【口罩供應．武漢肺炎】卓悅6分店出售口罩　迅速派完籌

本港外科口罩供應緊張，市面連日來出現搶購潮。

【10:50】卓悅今日（3日）早上宣布於指定6間分店發售日本口罩，市民排隊後每人可取一籌，每盒65元，每盒50個口罩。

記者早上到旺角彌敦道卓悅分店視察，現場有過千人排隊，「打上幾個蛇餅」。不少市民自備椅子排隊，更有家長帶同停課的小孩子出動，一同搶購口罩。排第三名的有市民表示家住長沙灣，但「今日特登拎隔嚟買口罩，今日朝早6點就出嚟嘞！」

排隊期間，有市民「打尖」，引起在場人士不滿，展開對罵，最終該市民離開隊伍。

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2月3日，卓悅今早公布，將在6間分店出售口罩，每盒65元，每人限購一盒。

地點：指定6間卓悅分店門外

尖沙咀重慶大廈地下 (共600盒)

旺角彌敦道688號旺角中心一期地下 (共600盒)

銅鑼灣渣甸坊5號 (共600盒)

佐敦道23號新寶廣場地下 (共460盒)

荃灣大河道10號登發大廈地下 (共380盒)

元朗青山公路81號 (共380盒)

↑↑↑2月3日情況↑↑↑

2月2日總結：本港外科口罩供應緊張，市面連日來出現搶購潮。隨着農曆新年假期完結，不少之前商家早前的口罩訂單陸續到貨，供市民購買，但料短期內仍會十分緊張，搶購潮繼續。

為於大埔富善邨三水同鄉會禤景榮學校將於今日(2日) 下午約2時半，於校內派發1萬個口罩。校方指，每位市民可獲口罩8個，合共1,100個名額，現場派發籌號，先到先得，額滿即止。由於今次免費派發口罩以香港人優先，屆時要出示香港身份證或長者咭，而校方並不會收集任何個人資料。

大埔三水同鄉會禤景榮學校(2月2日)指，眼見疫情蔓延，香港口罩嚴重缺貨，校監禤國全馬不停蹄地搜羅口罩，至今成功找到18,000個口罩，並捐贈口罩予校方、大埔區友校及大埔區居民分享，與大家共同抗疫；為顧及獨居長者及傷健人士的需要，校方會將其中1,200個口罩，捐給中華傳道會恩光長者鄰舍中心(富善)及基督教香港崇真會福康頣樂天地(廣福) ，透過機構向他們送上溫䁔。此外，也會將數千個口罩與同區幼稚園及友校分享。

而校方則預有一萬個口罩派予街坊。

📍日期：2月2日（今天)

📍派籌時間：即時

📍派發口罩時間：約下午2時半

📍地點：大埔富善邨三水同鄉會禤景榮學校

📍派發細則：每位敬贈口罩8個，合共1100個名額，現場派發籌號，先到先得，額滿即止。由於今次免費派發口罩以香港人優先，須出示香港身份證或長者咭，並不會收集任何個人資料。

是次派發口罩標準如下：

呎寸：175x95mm

規格：BFE PFE VFE 獲歐盟CE認證

美國食品和藥物管理局FDA認證

ISO 13485 /ISO 9001認證

來源地:韓國 產地:越南



↑↑↑2月2日情況↑↑↑

2月1日總結：本港外科口罩供應緊張，市面連日來出現搶購潮。隨着農曆新年假期完結，不少之前商家早前的口罩訂單陸續到貨，供市民購買。

繼屈臣氏、卓悅、華潤堂、Colourmix後，化妝品零售連鎖店莎莎宣布今日（1日）上午11時，將在30間分店發售韓國口罩，每人限購兩包共10個。日本城在11間分店亦有售口罩，旅行社東瀛遊則派4,000個口罩。

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【19:24】彩虹串燒專門店下午公布免費派發2,000個口罩已派畢，期間吸引長長人龍，當中不少是基層長者，義工更細心教婆婆戴口罩。店方多謝各方好友義工幫忙，以及一鳴拉麵主動提供熱茶給排隊中的公公婆婆暖暖身，「大家真係好有香港的獅子山精神。」

店方表示，正繼續撲口罩回來，盼各位多包涵，「如返到貨會再通知大家」。店方在帖文留有標籤「都係嗰句所有口罩唔會賣只會免費派」。

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彩虹串燒專門店下午4時免費派發2000個口罩。（彩虹串燒專門店FB專頁圖片）

↓↓足本重溫今日各區搶口罩情況第二部分↓↓

【19:15】信和集團公布，將透過社區組織協會等四個社區夥伴，向不同地區的基層家庭送出36,000個三層過濾外科口罩，希望可解燃眉之急。

【15:59】彩虹串燒專門店在Facebook專頁公布，下午4時免費派發2,000個，每人可免費領取5個，先到先得，不設預留，送完即止。食指約45分鐘前表示，開始派400籌，但只得約30個公公婆婆排隊。

↓↓足本重溫今日各區搶口罩情況第一部分↓↓

↓↓2月1日武漢肺炎最新情況↓↓

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【14:13】日本城大圍分店已派完籌，現場有長長人龍排隊等候取貨，店員着無籌市民不要排隊。一名中年女士經過，提醒其他人已無籌，怎料被責罵，引起口角。

【13:56】東瀛遊原定下午2時派4,000個口罩，每人5個，共派800個籌，但未到2時已宣告派畢。

【13:40】銅鑼灣駱克道日本城職員表示，今早10時半開始派籌，公司於網上公布後，大批市民前來排隊，不消一會已經派完所有號碼籌。她又説，分店排隊下午2時取貨，不少已領籌市民非常緊張，前來打聽情況，並已在門外等候領貨，亦有市民表示希望公司有更多供應，前來在碰運氣。

【13:42】大圍日本城目前逾500人憑籌號排隊等候取貨，職員指剛剛到貨，即將會供憑籌人士購買。現場有不少人和職員詢問情況，部分更以粗口指罵職員，「得個Facebook，我哋呢啲老人家無點Ｘ睇呀！」

↓↓有售口罩商店地址↓↓

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【12:58】在大圍，有藥房口罩僅是剛到貨，未公布開售亦未公布口罩價錢及數量，已旋即吸引逾300名市民排隊搶購。排第3位的江先生指，只是「排定先」，若價錢太貴亦不會購買。另外，大圍萬寧分店外有逾百人長龍，但分店僅剩約20盒口罩，即使職員已呼籲排隊市民離開，排隊人士亦不肯散去。職員指其實無公布可發售，亦沒派籌，但市民仍繼續排隊。

【12:20】莎莎職員表示公司早上10時半公布消息後，隨即出現人龍，上午11時派籌及即場購買，不消一會已經售罄。銅鑼灣記利佐治街分店共有300盒韓國制口罩出售，每人限買兩包。

【11:30】東瀛遊於社交網站公布，今日有4000個口罩從日本到港，將於2月1日下午2時起、在尖沙咀漆咸道南45-51號其士大廈5樓分社派發給公眾。東瀛遊指，今次有800個名額，每位可獲5個口罩，並會以派籌形式進行，額滿即止。此外亦會採取香港人優先，領取者須出示香港身份證確認身份。

此外，卓悅及莎莎均公布有口罩到貨。卓悅將於中午12時、在4間分店售賣日本口罩，包括旺角兩間分店、尖沙咀重慶大廈及銅鑼灣渣甸坊。每人限購1盒，派籌時間視乎貨到而定，每盒50個口罩售為65元。至於莎莎則售賣每包5片的韓國口罩，售價為29元，每人限購2包，於30間分店有售。

日本城亦於11間分店出售3M口罩，每人限售1盒。今批到貨共有6500盒，每間分店約有590盒，每盒有26片口罩。

【11:00】莎莎在官方facebook專頁表示，於指定30間分店發售口罩，指定分店地址及營業時間： http://bit.ly/2RIM5jY 每間分店貨量：約300包；每間分店派籌：約150個。售價為$29（5片裝一包 ）

↑↑↑2月1日情況↑↑↑

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【16:30】東瀛遊：東瀛遊今日下午4時30分開始派發，每位可獲5個口罩，合共360個名額，並會以派籌形式進行，額滿即止，以免人流聚集。由於今次派發以香港人優先，需出示香港身份證，東瀛遊不會收集任何個人資料。

地點：尖沙咀漆咸道南45-51號 其士大廈5樓（尖沙咀地鐵站B2出口）

是次派發口罩標準如下：

呎寸：95 x 175mm

規格：BFE 97.5%，PFE 98.2% （由日本化學纖維協會驗證）

產地：中國

【15:59】海至雅 + 弓立醫療 + ActiVlife ：採用預先登記的方式進行，共1000盒三層兒童適用外科口罩，品牌為管局認可的「弓立醫療」，價格為45元/盒（45個）。

細則 : - 登記人士需為18歲以上及家中有16歲以下小朋友 ; - 每人及每個電話號碼只可登記一次 ; - 登記日期由 2020年1月31日 晚上19:00 開始，額滿即止 ; - 登記後請靜侯專人電話或Whatsapp聯絡安排，於指定日期時間到尖沙咀辦事處購買 ; - 恕不接受改期 ; - 只接受登記本人到場購買 ; - 購買時需出示登記人士身份證家中12歲以下小朋友證明 (如學生証，學生手册，兒童身份證，回鄕證或䕶照等等) ; - 購買日期為 2020年2月3日- 2020年2月16日 之間 ; - 只收現金，不設找續，請自備輔幣 ; - 請自備購物袋，感謝支持環保 ;

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【15:21】Colourmix公布，今日（31日）下午4時開始，於7間分店售賣韓國HUSTORM - KF94口罩 (5個裝)。屆時將有店員派籌，憑籌每人限買２包，價格30元/包（5個裝）數量有限，先到先得，售完即止。

登記連結 : 由 2020年1月31日 晚上19:00 開始，額滿即止



分店地址： 1. 旺角西洋菜南街67號地下 (共750包) 2. 旺角西洋菜南街44-46號地下 (共1130包) 3. 旺角旺角中心 (新之城) 地下10-12號舖 (共750包) 4. 旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下A號舖 (共750包) 5. 尖沙咀廣東道68-80號恒利大廈地下3A號舖 (共1130包) 6. 尖沙咀廣東道30號新港中心 1 樓139D 號舖 (共750包) 7. 尖沙咀梳士巴利道3號星光行地庫B2-B4B號舖 (共750包)

↑↑↑1月31日情況↑↑↑

（網上截圖）

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