消毒藥物放入渠口。有來自湖南的夫婦來港探望女兒，認為非常擔心現時香港的情況，為女兒安排這幾天的糧食後， 將購買車票盡快離港。亦有不少街坊穿上整套保護裝備外出，亦有人表示會大量儲糧減少外出。

油麻地御金‧國峯第二座出現確診患者，她是早前患病的武漢夫婦的女兒。（梁煥敏攝）

記者今日（31日）到其居所御金‧國峯視察，早上11時，有渠務署人員穿上整套保護衣物，包括即棄帽、眼罩、保護衣、鞋套等，將數粒消毒劑放入渠口內。職員承認因屋苑出現確診個案，穿上保護衣以確保安全，做法少有。

屋苑大門鮮有居民進出，來自湖南的莊先生與太太提着餸菜回來，他表示，女兒居住在屋苑，昨日得悉有確診個案非常擔心，決定與太太為女兒安排食物後，即返回內地居所，「我的孫兒只有四歲，擔心是當然的，所以不許他們外出，我們已經購買了四、五日的餸菜，明日提早回家。」問他有否曾想到其他地方暫住，他說，「去酒店居住可能更加危險，因為不知道附近的人是什麼。」

黃小姐表示現正考慮暫時搬離住所。（梁煥敏攝） 居民黃小姐亦表示非常擔心，又稱得知有居民確診後，已即時考慮暫時離開居所到其他地方暫住，現時正覓地方中。她說，屋苑早前曾向居民派發口罩，有需要者可自行領取，但已全部派清，又指「屋企人都叫我搵其他地方住住先，而家都諗緊去邊。」她又說，不明白確診者為何不願承擔責任，交代曾到過的地方及就醫，批評這些人「不負責任又自私。」她現時最擔心是屋苑用同一渠口，會重現沙士期間淘大花園的傳染方式，令居民染病。

▼香港武漢肺炎疫情▼

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另外一名不願透露姓名的鄰座居民「整副武裝」，穿上透明雨褸、防護眼鏡、膠手套及口罩離開居所，坦言心情不好受，「我依家真係已經好少出街，如果唔係因為要買啲嘢食，已經唔出去。」她同樣認為確診者應該坦言自己去向，又表示今早曾經多次致電屋苑管理處，要求多加清潔公用地方，但未獲接通，「尋晚知道嗰時太夜，今朝一起身就打電話，但係電話一直冇人聽，一係打唔通，我諗都好多人去問。」

居民戴上手套、口罩等防範，並購入大量食物減少外出。（梁煥敏攝）

亦有住戶今早到屋苑的超級市場購入日用品，坦言現時減少外出，減少感染機會，他認為政府應該立例迫使染病人士提供個人資料及追蹤所到過的地方，「你勸喻佢係冇用，一定係要罰則，因為咁樣做太自私，點解政府其他法例，蒙面法嗰啲咁快通過，呢樣野係關乎大家健康、安全嘅就唔通過？」亦有法國籍的住客與年幼子女及太太回家，期間沒有戴上口罩，他無奈地說，「根本是買不到口罩，沒有辦法去戴。」他又說，得知屋苑有人染病，但由於要處理護照問題，冇辦法之下才離開一會，近日已向公司請假，減少外出，減少感染機會。

有屋苑管理員表示，屋苑現時未有加強清潔準則規定，但已呼籲所有職員戴上口罩，以防染上疾病，屋苑的公用設施仍然按既定程序，每兩小時清潔消毒一次，「叫我地加強清潔就未嘅，但係我今日見到九成以上住客都戴上口罩，相信大家都知道有人染病，都會有啲擔心。」