【口罩消息．武漢肺炎】莎莎、日本城多店售口罩　東瀛遊派4千個

本港外科口罩供應緊張，市面連日來出現搶購潮。隨着農曆新年假期完結，不少之前商家早前的口罩訂單陸續到貨，供市民購買。 繼屈臣氏、卓悅、華潤堂、Colourmix後，化妝品零售連鎖店莎莎宣布今日（1日）上午11時，將在30間分店發售韓國口罩，每人限購兩包共10個。日本城在11間分店亦有售口罩，旅行社東瀛遊已在

【11:30】東瀛遊於社交網站公布，今日有4000個口罩從日本到港，將於2月1日下午2時起、在尖沙咀漆咸道南45-51號其士大廈5樓分社派發給公眾。東瀛遊指，今次有800個名額，每位可獲5個口罩，並會以派籌形式進行，額滿即止。此外亦會採取香港人優先，領取者須出示香港身份證確認身份。

此外，卓悅及莎莎均公布有口罩到貨。卓悅將於中午12時、在4間分店售賣日本口罩，包括旺角兩間分店、尖沙咀重慶大廈及銅鑼灣渣甸坊。每人限購1盒，派籌時間視乎貨到而定，每盒50個口罩售為65元。至於莎莎則售賣每包5片的韓國口罩，售價為29元，每人限購2包，於30間分店有售。

日本城亦於11間分店出售3M口罩，每人限售1盒。今批到貨共有6500盒，每間分店約有590盒，每盒有26片口罩。

【11:00】莎莎在官方facebook專頁表示，於指定30間分店發售口罩，指定分店地址及營業時間： http://bit.ly/2RIM5jY 每間分店貨量：約300包；每間分店派籌：約150個。售價為$29（5片裝一包 ）

↑↑↑2月1日情況↑↑↑

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【16:30】東瀛遊：東瀛遊今日下午4時30分開始派發，每位可獲5個口罩，合共360個名額，並會以派籌形式進行，額滿即止，以免人流聚集。由於今次派發以香港人優先，需出示香港身份證，東瀛遊不會收集任何個人資料。

地點：尖沙咀漆咸道南45-51號 其士大廈5樓（尖沙咀地鐵站B2出口）

是次派發口罩標準如下：

呎寸：95 x 175mm

規格：BFE 97.5%，PFE 98.2% （由日本化學纖維協會驗證）

產地：中國

【15:59】海至雅 + 弓立醫療 + ActiVlife ：採用預先登記的方式進行，共1000盒三層兒童適用外科口罩，品牌為管局認可的「弓立醫療」，價格為45元/盒（45個）。

細則 : - 登記人士需為18歲以上及家中有16歲以下小朋友 ; - 每人及每個電話號碼只可登記一次 ; - 登記日期由 2020年1月31日 晚上19:00 開始，額滿即止 ; - 登記後請靜侯專人電話或Whatsapp聯絡安排，於指定日期時間到尖沙咀辦事處購買 ; - 恕不接受改期 ; - 只接受登記本人到場購買 ; - 購買時需出示登記人士身份證家中12歲以下小朋友證明 (如學生証，學生手册，兒童身份證，回鄕證或䕶照等等) ; - 購買日期為 2020年2月3日- 2020年2月16日 之間 ; - 只收現金，不設找續，請自備輔幣 ; - 請自備購物袋，感謝支持環保 ;

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【15:21】Colourmix公布，今日（31日）下午4時開始，於7間分店售賣韓國HUSTORM - KF94口罩 (5個裝)。屆時將有店員派籌，憑籌每人限買２包，價格30元/包（5個裝）數量有限，先到先得，售完即止。

登記連結 : 由 2020年1月31日 晚上19:00 開始，額滿即止



分店地址： 1. 旺角西洋菜南街67號地下 (共750包) 2. 旺角西洋菜南街44-46號地下 (共1130包) 3. 旺角旺角中心 (新之城) 地下10-12號舖 (共750包) 4. 旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下A號舖 (共750包) 5. 尖沙咀廣東道68-80號恒利大廈地下3A號舖 (共1130包) 6. 尖沙咀廣東道30號新港中心 1 樓139D 號舖 (共750包) 7. 尖沙咀梳士巴利道3號星光行地庫B2-B4B號舖 (共750包)

（網上截圖）

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