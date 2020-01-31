【口罩供應．武漢肺炎】油麻地釣具公司派2000個口罩　10分鐘派完

武漢新型肺炎疫情惡化，本港外科口罩供應一罩難求，HKTVmall、Watsons屈臣氏網店開售，即出現購買人龍。 多間店舖門市如AbouThai 阿布泰國生活百貨、Sasa 莎莎、Bonjour 卓悅、日本城及萬寧，近日不時突然公布有少量口罩以合理價開售，市民可多留意。

留意各大公司Facebook公布突擊口罩開售消息

AbouThai 阿布泰國生活百貨

Sasa 莎莎

Bonjour 卓悅

HKTVmall

JHC 日本城

Watsons屈臣氏FB及口罩專頁

Mannings 萬寧

香港購物網

荃灣友信日韓藥粧

【11:10】店員開始派籌後不足十分鐘，已派完所有籌號。有領不到籌的長者，埋怨前排有人「打尖」，釣具店職員強調今次只是派口罩難確保所有人都有口罩，希望將不滿的矛頭指向政府而非派口罩的人。

【10:50】在佐敦一家釣具店現場，未開始派籌時已有數百人排隊。有不少人都指，今早6時許已到場排隊，希望可以領取口罩。

+ 4 + 3 + 2

油麻地釣具公司向學生及長者免費派2,000個口罩

七島釣具有限公司表示準備了4,000個口罩，將會分配為兩次派發活動（分兩日派發）。口罩每次派發數量為2,000個，首次將於2月9日星期日派發 ，對象為「學生」及「年滿65或以上的長者」。

派發口罩地址：九龍油麻地渡船街38號建邦商業大廈地下大堂

所有領取時必須出示有效之身份證明文件/長者咭或學生證，每人只限用一張籌號，換取口罩最多10個。名額各100人，合共200個，以先到先得之形式領取。

詳細內容及條款：

1. 只贈送予香港永久居民，派籌時需出示香港永久居民身份證，非本地居民不能參與。

2.每人最多只可以取10個口罩。

3.不設預留，以先到先得的方式領取口罩。

4.贈送之口罩及贈送券不能轉讓及作販賣用途。

5.只限派發長者及學生。

6.為免影響他人，請自律排隊。領取口罩時請各位自備密封膠袋。

↑ ↑ 2月9日市民購買口罩情況 ↑ ↑

2月8日總結：佐敦印度菜餐廳Curry Leaf（咖哩葉）免費向長者派1萬個口罩，引來大批長者排隊，警員到場維持秩序。有人不滿排了數小時都拿不到，一度想衝入餐廳。

HKTVmall今晚7時開售6,000盒「理的」牌L碼成人口罩，每盒30個，售價65元，產品在內地製造。HKTVmall列明，近日已購買「理的」牌S碼小童或M碼中童口罩的顧客，無法再購買L碼成人口罩。開售繼續引起網絡大塞車，很快又沽清。

HKTVmall出售「理的」口罩，規定已買小童（S碼）及中童（M碼），不能再買中成人（L碼）口罩。

【16:10】HKTVmall晚上7時開售6,000盒L碼成人口罩，點擊這個購買網址進入。依據昨晚開售M碼中童口罩，會出現網絡大塞車。

HKTVmall的Facebook小編在專頁表示，每位客戶限購一盒口罩，即小童、中童或者成人口罩，三個尺碼當中，只能買一盒。因此之前已購過的顧客，已被DQ而不能在今晚再爭奪。

顧客：之前寫左（咗）3款「total可買一盒」，即係成功買左（咗）一盒「理的」（牌子名稱），就買唔到另外2款「理的」。 HKTVmall顧客

+ 7 + 6 + 5

+ 9 + 8 + 7

無錯啊，每位客戶限購一盒口罩，即係小童，中童或者成人口罩，三個尺碼當中，合共只能購買一盒架渣（咋） FB專頁小編R

【12:00】印度裔藝人喬寶寶原定中午協助佐敦印度餐廳Curry Leaf（咖哩葉），向65歲或以上長者免費派發口罩，每人限取5個，受惠對象只限長者。口罩總數原本為2萬個，惟最終因貨運問題，最後只得1萬個派發。

由於輪候人數眾多，故餐廳提早開始派發口罩。成功取得口罩的郭先生，取得口罩後表現興奮，指自己難以購買口罩，加上部份售價高達500元，斥政府辦事能力差。他未有戴上口罩，指自己已經很多日無口罩戴。從觀塘往佐敦領取口罩的梁先生，輪候約兩小時後成功取得口罩。他指自己購買不到口罩，取得口罩後感安心，說現時不敢亂用口罩，起碼戴一至兩日才換。他又指自己隔日才會外出，每日清洗洗手間、廚房等，保持家中清潔。

不過有長者未能成功取得口罩，他們於餐廳外不肯離開，部份人情緒激動。有長者向記者表示自己的口罩已使用三日，斥派口罩的餐廳「呃人」，「話派二萬幾個但得千幾個籌。」不過被問到政府防疫措施的評價，他認為若政府能成功採購自然會將口罩推出市面，指不評論政府工作，僅斥商店為奸商。此外，有婆婆稱自己輪候一個多小時，惟獲告知未能取得籌號。她表現徬徨，指手上的口罩為最後一個，並已使用三日，「我都唔捨得戴。」

【10:57】荃灣區議員劉卓裕將會到區內小店「茶半香初」協助派發口罩。茶半香初店主購入約3萬個口罩，以自由定價的方式派出，每人限取5個並請自備保鮮袋；醫護人員可憑醫護證件取10個。領取口罩者須出示香港永久居民身份證及18歲以上人士必須符合三粒星資格。派發時間：晚上7:00；地點：荃灣鱟地坊華成樓b2地鋪

【10:47】AbouThai阿布泰國生活百貨的樂富店中午12點開賣口罩，出售300份泰國888牌口罩10片裝。

【10:36】卓悅表示，2月8日上午11:00有5分店出售口罩，日本Bitoway三層構造不織布口罩 30個 (成人用)，45元一盒，每人限買1盒。

【指定分店】

▶️北角匯三期G3號舖 (共600盒)

▶️荃灣大河道10號登發大廈地下 (共600盒)

▶️尖沙咀海防道45號 (共600盒)



🔸日本Bitoway三層構造不織布口罩 30個 (女士/ 小面用)，45元一盒，每人限買1盒。

【指定分店】

▶️銅鑼灣駱克道535號 (共600盒)

▶️屯門V City地下G10舖 (共600盒)

咖哩葉（Curry Leaf）印度餐廳中午將向長者派2萬個口罩。

今日(8日)搶口罩兩大攻勢，但相同之處是，有錢也未必得到。

印度裔藝人喬寶寶今日（8日）中午12時至2時，將協助佐敦印度餐廳Curry Leaf（咖哩葉），向65歲或以上長者免費派發口罩，每人限取5個，總數2萬個。受惠對象只限長者，其他人士無份。

【武漢肺炎】喬寶寶周六佐敦2萬口罩免費贈長者 喬：我只是義工

時間：中午12時至下午2時

地點：佐敦茂林街16至18號，茂林商業大廈地下Curry Leaf，佐敦港鐵站B出口

HKTVmall今晚7時開售6,000盒成人口罩，料再掀起搶購潮。不過網絡十分擠塞，有錢買都要先成功入到網頁。

開售詳情：

2月8日 (六) 7:00pm

尺碼 : L 成人 (17.5cm x 9cm)

數量 : 6000 盒

網址 : https://bit.ly/371URxQ

↑ ↑ 2月8日市民購買口罩情況 ↑ ↑

HKTVmall預告明晚7時，將開售6000盒成人口罩。（HKTVmall FB圖片）

2月7日情況

【23:00】全城口罩緊張，物流署晚上公布，目前的庫存並不充裕，只有約1,200萬個口罩（已包括直接購買及已送達的約300萬個口罩），供各政府部門使用，其中會優先供應予衞生署的醫護及港口衞生人員、向市民提供服務的前線人員，以及檢疫中心的市民及工作人員使用。

財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，物流署接洽了接近20個國家超過400個供應商，而特區政府駐海外的經濟貿易辦事處和個別人士也積極提供協助，目前已訂購超過4,800萬個口罩，至今已送達的口罩約300萬個，其餘的希望陸續如期運到。不過有些國家更已實施出口管制，所以已經訂購的物品能否如期全數送達。

【20:10】HKTVmall今晚7時開售9,000盒M碼中童口罩，網站嚴重擠塞，無法進入。HKTVmall明晚（8日）7時，將會開售6,000盒成人口罩，料再掀起搶購潮。

開售詳情：

2月8日 (六) 7:00pm

尺碼 : L 成人 (17.5cm x 9cm)

數量 : 6000 盒

網址 : https://bit.ly/371URxQ

【武漢肺炎】HKTV Mall計劃成立口罩生產線 雙倍價錢購入器材

↓↓點擊下圖 HKTVmall職員及老闆為口罩供應張羅↓↓

+ 4 + 3 + 2

(網頁截圖)

【15:00】卓悅公布下午3:30將於5分店，優先賣口罩予前線醫務人員及工作人員

【指定分店】

1️⃣佐敦道23號新寶廣場地下 (共120盒)

2️⃣旺角登打士街41號 (共120盒)

3️⃣銅鑼灣駱克道535號 (共120盒)

4️⃣尖沙咀加連威老道32A號 (共120盒)

5️⃣屯門V City地下G10舖 (共120盒)

🔵今天只限衛生署、醫院管理局(HA)及私家醫院的前線醫務人員及工作人員，敬請見諒。

🔵避免不必要的誤會，請【親身】帶同職員證到門市購買；

🔵每位醫務人員，排隊及購買時，請出示職員證 (一人一籌)

🔵請不要代購、不要代排隊

🔵不設留貨或預訂

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派籌時間：2月7日下午3:30

發售時間：貨到即售

【武漢肺炎】慈善機構收集口罩轉贈殘疾人士 緊急呼籲各界捐贈

【武漢肺炎】網傳廣華醫護排隊買口罩 醫院指私人日常使用

【武漢肺炎】北角有區議員免費派口罩人龍再現 市民：簡直係淪陷

【武漢肺炎】製防疫包贈長者 義工聯同機構呼籲：出錢出貨出力

(網上截圖)

【13:51】 蘇屋商場OK便利店籌號已經派完，大批長者仍不願離去，現場有便衣警員、軍裝警員維持秩序。

【13:30】大角咀富榮花園ok便利店分店貼出「籌號派發」完畢告示；而蘇屋商場分店亦已截龍。

【13:00】蘇屋商場OK便利店，有過千長者排隊等候。

【12:53】大角咀富榮花園ok便利店有百名長者等候。

【12:00】OK便利店公布下午於廿間分店，向長者派10萬口罩。

📍日期：2月7日（星期五）

📍時間：下午1時開始派發籌號

📍派發細則：年滿 65歲或以上長者 (需出示長者咭或香港身份證) 親身可領取免費口罩籌號 1 個，憑籌限取口罩5個。以下分店各有1000個名額，以派籌形式進行，額滿即止。

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📍地點：以下指定20間OK便利店

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香港區

香港康山花園第一座地下H1及H2

筲箕灣愛東商場地下14號舖

香港華富商業中心7號地下

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九龍區

黃大仙龍蟠苑龍蟠苑商場中心101號舖

將軍澳欣明苑停車場大廈地下1號

馬頭角新馬頭街38號翔龍灣廣場地下G06舖

觀塘牛頭角道239號觀塘花園大廈喜鵲樓地下239號舖

紅磡家維邨家義樓店號3及4號

深水埗蘇屋邨蘇屋商場地下G04號舖

九龍佐敦道34號道興樓地下B舖連天井及部份平台)

旺角西海泓道富榮花園地下32-33號舖

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新界區

荃灣青山道185-187號荃勝大廈地下A2舖

沙田馬鞍山錦泰苑錦泰商場地下2號舖

上水彩園邨彩華樓301-2號

屯門蝴蝶村熟食市場13-16號

元朗朗屏邨鏡屏樓M009號舖

元朗天水圍天耀廣場LG1樓LG12號舖

大埔運頭塘邨商場1號店

青衣村一期停車場大廈地下6號

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離島區

長洲海傍街34-5號地下及閣樓

+ 20 + 19 + 18

【11:30】排首位的張家早於7時多到達，他們表示事前不知道哪間分店有售，張太表示：「依家都係撞彩咋，係賣成人定小童口罩又唔知，排咗再算。」

張氏一家五口，每人只剩一個月口罩份量，他們曾網上訂購但買不到，對於近日日用品都掀起搶購潮，張太稱平日都有入貨，相信供應商很快會入貨，亦指「夠用就夠，留返機會畀人」。

【11:14】北角匯卓悅10分鐘內已派完籌，口罩甫返貨，市民已開始購買。

【11:00】北角匯卓悅有500人在排隊，人龍兜入附近巴士總站。

↑ ↑ 2月7日市民購買口罩情況 ↑ ↑

+ 22 + 21 + 20

【10:55】尖沙咀海防道卓悦外，有數百人排隊等候購買口罩，人龍延伸到九龍公園徑。

【10:02】JHC 日本城公布，會於以下5間分店派籌發售（每間約600盒）

開售時間：今日(7/2) 即時

地點：指定5間日本城分店（先排隊攞籌，一人一籌，每籌限買一盒。）

🔸Neo Health 50個裝3層口罩😷(共約3,000盒）🔸

1⃣德輔道西426-428B號業昌大廈地下12及12B號鋪

2⃣牛池灣彩雲(I)邨彩雲商場第三期3樓B302號鋪

3⃣西貢親民街18/32號錦華樓E號舖地下及閣樓

4⃣東涌東堤灣畔二期地下14及15號鋪

5⃣天水圍天澤邨天澤商場1樓112E號舖

【10:02】東涌東堤灣畔二期日本城，有口罩出售，不少市民排隊輪籌，轉眼派完。

【10:00】 卓悅公布口罩發售地點 ，不包旺角區分店。市民得知消息後一度起哄。

出售成人口罩分店包括，北角匯三期G3號舖 (共580盒)；荃灣大河道10號登發大廈地下 (共580盒)；尖沙咀海防道45號 (共580盒)。而出售 女士或小面用口罩包括，銅鑼灣渣甸坊5號 (共580盒)；尖沙咀中港城地下2-3號舖 (共580盒)。

【09:50】 西洋菜南街兩間萬寧分店分別有過50人排隊。

【09:40】旺角山東街，另一間卓悅分店已過100人等候，人龍一直伸延至彌敦道，無法目測龍尾的位置。

【09:15】未有排隊的市民陳先生表示，對於是否有需要排隊感到爭扎，一方面零售店舖未有公布是否會有發售，另一方面若不排隊，亦擔心買不到口罩，他指零售商應提高透明度，讓市民知道相關訊息以及決定是否排隊。

【08:40】至於旺角彌敦道，亦有約50人在萬寧門外排隊等候。

【08:30】2月7日早上，儘管卓悅呼籲市民不要通宵排隊，亦未有公布今日出售口罩地點，但旺角西洋菜南街已有過300人排隊等候，有市民表示，因卓悦化妝品店未有提過有問分店沒有口罩出售，故前來碰運氣；人龍由西洋菜南街延伸至彌敦道。

▼旺角市民提早排隊買口罩▼

+ 2

【21:25】卓悅表示，明日會公布出售口罩的分店地址，呼籲市民不要通宵排隊。

見到市民凌晨到分店門外排隊，

這是我們最不想見到的😔

心痛、無奈…

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另外，接納大家的意見🙏

希望有更多不同分店售賣口罩，

因此，明天(2月7日)防疫口罩銷售分店

地❗點❗有❗變❗

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📣請不要排隊！

📣請不要排隊！

📣請不要排隊！

很重要，所以要講3次！

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有關防疫產品的最新資訊，

請留意我們FB及IG即日公佈🙏

#請不要排隊 #通知埋其他親戚朋友 #齊留意我們公佈 #同心抗疫

【18:12】 教協今日在Facebook宣布有口罩供會員認購，原本預計下午6時派籌，7時開售，惟因排隊人數太多已提早派籌發售。在銅鑼灣教協，傍晚近6時有職員宣布口罩已售罄，並且只售予教協會員，呼籲排隊人士可離開。

教協宣布今日向會員售賣口罩，詳情如下：

日期：2020年2月6日（即日）

地點：教協旺角服務中心（山東街入口排隊）、銅鑼灣服務中心（會所內排隊）

派籌時間：下午6時正

數量：各450個名額，售完即止

開售時間：下午7時正

注意事項：

📌取籌及購買口罩時，必須出示教協有效會員證（恕不接受會員家屬證、師訓證、家教會證、學校行證人員卡、過期會員證），現場將有專人核對資料

📌每人限取一籌，每張有效教協會員證當天只可購買口罩一次，不得重複購買

📌屆時將有指定排隊取籌位置，請按現場職員指示排隊，取籌後勿離開隊伍，免生爭議

📌只收現金（不收一千及伍佰圓紙幣），請備散紙，方便找續；貨品不設退換

📌一切由教協決定作準

教協將先推出「理的口罩」，再緊接發售「白元口罩」，恕不能安排會員選購口罩牌子。每名持籌人士限購一盒成人口罩，同時可選擇加配一盒兒童口罩。所有口罩售完即止。

成人口罩：

【理的口罩（成人）-- 30個裝（獨立包裝）】

口罩尺寸：17.5x9 cm

每盒售價：$40/盒

【白元柔滑口罩（成人） -- 30個裝（非獨立包裝）】

口罩尺寸：16.5x9 cm

每盒售價：$50/盒

兒童口罩：

【理的口罩（中童） -- 30個裝（獨立包裝）】

（只限銅鑼灣服務中心發售）

口罩尺寸：14.5x9 cm

每盒售價：$40/盒

【理的口罩（小童）-- 30個裝（獨立包裝）】

口罩尺寸：12x7 cm

每盒售價：$40/盒

【白元柔滑口罩（小童） -- 30個裝（非獨立包裝）】

口罩尺寸：12.5x8 cm

每盒售價：$50/盒

【16:00】 卓悅於今日下午3時許公布於5間分店向長者出售口罩，每間70盒，並將於4時30分派籌。下午3時40許，荃灣登發大廈地下卓悅有約200人排隊等候派購買口罩。人龍自店鋪門口延伸至天橋。由於排隊長者眾多，卓悅提早派籌，而口罩亦在四點前火速售完。

未能買到口罩的梁婆婆直言「好唔開心」，一家四口僅餘十多個口罩，她只能將口罩「洗一洗，曬一曬」再重複使用。平時亦會減少出街，「今個禮拜我先第一次出街，因為屋企無嗮菜，要買菜。」她希望政府盡快保證口罩供應。

【15:48】在荃灣店，距離開售尚有40分鐘已有大批長者在店外「打蛇餅」。卓悅職員表示僅有70盒口罩發售，長者需出示長者卡才可購買，每人限購一盒。

卓悅宣布下4時半於部份分店賣口罩予長者。

【👴長者限定！只限老友記👵】

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你們的聲音，我們聽到了！🙇‍♂️🙇🏻‍♀️

正努力尋求、思考不同可行的方法。

今天(2月6日)下午，於以下5️⃣間分店，

優先賣口罩俾老友記👴👵

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🔸unicharm日本製超立體3D口罩 30個🔸

【💲5️⃣8️⃣ / 盒，每位長者憑籌限買1盒】

【指定分店】

1️⃣北角匯三期G3號舖 (共70盒)

2️⃣葵涌廣場地下23A號舖 (共70盒)

3️⃣荃灣大河道10號登發大廈地下 (共70盒)

4️⃣藍田滙景廣場3樓L3-1號舖 (共70盒)

5️⃣屯門市廣場第一期二樓2198C號舖 (共70盒)

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各位老友記📣📣記住❗️記住❗️記住❗️

🔴每位長者，排隊及購買時，請出示長者咭 (一人一籌)

🔴請不要代購、不要代排隊

🔴不設預訂、不設留貨

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派籌時間：2月6日下午4:30

發售時間：貨到即售

(先排隊再攞籌，一人一籌；攞籌後請勿離隊，免生混亂，多多包容🙇🏻‍♀️派籌時間視乎貨到而定；物流團隊會盡快將貨送到5間分店，但路面及落貨情況有別，貨到時間有所不同，敬請見諒🙇‍♂️)

【09:45】現時口罩難求，不少店舖均會不定期公布賣口罩安排。旺角繼續有大批市民排隊購買防疫物資。旺角西洋菜南街的萬寧有至少百人排隊，延至銀行中心附近。問到部分「龍尾」的市民在輪候什麼，有人說：「我都唔知架，應該是口罩呱。」亦有市民稱：「排卓悅囉。」不過，職員其後逐一向排隊人群大聲喊話，「今日無口罩賣，只得搓手液，」，但人潮似乎不為所動，未有散去跡象。另外，附近有過賣口罩的個人零售店，如卓悅、莎莎門外，也有人龍守候。部份人更備有櫈子。

有店員透露，連日來不少人會預先排隊「搏一搏」該店有口罩賣。

卓悅公布今日早上11時賣口罩。

【無懼來貨貴❣️堅持良心價】

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又一批日本製口罩返貨了✈️

實在令我們很鼓舞！！

感激日本供應商的守信與支持🙏🏾

雖然來貨價每秒在變，

但我們堅持

必定會以良心價出售❣️❣️

❣️azfit日本製不織布舒適透氣口罩❣️

✅全日本製造

✅可隔絕PM2.5、99%飛沬、病菌及花粉塵埃

✅BFE (細菌過濾效率) 高達98%

✅PFE (顆粒過濾效率) 高達98%

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🔸日本azfit日本製不織布舒適透氣口罩 50個🔸

【💲8️⃣0️⃣ / 盒，每人限買1盒】

【指定分店】

1️⃣旺角彌敦道688號旺角中心一期地下 (共380盒)

2️⃣旺角西洋菜街南13號 (共380盒)

3️⃣佐敦道23號新寶廣場地下 (共380盒)

4️⃣尖沙咀重慶大廈地下 (共380盒)

5️⃣銅鑼灣渣甸坊5號 (共380盒)

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派籌時間：2月6日上午11:00

發售時間：貨到即售

(先排隊再攞籌，一人一籌；攞籌後請勿離隊，免生混亂，多多包容🙇🏻‍♀️派籌時間視乎貨到而定；物流團隊會盡快將貨送到5間分店，但路面及落貨情況有別，貨到時間有所不同，敬請見諒🙇‍♂️)

化妝品店莎莎今早10時半於指定分店賣口罩，詳情如下：

【📣口罩最新消息 白元口罩售賣安排】

❗今日2月6日❗

白元PM2.5柔滑口罩(30片裝)

於3⃣3⃣間指定分店發售

指定分店地址👉🏻： http://bit.ly/2GWlklT

⏰派籌時間：2月6日早上10:30開始

憑籌號可於當日到獲籌之分店購買

📍如排隊人數眾多，店舖會因應情況而作出彈性安排，提早派籌，希望做到減少人流聚集，令大家輕鬆地購買防疫產品。如有安排不足，敬請見諒。

每間分店貨量：100件

每間分店派籌：100個

售價：$54.9/件 (30片裝)

產品資料：

1) 有效過濾99%以上的PM2.5懸浮微粒、病毒和花粉

2) 已通過PFE, VFE測試

3) 特寬柔軟耳繩，佩戴舒適

因數量有限，每人憑籌號限購1⃣件，派籌均以先到先得派發，不便之處，敬請原諒。

▼大批市民九龍灣排長龍買口罩▼

+ 16 + 15 + 14

↑↑↑2月5日情況↑↑↑

▼觀塘派口罩予長者情況▼

+ 30 + 29 + 28

【09:41】愛馬女士協會向65歲以上長者免費派發口罩，部分於今日10時開始在觀塘派發，協會預計會派發3,400個籌號，每個籌號可獲取1份口罩(每份15個)。

而在今日9時半許，在場工作人員指，因有大批長者已提早到場和天雨關係，故協會提早至約今早8時派籌。而現時今日名額已滿，引起現場人士鼓噪。而在場有過千名長者仍正等候，人龍從觀塘遊樂場排至觀塘職業訓練中心對出。

【武漢肺炎】六千盒杜拜口罩今發售 近4000人九龍灣通宵排隊搶購

化妝品店卓悅宣布，今早11時在部份分店派籌賣口罩。

【無懼運費高昂🤛只求再度返貨‼️】

來貨價，一加再加；

物流成本，無法計算！

但……

我們繼續以良心價格

只想將口罩帶到你手中‼️‼️

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‼️‼️3️⃣ 款口罩，再返貨‼️‼️

請❗留❗意❗

【口罩款式及指定分店】

🔸日本SUN MILLION三層不織布AG+抗菌口罩 5個🔸

【💲5️⃣0️⃣ / 3包，每人限買3包(1份)】

【指定分店】

▶️旺角彌敦道688號旺角中心一期地下 (共380份)

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🔸 日本SUN MILLION日本製高密著三層PM2.5口罩 50個

(成人用)🔸

【💲6️⃣5️⃣ / 盒，每人限買1盒】

【指定分店】

▶️旺角西洋菜街南13號 (共280盒)

▶️佐敦道23號新寶廣場地下 (共220盒)

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🔸 日本SUN MILLION日本製高密著三層PM2.5口罩 50個

(女性 / 小面SIZE)🔸

【💲6️⃣5️⃣ / 盒，每人限買1盒】

【指定分店】

▶️尖沙咀重慶大廈地下 (共360盒)

▶️銅鑼灣渣甸坊5號 (共360盒)

▶️佐敦道23號新寶廣場地下 (共120盒)

‼️‼️佐敦分店：每人只可買【1盒】口罩 (款式2選1)‼️‼️

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派籌時間：2月5日上午11:00

發售時間：貨到即售

(先排隊再攞籌，一人一籌；攞籌後請勿離隊，免生混亂，多多包容🙇🏻‍♀️派籌時間視乎貨到而定；物流團隊會盡快將貨送到5間分店，但路面及落貨情況有別，貨到時間有所不同，敬請見諒🙇‍♂️)

化妝品店莎莎宣布，今早10時半起於指定分店派籌賣口罩。

【📣口罩最新消息 日本製unicharm 超立體透氣成人口罩(7片裝) 售賣安排】

❗今日2月5日❗

日本製unicharm 超立體透氣標準成人口罩 (7片裝) / 大碼成人口罩 (7片裝)

於1⃣5⃣間指定分店發售

指定分店地址👉🏻： http://bit.ly/3b8xNRs

⏰派籌時間：2月5日早上10:30開始

憑籌號可於當日到獲籌之分店購買

❤如排隊人數眾多，店舖會因應情況而作出彈性安排，希望做到減少人流聚集，令大家輕鬆地購買防疫產品。

每間分店貨量：300包

每間分店派籌：150個

售價：$21.9/件 (7片裝)

產品資料：

1) 強力阻隔99%病毒飛沫

2) 通過PFE 及VFE測試

3) 貼面不留縫

因數量有限，每人憑籌號限購合共2⃣件 （並非每款兩件），先到先得，不便之處，敬請原諒。

🙇🏻‍♀莎莎會盡所能安排店員協助排隊人士及改善排隊管制，並每次檢討指定分店名單📋，希望能照顧各區顧客，令大家可以順利流暢地購買防疫產品，明白未能盡善盡美，敬請見諒！

▼大批市民九龍灣排長龍買口罩▼

+ 20 + 19 + 18

【09:52】九龍灣主辦商提早派籌，及後隨即賣口罩，每人限買兩盒，購買者需出示香港身份證。

【08:46】有不少市民剛抵達九龍灣排隊輪候購買口罩，人龍圍繞整個九龍灣工業區，估計現場有近萬人排隊。有早上7時到達的市民表示會堅持等候，「之前都有人同我地講叫我地走，因為已經過咗人數，但係都起咗身啦，點都要試，可能有呢！」

另外，在常悅道、宏泰道交界，有近十人嘗試排隊。有排隊市民表示，較早前有工作人員勸喻他們離開，指已經超過5,000人等候

+ 2

百貨公司Log-on宣布，將於今日2月5日早上9時半，於九龍塘又一城分店派籌賣口罩，涉及1,600包成人、4,680包小童，每人限買2包成人及3包小童口罩。

【#今日空運到港‼️】限量韓國KF94口罩 / SKATER兒童立體口罩

好不容易爭取到嘅一批貨源…空運到港後立即今日發售✈️✈️

好抱歉由於數量真的非常非常有限😷！

我哋希望略盡綿力，令更多有需要嘅朋友仔買到，因此先到先得，不設預留🙏 🙏

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🛒 發售時間：2月5日 (三) 9:30am起

📍 發售分店：又一城店 (九龍塘又一城UG層01號舖)

* 每人最多只可購買2⃣包大人及3⃣包兒童口罩，目前已有工作人員在場維持秩序

🔵 大人款：HUSTORM韓國KF94口罩 (5片裝) [共1,600包]

- 三層濾網，有效阻擋病毒細菌

🔴 兒童款：SKATER兒童立體口罩 (10片裝) [共4,680包]

- 隨機款式，適合4歲以上(12cm x 10cm)，可隔花粉、病毒及飛濺物

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⚠必讀！請細心閱讀以下銷售安排︰

① 每款口罩一人一籌，憑籌購買。

② 2款籌號顏色不一，當職員派籌時請說明所需款式，千祈唔好講錯啊，因為不能之後改換其他籌號❗

③ 每人最多只可購買2包大人及3包兒童口罩，例如︰

⭕ 2包大人，0包兒童

⭕ 0包大人，3包兒童

⭕ 2包大人，3包兒童

④ 為了令更多有需要嘅朋友仔買到，大人與兒童裝之限額不能互換，例如︰

❌ 5包兒童，0包大人

❌ 5包大人，0包兒童

⑤ 為讓客人盡快取貨，本店11am前會集中處理購買口罩朋友嘅付款，以加快流程。歡迎大家11am後到分店購買其他商品。



↑↑↑2月5日情況↑↑↑

2月4日總結：卓悅宣布今日（2月4日）早上11時派籌，於多間分店出售不同款式口罩，分店外湧現人龍；東瀛遊則於同一時間派發3,000個小童口罩，有廿四孝父親排隊取口罩，以便給20歲女兒。

一罩難求，一間公司預告5日以近成本價發售購自杜拜的口罩，吸引逾千人通宵排隊，等候購買。

【22:00】香港企業福進國際控股有限公司宣布，特別赴杜拜採購了11,000盒醫護用三層口罩並空運回港，本周三及四（5日及6日）以貼近成本價錢，分別出售6,000盒及5,000盒，每盒50片售價港幣80元，每人限買2盒，購買者需出示香港身份證。

【武漢肺炎】貿易公司明售6000盒口罩 今午起近百人通宵排隊

出售口罩詳情： ‧每日出售300,000片（周三6,000盒、周四5,000盒）醫護用三層口罩 ‧售賣當日於早上11時派籌大概12時開始發售 ‧售價80元一盒50片，只收現金 ‧每人限買2盒，每位需出示香港身份證 ‧售賣款式有三種，部分數量有限售完即止 ‧不設膠袋，請自備購物袋 ‧售賣地址：九龍灣臨興街19號同力工業中心B座9樓02室

▼常見口罩款式防疫效用▼

東瀛遊於2月4日上午11時派發3,000個小童口罩，每人限取5個口罩，名額合共600個。（張浩維攝）

【21:45】今日尖沙咀至旺角一帶藥房，不少出售包裝盒上寫上印尼製造的口罩，一盒50個索價平均300元至380元，部份包裝盒待在貨架上已經有破損，稍稍一碰，部份口罩外露；此外，不少藥房出售未有任何標籤的洗手液，售價68元起，仍有市民查看及購買。

有藥房以980元一盒出售日本製口罩，店員見記者有所猶豫，即説，「仲猶豫？諗兩諗乜都俾人買晒㗎！」

【武漢肺炎】藥房日本製口罩標價$980盒 店員推銷：你仲猶豫？

卓悅宣布今日（4日）早上11時派籌，於多間分店出售不同款式口罩。

派籌時間：2月4日上午11:00

發售時間：貨到即售，先排隊再攞籌，一人一籌。

【口罩款式及指定分店】

🔸日本SUN MILLION三層不織布AG+抗菌口罩 5個🔸

【💲5️⃣0️⃣ / 3包，每人限買3包(1份)】

【指定分店】旺角彌敦道688號旺角中心一期地下 (共400份)



🔸 日本SUN MILLION日本製高密著三層PM2.5口罩 50個

(成人用)🔸

【💲6️⃣5️⃣ / 盒，每人限買1盒】

【指定分店】

▶️旺角西洋菜街南13號 (共300盒)

▶️佐敦道23號新寶廣場地下 (共220盒)



🔸 日本SUN MILLION日本製高密著三層PM2.5口罩 50個

(女性 / 小面SIZE)🔸

【💲6️⃣5️⃣ / 盒，每人限買1盒】

【指定分店】

▶️尖沙咀重慶大廈地下 (共300盒)

▶️銅鑼灣渣甸坊5號 (共300盒)

▶️佐敦道23號新寶廣場地下 (共100盒)

佐敦分店：每人只可買【1盒】口罩 (款式2選1)

+ 5 + 4 + 3

+ 3 + 2

【11:00】東瀛遊表示今日上午11時，將派發3,000個小童口罩，貨品由日韓搜羅，每人限取5個口罩，名額合共600個。東瀛遊提醒，這批口罩並非獨立包裝，索取人士需自備密實袋。排頭位的林先生今早7時40到達，他説為兩位約20歲的女兒們取口罩，記者提他可能不太適合，但他説，「遮住個口鼻，點都好啦，呢個係而家嘅生存方法，用幾多個口罩，就用唔同嘅方式去生存。」

東灜遊發言人表示，今日為最後一日向公眾派發口罩，其後會向其他社福機構派發不同類型的口罩，當中包括明愛及聖雅各福群會。

📍日期：2月4日（星期二）

📍時間：上午11時開始派發

📍地點：尖沙咀漆咸道南45-51號 其士大廈5樓（尖沙咀地鐵站B2出口）

📍派發細則：

1) 每位可獲5個口罩，合共600個名額，並會以派籌形式進行，額滿即止，以免人流聚集。

2) 由於今次派發以香港人優先，請大家略略出示香港身份證，我地唔會收集任何個人資料。

3) 呢批口罩並非獨立包裝，請自備密實袋。

是次派發口罩標準如下：

TOPVALU 小童口罩

呎寸：90mm x 145mm

規格： 99%阻隔病毒飛沫、PM2.5、花粉

產地： 中國

↑↑↑2月4日情況↑↑↑

2月3日，全城繼續撲口罩。行政長官林鄭月娥今日見記者時指出，全球都在爭搶口罩等防護裝備，特區政府短期內難以解決口罩短缺問題，目前政府庫存不多，無法派發給市民；同時部分地方有限制口罩出口，訂單被迫取消。

日本城於今日（3日）再有一批50個裝防護口罩空運抵港。有提早抵達的市民神機妙算，趁人潮未湧現前，重新排隊取得兩個籌號，以一人之力購買兩盒口罩。

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【15:05】在尖沙咀，東瀛遊的總部下有數百市民排隊，等候派口罩。排隊的龍頭由漆咸道南，排至龍尾的加拿分道、赫德道交界。有市民表示今日特地請假全日購口罩，透露今日曾先後到荃灣及尖沙咀均未能購買口罩，故到東瀛遊打算碰運氣，最終成第1,000名幸運兒，心情非常激動，坦言「再買唔到口罩，就要辭工㗎喇。￼」

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【14:40】日本城宣布，現時會發售11,000盒口罩，每盒有50個，並只在以下22間分店發售，以先到先排隊派籌的形式每籌限買一盒。

分店：

香港島

香港科士街34號，士美菲路45號聯德大廈地下G號鋪

香港北角英皇道155-157號六合商業大廈地下

香港北角英皇道560號健威坊商場地下L44, L53B號鋪

香港小西灣道28號藍灣廣場1樓7號鋪

九龍

九龍石硤尾邨美葵樓G07 號舖

九龍旺角海庭路2號海富商場1樓105及106A號鋪

九龍何文田佛光街80號何文田廣場3樓304號鋪

九龍紅磡黃埔花園第十二期家居庭地下G16號鋪

九龍黃大仙下(2)邨黃大仙中心(南館) 1樓121號鋪

九龍牛頭角振華路70號樂華邨樂華北商場地下102, 103, 104及105號鋪

九龍觀塘秀茂坪邨秀茂坪商場2樓212號鋪

新界

新界葵涌村葵涌商場211-212號鋪

新界青衣担杆山路6號長發廣場4樓408E及408F舖

新界荃灣麗城花園3期麗城商場地下21號鋪 (生活提案)

新界屯門海翠花園海趣坊1樓38號鋪

新界屯門卓爾居商場2樓203-205號鋪

新界元朗朗屏邨朗屏商場2樓L201號鋪

新界大埔富善邨富善商場1樓F101, 102 and F103

新界沙田廣源邨廣源商場第五座地下1,2, 及3鋪

新界粉嶺花都購物廣場一樓A96, A97, A98, A102, A103, A104, A105 & A108號鋪

新界將軍澳都會駅2樓L2-033號鋪

新界將軍澳廣場1樓1-027號鋪

【13:15】東瀛遊宣布，今日下午4時再度派5,000個口罩，並繼續採取長者優先輪候的安排，並加入傷健人士優先，凡已經成功取籌的65歲或以上長者或傷健人士，可以優先領取口罩，以減低長者及傷健人士的輪候時間。

派發地點：尖沙咀漆咸道南45-51號 其士大廈5樓東瀛遊貴賓茶會室

【10:50】卓悅今日（3日）早上宣布於指定6間分店發售日本口罩，市民排隊後每人可取一籌，每盒65元，每盒50個口罩。

記者早上到旺角彌敦道卓悅分店視察，現場有過千人排隊，「打上幾個蛇餅」。不少市民自備椅子排隊，更有家長帶同停課的小孩子出動，一同搶購口罩。排第三名的有市民表示家住長沙灣，但「今日特登拎隔嚟買口罩，今日朝早6點就出嚟嘞！」

排隊期間，有市民「打尖」，引起在場人士不滿，展開對罵，最終該市民離開隊伍。

【武漢肺炎】卓悅賣口罩旺角分店千人排隊 職員截龍後引鼓譟

+ 13 + 12 + 11

2月3日，卓悅今早公布，將在6間分店出售口罩，每盒65元，每人限購一盒。

地點：指定6間卓悅分店門外

尖沙咀重慶大廈地下 (共600盒)

旺角彌敦道688號旺角中心一期地下 (共600盒)

銅鑼灣渣甸坊5號 (共600盒)

佐敦道23號新寶廣場地下 (共460盒)

荃灣大河道10號登發大廈地下 (共380盒)

元朗青山公路81號 (共380盒)

↑↑↑2月3日情況↑↑↑

2月2日總結：本港外科口罩供應緊張，市面連日來出現搶購潮。隨着農曆新年假期完結，不少之前商家早前的口罩訂單陸續到貨，供市民購買，但料短期內仍會十分緊張，搶購潮繼續。

為於大埔富善邨三水同鄉會禤景榮學校將於今日(2日) 下午約2時半，於校內派發1萬個口罩。校方指，每位市民可獲口罩8個，合共1,100個名額，現場派發籌號，先到先得，額滿即止。由於今次免費派發口罩以香港人優先，屆時要出示香港身份證或長者咭，而校方並不會收集任何個人資料。

大埔三水同鄉會禤景榮學校(2月2日)指，眼見疫情蔓延，香港口罩嚴重缺貨，校監禤國全馬不停蹄地搜羅口罩，至今成功找到18,000個口罩，並捐贈口罩予校方、大埔區友校及大埔區居民分享，與大家共同抗疫；為顧及獨居長者及傷健人士的需要，校方會將其中1,200個口罩，捐給中華傳道會恩光長者鄰舍中心(富善)及基督教香港崇真會福康頣樂天地(廣福) ，透過機構向他們送上溫䁔。此外，也會將數千個口罩與同區幼稚園及友校分享。

而校方則預有一萬個口罩派予街坊。

📍日期：2月2日（今天)

📍派籌時間：即時

📍派發口罩時間：約下午2時半

📍地點：大埔富善邨三水同鄉會禤景榮學校

📍派發細則：每位敬贈口罩8個，合共1100個名額，現場派發籌號，先到先得，額滿即止。由於今次免費派發口罩以香港人優先，須出示香港身份證或長者咭，並不會收集任何個人資料。

是次派發口罩標準如下：

呎寸：175x95mm

規格：BFE PFE VFE 獲歐盟CE認證

美國食品和藥物管理局FDA認證

ISO 13485 /ISO 9001認證

來源地:韓國 產地:越南



↑↑↑2月2日情況↑↑↑

2月1日總結：本港外科口罩供應緊張，市面連日來出現搶購潮。隨着農曆新年假期完結，不少之前商家早前的口罩訂單陸續到貨，供市民購買。

繼屈臣氏、卓悅、華潤堂、Colourmix後，化妝品零售連鎖店莎莎宣布今日（1日）上午11時，將在30間分店發售韓國口罩，每人限購兩包共10個。日本城在11間分店亦有售口罩，旅行社東瀛遊則派4,000個口罩。

+ 5 + 4 + 3

【19:24】彩虹串燒專門店下午公布免費派發2,000個口罩已派畢，期間吸引長長人龍，當中不少是基層長者，義工更細心教婆婆戴口罩。店方多謝各方好友義工幫忙，以及一鳴拉麵主動提供熱茶給排隊中的公公婆婆暖暖身，「大家真係好有香港的獅子山精神。」

店方表示，正繼續撲口罩回來，盼各位多包涵，「如返到貨會再通知大家」。店方在帖文留有標籤「都係嗰句所有口罩唔會賣只會免費派」。

【武漢肺炎】大埔串燒店派2000口罩助街坊 老闆：香港人幫香港人

彩虹串燒專門店下午4時免費派發2000個口罩。（彩虹串燒專門店FB專頁圖片）

↓↓足本重溫今日各區搶口罩情況第二部分↓↓

【19:15】信和集團公布，將透過社區組織協會等四個社區夥伴，向不同地區的基層家庭送出36,000個三層過濾外科口罩，希望可解燃眉之急。

【15:59】彩虹串燒專門店在Facebook專頁公布，下午4時免費派發2,000個，每人可免費領取5個，先到先得，不設預留，送完即止。食指約45分鐘前表示，開始派400籌，但只得約30個公公婆婆排隊。

↓↓足本重溫今日各區搶口罩情況第一部分↓↓

↓↓2月1日武漢肺炎最新情況↓↓

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【14:13】日本城大圍分店已派完籌，現場有長長人龍排隊等候取貨，店員着無籌市民不要排隊。一名中年女士經過，提醒其他人已無籌，怎料被責罵，引起口角。

【13:56】東瀛遊原定下午2時派4,000個口罩，每人5個，共派800個籌，但未到2時已宣告派畢。

【13:40】銅鑼灣駱克道日本城職員表示，今早10時半開始派籌，公司於網上公布後，大批市民前來排隊，不消一會已經派完所有號碼籌。她又説，分店排隊下午2時取貨，不少已領籌市民非常緊張，前來打聽情況，並已在門外等候領貨，亦有市民表示希望公司有更多供應，前來在碰運氣。

【13:42】大圍日本城目前逾500人憑籌號排隊等候取貨，職員指剛剛到貨，即將會供憑籌人士購買。現場有不少人和職員詢問情況，部分更以粗口指罵職員，「得個Facebook，我哋呢啲老人家無點Ｘ睇呀！」

↓↓有售口罩商店地址↓↓

+ 2

【12:58】在大圍，有藥房口罩僅是剛到貨，未公布開售亦未公布口罩價錢及數量，已旋即吸引逾300名市民排隊搶購。排第3位的江先生指，只是「排定先」，若價錢太貴亦不會購買。另外，大圍萬寧分店外有逾百人長龍，但分店僅剩約20盒口罩，即使職員已呼籲排隊市民離開，排隊人士亦不肯散去。職員指其實無公布可發售，亦沒派籌，但市民仍繼續排隊。

【12:20】莎莎職員表示公司早上10時半公布消息後，隨即出現人龍，上午11時派籌及即場購買，不消一會已經售罄。銅鑼灣記利佐治街分店共有300盒韓國制口罩出售，每人限買兩包。

【11:30】東瀛遊於社交網站公布，今日有4000個口罩從日本到港，將於2月1日下午2時起、在尖沙咀漆咸道南45-51號其士大廈5樓分社派發給公眾。東瀛遊指，今次有800個名額，每位可獲5個口罩，並會以派籌形式進行，額滿即止。此外亦會採取香港人優先，領取者須出示香港身份證確認身份。

此外，卓悅及莎莎均公布有口罩到貨。卓悅將於中午12時、在4間分店售賣日本口罩，包括旺角兩間分店、尖沙咀重慶大廈及銅鑼灣渣甸坊。每人限購1盒，派籌時間視乎貨到而定，每盒50個口罩售為65元。至於莎莎則售賣每包5片的韓國口罩，售價為29元，每人限購2包，於30間分店有售。

日本城亦於11間分店出售3M口罩，每人限售1盒。今批到貨共有6500盒，每間分店約有590盒，每盒有26片口罩。

【11:00】莎莎在官方facebook專頁表示，於指定30間分店發售口罩，指定分店地址及營業時間： http://bit.ly/2RIM5jY 每間分店貨量：約300包；每間分店派籌：約150個。售價為$29（5片裝一包 ）

↑↑↑2月1日情況↑↑↑

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【16:30】東瀛遊：東瀛遊今日下午4時30分開始派發，每位可獲5個口罩，合共360個名額，並會以派籌形式進行，額滿即止，以免人流聚集。由於今次派發以香港人優先，需出示香港身份證，東瀛遊不會收集任何個人資料。

地點：尖沙咀漆咸道南45-51號 其士大廈5樓（尖沙咀地鐵站B2出口）

是次派發口罩標準如下：

呎寸：95 x 175mm

規格：BFE 97.5%，PFE 98.2% （由日本化學纖維協會驗證）

產地：中國

【15:59】海至雅 + 弓立醫療 + ActiVlife ：採用預先登記的方式進行，共1000盒三層兒童適用外科口罩，品牌為管局認可的「弓立醫療」，價格為45元/盒（45個）。

細則 : - 登記人士需為18歲以上及家中有16歲以下小朋友 ; - 每人及每個電話號碼只可登記一次 ; - 登記日期由 2020年1月31日 晚上19:00 開始，額滿即止 ; - 登記後請靜侯專人電話或Whatsapp聯絡安排，於指定日期時間到尖沙咀辦事處購買 ; - 恕不接受改期 ; - 只接受登記本人到場購買 ; - 購買時需出示登記人士身份證家中12歲以下小朋友證明 (如學生証，學生手册，兒童身份證，回鄕證或䕶照等等) ; - 購買日期為 2020年2月3日- 2020年2月16日 之間 ; - 只收現金，不設找續，請自備輔幣 ; - 請自備購物袋，感謝支持環保 ;

▼常見口罩款式防疫效用▼

+ 5 + 4 + 3

【15:21】Colourmix公布，今日（31日）下午4時開始，於7間分店售賣韓國HUSTORM - KF94口罩 (5個裝)。屆時將有店員派籌，憑籌每人限買２包，價格30元/包（5個裝）數量有限，先到先得，售完即止。

登記連結 : 由 2020年1月31日 晚上19:00 開始，額滿即止



分店地址： 1. 旺角西洋菜南街67號地下 (共750包) 2. 旺角西洋菜南街44-46號地下 (共1130包) 3. 旺角旺角中心 (新之城) 地下10-12號舖 (共750包) 4. 旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下A號舖 (共750包) 5. 尖沙咀廣東道68-80號恒利大廈地下3A號舖 (共1130包) 6. 尖沙咀廣東道30號新港中心 1 樓139D 號舖 (共750包) 7. 尖沙咀梳士巴利道3號星光行地庫B2-B4B號舖 (共750包)

↑↑↑1月31日情況↑↑↑

（網上截圖）

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