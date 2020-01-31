【肺炎口罩・持續更新】屈臣氏口罩網站94萬人排隊迅即售罄

武漢新型肺炎疫情惡化，本港外科口罩供應一罩難求，HKTVmall、Watsons屈臣氏網店開售，即出現購買人龍。多間店舖門市如AbouThai 阿布泰國生活百貨、Sasa 莎莎、Bonjour 卓悅、日本城及萬寧，近日不時突然公布有少量口罩以合理價開售，市民可多留意。 屈臣氏宣布推出實名登記買口罩網站中午推出，即有近百萬人進入網站排隊；若輪候時未被截龍可稍等，嘗試進入網頁。

屈臣氏賣口罩網站：https://reg.watsons.com.hk

留意各大公司Facebook公布突擊口罩開售消息

AbouThai 阿布泰國生活百貨

Sasa 莎莎

Bonjour 卓悅

HKTVmall

JHC 日本城

Watsons屈臣氏FB及口罩專頁

Mannings 萬寧

香港購物網

荃灣友信日韓藥粧

HGC 環球全域電訊

建達太陽能

▼屈臣氏實名網購口罩網站攻略▼

【12:10】屈臣氏買口罩網站啟用10分鐘，已有94萬人排隊購買，並顯示口罩已經售罄。亦有顯示需輪候個多小時登記，若輪候時未被截龍可稍等，待進入輪候網頁。

【12:03】屈臣氏買口罩網站啟用3分鐘，已有逾70萬排隊購買，並顯示口罩已經售罄。

【08:12】屈臣氏公布，實名制網上買口罩網站正式啟用(https://reg.watsons.com.hk)，以下是登記購買方法。

【網上登記📣實名制📝口罩輪候系統正式上線📲】

多謝大家噚日帶俾我哋嘅驚喜🤭幫手一齊做咗系統壓力測試😂唔該哂🤣🤣

實名制📣📣📣口罩輪候系統終於上線! 先多謝我哋科技團隊不眠不休地寫好程式👨🏻‍💻👩🏻‍💻💡令大眾市民可以公平、安心咁係網上登記!今日正午1⃣2⃣點開始接受登記(https://reg.watsons.com.hk) 。口罩一抵港，我哋會即時通知大家🛒🏃🏻🏃🏻‍♀。

📌提提你📌

1.由於貨量有限，請注意完成登記不等於會成功獲取購買名額，一切以收到口罩購買名額確認SMS作準 (請多多見諒) 🙏

2. 每人只限以1⃣個手提電話及香港身份證號碼登記1⃣次，無需即時付款。

3. 如果成功遞交表格，您會翌日就收到電郵確認📩而成功獲得口罩購買名額嘅客人就會係7日內再收到SMS確認購買詳情。

4.口罩將會分批於👉🏻唔同日子同地點👈🏻進行換購，成功獲得購買口罩名額人士於換購日期嘅2 日前收到SMS通知📱，包括指定換購日期、時間同地點。

5. 獲取名額嘅人士必須記得要帶埋👉已登記嘅香港身份證到場，及於👉指定日期同指定地點換購口罩😷 注意現埸付款方式只限 👉八達通付款，幫助加速處理。(溫馨提示：要有足夠餘額啊!) 🙌

6.如首選換購地區額滿，將隨機安排其他地區再作換購。

卓悅公布今日將於3間分店出售口罩，詳情如下：



🔸L.eader 3 WIRE 三層不織布外科口罩(女士用) 50個🔸

【💲8⃣9⃣ / 盒，一人一籌，每籌限買1盒】

-

【指定分店】

▶️銅鑼灣渣甸坊5號 (共420盒)

▶️尖沙咀重慶大廈地下 (共420盒)

▶️荃灣大河道10號登發大廈地下 (共360盒)

-

派籌時間：2月14日上午11:15

各位購買人士注意📣📣📣

🔵先排隊再攞籌，一人一籌；

🔵攞籌後請勿離隊，免生混亂，多多包容🙇‍♂🙇‍♀

🔵派籌時間會因現場人數眾而多提早，派籌完成後隨即發售；

🔵請不要代購、不要代排隊；

🔵不設留貨或預訂。

↑ ↑ 2月14日市民購買口罩情況 ↑ ↑

【武漢肺炎】榮華慈善基金派口罩 下周日放入長康邨及田灣邨信箱

【情人節】疫情下擬以清潔品作禮 速配公司籲戴口罩下勿放棄儀容

【2月13日 莎莎 x THE GULU 網上派籌！📱】

領取口罩籌號連結 : http://bit.ly/39p1iwy

🌧⛈天氣惡劣下領取口罩籌安排🌩🌨

由於今日天氣情況逐漸惡劣，為能讓各位可以安全地購買口罩，莎莎今日聯同THE GULU推出網上派籌，只要安在家中，也可取到籌號，購買口罩😷

我們今次特選8⃣間分店（均在商場或地鐵站附近）試行計劃，安排如有不足，謝多多體諒🙇🏻‍♀

⭐產品：韓國BREATH Silver成人標準口罩3個裝

⭐售價：$45/包 (3個裝)

⭐派籌時間：2月13日下午1時30分開始

⭐取貨店舖：8間指定莎莎分店 (請參考附圖）

取貨時間：2月13日晚上8時前

📍每間指定分店各有160張籌

📍因貨量有限，每人憑籌限購2⃣包

產品資料：

1) 韓國製造

2) 取得美國EPA認証，抗菌效果高達99%

3)有效過濾99%以上的PM0.1-2.5懸浮微粒、病毒和細菌

4) 3D立體設計，減少與面部摩擦

🔍領籌須知

領取口罩籌前，請細閱條款及細則

成功領籌後，代表已預留貨品，請於即日(營業時間內)到領籌時所選之莎莎分店購買貨品

購買前須出示THE GULU App之籌號以作掃描確認，截圖或其他形式一律無效

口罩籌上顯示的”飛號”只作內部運作用途，與購買之先後次序無關

THE GULU App之籌號可以主頁面下方之「我的」(猩猩頭像)＞「排隊」查看

如有任何爭議，莎莎化粧品有限公司及THE GULU 將保留最終決定權

【14:10】網上現流傳屈臣氏口罩輪侯登記系統網站，屈臣氏澄清屬內部測試未開始登記，網頁亦已無效，所有已填寫資料將會被自動刪除及銷毀。

【12:10】屯門有酒樓推出午市飲茶送口罩的安排，結帳時每位客人可獲贈一個口罩。

【武漢肺炎】酒樓食飯送口罩吸客仍生意減半 食客：好似冇咁貴

【10:33】卓悅公布今日三間分店出售口罩，11時15分開始派籌。

【馳援抗疫 守護希望💓

以愛抗疫💞共度難關👐】

與大家同心🙏🏻抗疫！

防疫產品繼續返貨💪🏻💪🏻

-

🔸L.eader 3 WIRE 三層不織布外科口罩50個(女士用)🔸

【💲8⃣9⃣ / 盒，一人一籌，每籌限買1盒】

-

【指定分店】

▶️北角匯三期G3號舖 (共300盒)

▶️藍田匯景廣場3樓L3-1號舖 (共300盒)

-

🔸unicharm日本製超立體3D口罩30個🔸

【💲5️⃣8️⃣ / 盒，一人一籌，每籌限買1盒】

(共360盒)

🔸Life-do.Plus Refine日本製99%除菌消毒濕紙巾60張 x 3包裝🔸

【💲2️⃣6️⃣ / 件，每人限買1件】

🔸Rhino-Strong 犀牛牌衣物家居消毒液2300ml🔸

【💲7️⃣8️⃣ / 支，每人限買1支】

-

【指定分店】

▶️上水廣場5樓511號舖

-

派籌時間：2月13日上午11:15

各位購買人士注意📣📣📣

🔵先排隊再攞籌，一人一籌；

🔵攞籌後請勿離隊，免生混亂，多多包容🙇‍♂🙇‍♀

🔵派籌時間會因現場人數眾而多提早，派籌完成後隨即發售；

🔵請不要代購、不要代排隊；

🔵不設留貨或預訂。

-

【武漢肺炎】七旬伯伯唔夠快排逾十次皆撲空 市民呻買廁紙口罩難

【10:00】日本城公布4間分店賣口罩，詳情如下：

【🛎即時消息‼ 再有一批口罩抵達分店‼】

#想客人所想 #急客人所急 #齊心抗疫

由於貨量非❗常❗有❗限❗ 會於以下4間分店派籌發售（每間約360盒）

開售時間：今日(13/2) 即時

地點：指定4間日本城分店（先排隊攞籌，一人一籌，每籌限買一盒。）

🔸 三層不織布口罩60個裝(女性/小面SIZE)1盒😷(共約1,440盒）🔸

我們的物流團隊會盡力以最快速度送到各門店，但由於路面情況及上落貨安排需時，各店的收貨時間會有所不同。

香港銅鑼灣駱克道476號地下及1樓舖

九龍尖沙咀柯士甸道110號地下

九龍長沙灣荔枝角道863號泓景匯商場1樓13A及13B號舖

新界將軍澳天晉滙2期1樓123號舖

基於衛生理由 及 保障所有顧客，請所有購買口罩的顧客當面檢查清楚✅，所有口罩不設🚫退換，希望大家明白見諒🙇♀

我地香港同海外的採購團隊會繼續竭盡所能循不同渠道從世界各地搜購口罩💪

請繼續留意我們FB最新消息

#日本城 #口罩現貨 #全球採購 #空運抵港 #急市民所急 #不設留貨 #不設預訂 #齊心抗疫

↑ ↑ 2月13日市民購買口罩情況 ↑ ↑

【20:40】理的有限公司表示，由於世界衞生組織指出，疫情將於未來數星期進入高峰期，而鑒於醫管局早前公布，口罩現僅存一個月數量，決定在此期間把貨量集中供應給醫管局。他們又祝願全香港醫護及醫院診所員工，平安健康。

眾志於網上出售口罩，但開售不足半分鐘已售罄。

香港眾志表示，由於口罩發售時間前，已有大量瀏覽者湧入，現時網店流量已超越負荷，團隊決定作出以下變更：

1️⃣ 轉用後備購買網址（ bit.ly/2boxThx ） ，原先的眾志網店將不設購買口罩選項⚠️

2️⃣ 現時僅設「$98一盒」的價格選項

開售時間及取貨安排等其他事項維持不變，詳細請看 https://www.facebook.com/demosisto/photos/a.497376730471154/1344822632393222/?type=3&theater



香港眾志在美國搜羅一批口罩到港，今晚（2月12日）晚上8點在眾志網店開售。

口罩每人限購一盒（50片口罩），重覆購買者，眾志有權不作退款。



售價分為三種：

1. $98一盒 - 由眾志補貼運費，減輕普羅市民或有需要人士負擔

2. $128一盒 - 購買者分擔運費，讓眾志持續有足夠資源，為港人搜羅防疫物資

3. $258一盒 - 希望行有餘力的人士，買口罩同時捐款，收益扣除成本後，將撥捐「醫管局員工陣線 HA Employees Alliance」成立的「#武漢肺炎防疫抗爭基金」



🔸 購買者於線上成功付款後，將有專人透過Email聯絡通知取貨地點及時間，請購買者務必提供準確有效的Email，並填上與個人身分證上相同的真確姓名

🔸 取貨時必須帶同單據，並出示身分證明核對身份，代領者可以購買者的身分證明照片代替

🔸 數量有限，先購先得，售完即止，成功購買與否以Email通知為準。希望未能購置成功的市民體諒，眾志正努力物色下一批口罩



🔸 口罩產品資訊

口罩規格︰Surgical masks with 99% BFE.

供應商及品牌: Emerald Professional Protection Products

產品資料：https://www.emeraldppp.com/99-bfe-filtration-surgical-procedure-masks/

（該防護用品公司為美國公司，口罩生產地為中國，產品已獲「美國材料和試驗協會ASTM」第2級認證）

香港眾志在美國購得一批口罩，將在2月12日（周三）晚上8點，在眾志網店發售。（黃之鋒facebook）

【10:30】卓悅公布於青衣城二期1樓183號舖 出售4款防疫產品

unicharm日本製超立體3D口罩 30個🔸

【💲5️⃣8️⃣ / 盒，一人一籌，每籌限買1盒】

(共360盒)

🔸Life-do.Plus Refine日本製99%除菌消毒濕紙巾 60張 x 3包裝🔸

【💲2️⃣6️⃣ / 件，每人限買1件】

🔸SIMIKA思蜜咖75%酒精消毒液 120ml🔸

【💲3️⃣2️⃣ / 支，每人限買1支】

🔸防疫眼罩(護目鏡)🔸

【💲7️⃣8️⃣ / 件，每人限買1件】

派籌時間：2月12日上午11:15

【10:00】日本城於5間分店派籌發售口罩（每間約450盒）

開售時間：今日(12/2) 即時

地點：指定5間日本城分店（先排隊攞籌，一人一籌，每籌限買一盒。）

1⃣鴨利洲海怡廣場西翼1樓124舖

2⃣尖沙咀彌敦道58號美麗都大廈地庫27A-31A號鋪(麼地道入口)

3⃣觀塘成業街16號怡生工業中心地下G及H座,D5,D10及D11部份

4⃣沙田沙田第一城置富第一城地下G21, G105及G107舖

5⃣荃灣荃華街16號荃薈地下13號舖

【09:35】再生會 愛心口罩贈長者

日期: 2020年2月12日(星期三)

時間: 上午11時

地點: 再生會門口 (東頭邨逸東樓8-11號地下)

對象: 65 歲或以上香港居民

名額: 800 名 (每位可獲贈8個口罩)

內容: 合資格長者請帶身份證 或長者咭到以上地點 領取口罩



每人限取一次，名額有限，派完即止。



*如有查詢可致電 5446 7672

(再生會FB 截圖)

【09:30】2月12日早上莎莎公布將於7間指定分店出售成人口罩。

派籌時間：2月12日上午10時半開始，憑籌號可於當日到獲籌之分店購買



🔸如排隊人數眾多，店舖會因應情況而作出彈性安排，希望做到減少人流聚集。派籌均以先到先得派發。

售價：$49.9/盒 (30個裝)



每間分店貨量：100盒

📍因貨量有限，只限指定分店發售，每人憑籌號限購1⃣件，尺碼隨機發售。



產品資料：

1) 具PM2.5高性能過濾值

2) 通過BFE、VFE、PFE測試，有效過濾99%細菌及病毒

3) 舒適的三層褶設計，緊貼面部

4) 獨立包裝，乾淨衛生

(莎莎香港FB 截圖)

(莎莎香港FB 截圖)

↓↓ 2月11日市民購買口罩情況 ↓↓

+ 10 + 9 + 8

【17:20】深水埗北河飯店，老闆「明哥」陳灼明派口罩予長者，並免費派飯、量血壓。

有長者表示今日（11日）12時已到場排隊，她稱不知道今日有口罩派，原先到明哥店舖只為取飯盒，得悉會派發口罩及防疫用品，她感到「好開心」。婆婆續言家中兩老僅剩6個口罩，面上戴著的口罩已用了兩日，如今派發有防疫用品，婆婆坦言「有得食就已經好開心咯！」

【14:22】莎莎今早表示今日沒有安排口罩發售，提醒市民無需於各區分店外排隊輪候。惟表示供應商會不時送貨到個別分店，可能會有少量存貨供顧客選購。

另外，為免市民需再排長龍等購口罩，莎莎稱正與取籌手機程式THE GULU合作，試行網上取籌，提醒市民下載有關程式，並留意FB專頁公布發售口罩消息。

【13:34】荃灣「建達太陽能」公司表示已在土耳其購買到10萬個合規格口罩。第一批剛剛空運到港，將分3階段派發。

第一階段：

第一先經預留5,000個口罩優先送給舊有客戶。舊客戶只需pm inbox留低登記電話號碼和姓名，職員聯絡並核對資料之後，就會安排交收事宜，每個舊客戶都會派發10個口罩。

第二階段：

將有15,000個口罩於元朗錦田路展銷廳免費派發，每人8個，先到先得，派完即止。

日期:11/2/2020

時間: 13:00 派籌

地點:新界元朗錦田路81B地下（錦田郵政局對面）

領取者須出示香港身份證明文件。公司下午1時半公布已派畢。

第三階段：(待定)

餘下口罩於短期內到港，將會用流動型式派發。希望惠及各區市民，會安排車隊於各區派發。詳情待口罩到港再公佈。

領取者須出示香港身份證明文件，65歲以上長者優先。

【13:28】北區區議會鄉事派當然議員侯志強派今日（11日）在上水鄉事會派約4,000個口罩，每人限取六個，中午12時起派籌。有市民11時排隊仍能成功取籌，她表示近日非常難購買口罩，形容今日「好開心，好似中咗嚿金咁開心啊！」侯志強透露，今日最終派約4,000個口罩，呼籲政府處理疫情事上應￼ 把政治擺埋一邊。

【武漢肺炎】侯志強上水派4000口罩 市民：開心過中嚿金

+ 7 + 6 + 5

【11:15】卓悅在青衣和旺角分店，快閃售口罩。

日本KOO ECO不織布PM2.5口罩(成人用) 50個

卓悅良心價$60/包

【💲6️⃣0️⃣ / 包，每人限買1包】

【指定分店】

▶️青衣青敬路31號青衣城1樓183號舖 (共300包)

▶️旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下 (共300包)

-

派籌時間：2月11日上午11:15

↑ ↑ 2月11日市民購買口罩情況 ↑ ↑

莎莎近今晚（10日）6時半突公布，將於晚上7時發售新一輪口罩，產品為韓國ATEX KF94成人口罩，僅限45間指定分店（ http://bit.ly/2UEuQlV）發售。

先到先得、售完即止。莎莎表示如排隊人數眾多，店舖會因應情況而作出彈性安排，希望做到減少人流聚集。

每包5個，售價89元。為令更多顧客可買到口罩應急，每人限購一包。每間分店貨量為290包。

產品資料：

1) KF94規格，有效過濾約94% 0.4㎛微細粒子

2) 3D立體設計，減少與面部摩擦

3) 韓國製造

【13:30】銀河工程派口罩共有2000籌，12:30起開始派籌，1:20已經派完

【13:10】環球全域電訊及銀河工程已分別開始派籌，市民可憑籌取口罩。

【12:45】環球全域電訊甫公布口罩派發地點，已有不少市民輪候，人龍沿着砵蘭街、山東街，一直延伸到彌敦道的亞皆老街路口；現場有軍裝警巡邏。至於稍後將於大角咀派發口罩的銀河工程，亦吸引不少市民排隊。

【12:30】環球全域電訊正式公布口罩派發地點：

日期：2月10日（今天）

派籌時間：下午1時30分

派口罩時間：下午2時

地點：旺角砵蘭街234號

派發細則：1. 每位可獲1包(內有10個口罩)，合共1,000個名額，並會以派籌形式進行，額滿即止。 2. 必須親身排隊及領取籌號; 3. 地點視乎路面實際情況更改，如有更改會在專頁公佈; 4. 公司保留是次活動之最終決定權。

品牌：Sensi

類別：成人適用

物料：3層耳掛式手術口罩; 95% BFE; 95%阻隔0.3um微粒

出產地： 印尼

包裝：1包10個

+ 16 + 15 + 14

↑ ↑ 2月10日市民購買口罩情況 ↑ ↑

【武漢肺炎】林健鋒：商界正物色地方製造口罩 料每日產量10萬個

【武漢肺炎】農業科技公司改建廠房 最快月底投產 日製10萬口罩

【武漢肺炎】醫院口罩剩一個月存貨 醫生斥若涉人為錯誤需問責

【23:35】銀河工程集團將於大角咀派發口罩

銀河工程集團表示，由於近日市面上口罩供應依然極度短缺，故將於周一（10日）下午1:30，開始在大角咀免費派發10,000個口罩。屆時每人限取5個，共2,000個名額，以排隊先到先得形式派發，派完即止。

如本公司發現排隊人龍過長，屆時將會現場派發2,000個籌號，實際安排以當日情況而定。此批口罩來貨時50個一盒並沒有獨立包裝，義工會戴上口罩及全新手套把口罩包裝在佳能密實袋內封口。

日期 : 10/02/2020 (星期一）

時間 : 13:30

地址 : 大角咀必發道91-93號

THE BEDFORD地下

【23:40】近期有「突擊」開售口罩的連鎖店中，卓悅今晚在FB專頁表明，周一（10日）沒有口罩發售，提醒顧客毋須排隊。而昨晚表明今日沒有口罩發售的SASA莎莎，截至今晚午夜都沒有發出無口罩發售公告，需購買口罩的市民明日可留意其莎莎FB公布。

【22:26】口罩供應不足，令售價變「癲價」，老翁及基層家庭一罩難求，陸續有善心向這類居民送贈口罩，共同對抗疫情。

當中「大劉」劉鑾雄及太太陳凱韻，以及劉鑾雄慈善基金表示，近日將所有搜購回來的口罩送給不同的慈善團體，以幫助老人家及低收入人士，減免長者需辛苦排隊領取，「雖然我哋而家購買嘅口罩價格都比較貴，但只要能夠出到一分力也值得嘅！」

基金會又預告，將有更多口罩到貨，將提供給訂不到口罩以至不能開業的私家診所，「讓他們盡快開業以減輕公營醫療機構的壓力」。基金會稱長者、常覆診及傷殘人士仍然重點希望幫助到的人士。

【14:15】環球全域電訊宣布，明天下午會派發一萬個口罩，中午12點半會公布確實地點。

***明天下午12:30公佈確實地點***

🚚 預第一批(10,000個口罩)率先喺聽日（2月10日）免費派出，詳情如下:

日期：2月10日（星期一）

派籌時間：下午1時30分

派口罩時間：下午2時

地點：旺角(以免人群太早聚集，確實地點會於明天下午12:30喺呢個Facebook專頁公佈)

派發細則：1. 每位可獲1包(內有10個口罩)，合共1,000個名額，並會以派籌形式進行，額滿即止。 2. 必須親身排隊及領取籌號; 3. 地點視乎路面實際情況更改，如有更改會在專頁公佈; 4. 本公司保留是次活動之最終決定權。

品牌：Sensi

類別：成人適用

物料：3層耳掛式手術口罩; 95% BFE; 95%阻隔0.3um微粒

出產地： 印尼

包裝：1包10個 (唔好介意，由於唔係獨立包裝， 我哋會自己重新包裝)

由於口罩數量有限，可能未能滿足各位嘅需要，敬請諒解。我哋亦預留咗一批口罩，喺另一日派畀公公婆婆。我哋正計劃往後嘅派發方式，請大家記得讚好同密切留意我哋嘅Facebook公佈。‼️記得唔使留言”2盒thx”啦‼️

【11:10】店員開始派籌後不足十分鐘，已派完所有籌號。有領不到籌的長者，埋怨前排有人「打尖」，釣具店職員強調今次只是派口罩難確保所有人都有口罩，希望將不滿的矛頭指向政府而非派口罩的人。

【10:50】在佐敦一家釣具店現場，未開始派籌時已有數百人排隊。有不少人都指，今早6時許已到場排隊，希望可以領取口罩。

+ 4 + 3 + 2

【武漢肺炎】釣具店向學生長者派口罩 長者企到腳痺未領到感失望

油麻地釣具公司向學生及長者免費派2,000個口罩

七島釣具有限公司表示準備了4,000個口罩，將會分配為兩次派發活動（分兩日派發）。口罩每次派發數量為2,000個，首次將於2月9日星期日派發 ，對象為「學生」及「年滿65或以上的長者」。

派發口罩地址：九龍油麻地渡船街38號建邦商業大廈地下大堂

所有領取時必須出示有效之身份證明文件/長者咭或學生證，每人只限用一張籌號，換取口罩最多10個。名額各100人，合共200個，以先到先得之形式領取。

詳細內容及條款：

1. 只贈送予香港永久居民，派籌時需出示香港永久居民身份證，非本地居民不能參與。

2.每人最多只可以取10個口罩。

3.不設預留，以先到先得的方式領取口罩。

4.贈送之口罩及贈送券不能轉讓及作販賣用途。

5.只限派發長者及學生。

6.為免影響他人，請自律排隊。領取口罩時請各位自備密封膠袋。

↑ ↑ 2月9日市民購買口罩情況 ↑ ↑

2月8日總結：佐敦印度菜餐廳Curry Leaf（咖哩葉）免費向長者派1萬個口罩，引來大批長者排隊，警員到場維持秩序。有人不滿排了數小時都拿不到，一度想衝入餐廳。

HKTVmall今晚7時開售6,000盒「理的」牌L碼成人口罩，每盒30個，售價65元，產品在內地製造。HKTVmall列明，近日已購買「理的」牌S碼小童或M碼中童口罩的顧客，無法再購買L碼成人口罩。開售繼續引起網絡大塞車，很快又沽清。

HKTVmall出售「理的」口罩，規定已買小童（S碼）及中童（M碼），不能再買中成人（L碼）口罩。

【16:10】HKTVmall晚上7時開售6,000盒L碼成人口罩，點擊這個購買網址進入。依據昨晚開售M碼中童口罩，會出現網絡大塞車。

HKTVmall的Facebook小編在專頁表示，每位客戶限購一盒口罩，即小童、中童或者成人口罩，三個尺碼當中，只能買一盒。因此之前已購過的顧客，已被DQ而不能在今晚再爭奪。

顧客：之前寫左（咗）3款「total可買一盒」，即係成功買左（咗）一盒「理的」（牌子名稱），就買唔到另外2款「理的」。 HKTVmall顧客

+ 7 + 6 + 5

+ 9 + 8 + 7

無錯啊，每位客戶限購一盒口罩，即係小童，中童或者成人口罩，三個尺碼當中，合共只能購買一盒架渣（咋） FB專頁小編R

【12:00】印度裔藝人喬寶寶原定中午協助佐敦印度餐廳Curry Leaf（咖哩葉），向65歲或以上長者免費派發口罩，每人限取5個，受惠對象只限長者。口罩總數原本為2萬個，惟最終因貨運問題，最後只得1萬個派發。

由於輪候人數眾多，故餐廳提早開始派發口罩。成功取得口罩的郭先生，取得口罩後表現興奮，指自己難以購買口罩，加上部份售價高達500元，斥政府辦事能力差。他未有戴上口罩，指自己已經很多日無口罩戴。從觀塘往佐敦領取口罩的梁先生，輪候約兩小時後成功取得口罩。他指自己購買不到口罩，取得口罩後感安心，說現時不敢亂用口罩，起碼戴一至兩日才換。他又指自己隔日才會外出，每日清洗洗手間、廚房等，保持家中清潔。

不過有長者未能成功取得口罩，他們於餐廳外不肯離開，部份人情緒激動。有長者向記者表示自己的口罩已使用三日，斥派口罩的餐廳「呃人」，「話派二萬幾個但得千幾個籌。」不過被問到政府防疫措施的評價，他認為若政府能成功採購自然會將口罩推出市面，指不評論政府工作，僅斥商店為奸商。此外，有婆婆稱自己輪候一個多小時，惟獲告知未能取得籌號。她表現徬徨，指手上的口罩為最後一個，並已使用三日，「我都唔捨得戴。」

【10:57】荃灣區議員劉卓裕將會到區內小店「茶半香初」協助派發口罩。茶半香初店主購入約3萬個口罩，以自由定價的方式派出，每人限取5個並請自備保鮮袋；醫護人員可憑醫護證件取10個。領取口罩者須出示香港永久居民身份證及18歲以上人士必須符合三粒星資格。派發時間：晚上7:00；地點：荃灣鱟地坊華成樓b2地鋪

【10:47】AbouThai阿布泰國生活百貨的樂富店中午12點開賣口罩，出售300份泰國888牌口罩10片裝。

【10:36】卓悅表示，2月8日上午11:00有5分店出售口罩，日本Bitoway三層構造不織布口罩 30個 (成人用)，45元一盒，每人限買1盒。

【指定分店】

▶️北角匯三期G3號舖 (共600盒)

▶️荃灣大河道10號登發大廈地下 (共600盒)

▶️尖沙咀海防道45號 (共600盒)



🔸日本Bitoway三層構造不織布口罩 30個 (女士/ 小面用)，45元一盒，每人限買1盒。

【指定分店】

▶️銅鑼灣駱克道535號 (共600盒)

▶️屯門V City地下G10舖 (共600盒)

咖哩葉（Curry Leaf）印度餐廳中午將向長者派2萬個口罩。

今日(8日)搶口罩兩大攻勢，但相同之處是，有錢也未必得到。

印度裔藝人喬寶寶今日（8日）中午12時至2時，將協助佐敦印度餐廳Curry Leaf（咖哩葉），向65歲或以上長者免費派發口罩，每人限取5個，總數2萬個。受惠對象只限長者，其他人士無份。

【武漢肺炎】喬寶寶周六佐敦2萬口罩免費贈長者 喬：我只是義工

時間：中午12時至下午2時

地點：佐敦茂林街16至18號，茂林商業大廈地下Curry Leaf，佐敦港鐵站B出口

HKTVmall今晚7時開售6,000盒成人口罩，料再掀起搶購潮。不過網絡十分擠塞，有錢買都要先成功入到網頁。

開售詳情：

2月8日 (六) 7:00pm

尺碼 : L 成人 (17.5cm x 9cm)

數量 : 6000 盒

網址 : https://bit.ly/371URxQ

↑ ↑ 2月8日市民購買口罩情況 ↑ ↑

HKTVmall預告明晚7時，將開售6000盒成人口罩。（HKTVmall FB圖片）

2月7日情況

【23:00】全城口罩緊張，物流署晚上公布，目前的庫存並不充裕，只有約1,200萬個口罩（已包括直接購買及已送達的約300萬個口罩），供各政府部門使用，其中會優先供應予衞生署的醫護及港口衞生人員、向市民提供服務的前線人員，以及檢疫中心的市民及工作人員使用。

財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，物流署接洽了接近20個國家超過400個供應商，而特區政府駐海外的經濟貿易辦事處和個別人士也積極提供協助，目前已訂購超過4,800萬個口罩，至今已送達的口罩約300萬個，其餘的希望陸續如期運到。不過有些國家更已實施出口管制，所以已經訂購的物品能否如期全數送達。

【20:10】HKTVmall今晚7時開售9,000盒M碼中童口罩，網站嚴重擠塞，無法進入。HKTVmall明晚（8日）7時，將會開售6,000盒成人口罩，料再掀起搶購潮。

開售詳情：

2月8日 (六) 7:00pm

尺碼 : L 成人 (17.5cm x 9cm)

數量 : 6000 盒

網址 : https://bit.ly/371URxQ

【武漢肺炎】HKTV Mall計劃成立口罩生產線 雙倍價錢購入器材

↓↓點擊下圖 HKTVmall職員及老闆為口罩供應張羅↓↓

+ 4 + 3 + 2

(網頁截圖)

【15:00】卓悅公布下午3:30將於5分店，優先賣口罩予前線醫務人員及工作人員

【指定分店】

1️⃣佐敦道23號新寶廣場地下 (共120盒)

2️⃣旺角登打士街41號 (共120盒)

3️⃣銅鑼灣駱克道535號 (共120盒)

4️⃣尖沙咀加連威老道32A號 (共120盒)

5️⃣屯門V City地下G10舖 (共120盒)

🔵今天只限衛生署、醫院管理局(HA)及私家醫院的前線醫務人員及工作人員，敬請見諒。

🔵避免不必要的誤會，請【親身】帶同職員證到門市購買；

🔵每位醫務人員，排隊及購買時，請出示職員證 (一人一籌)

🔵請不要代購、不要代排隊

🔵不設留貨或預訂

-

派籌時間：2月7日下午3:30

發售時間：貨到即售

【武漢肺炎】慈善機構收集口罩轉贈殘疾人士 緊急呼籲各界捐贈

【武漢肺炎】網傳廣華醫護排隊買口罩 醫院指私人日常使用

【武漢肺炎】北角有區議員免費派口罩人龍再現 市民：簡直係淪陷

【武漢肺炎】製防疫包贈長者 義工聯同機構呼籲：出錢出貨出力

(網上截圖)

【13:51】 蘇屋商場OK便利店籌號已經派完，大批長者仍不願離去，現場有便衣警員、軍裝警員維持秩序。

【13:30】大角咀富榮花園ok便利店分店貼出「籌號派發」完畢告示；而蘇屋商場分店亦已截龍。

【13:00】蘇屋商場OK便利店，有過千長者排隊等候。

【12:53】大角咀富榮花園ok便利店有百名長者等候。

【12:00】OK便利店公布下午於廿間分店，向長者派10萬口罩。

📍日期：2月7日（星期五）

📍時間：下午1時開始派發籌號

📍派發細則：年滿 65歲或以上長者 (需出示長者咭或香港身份證) 親身可領取免費口罩籌號 1 個，憑籌限取口罩5個。以下分店各有1000個名額，以派籌形式進行，額滿即止。

.

📍地點：以下指定20間OK便利店

.

香港區

香港康山花園第一座地下H1及H2

筲箕灣愛東商場地下14號舖

香港華富商業中心7號地下

.

九龍區

黃大仙龍蟠苑龍蟠苑商場中心101號舖

將軍澳欣明苑停車場大廈地下1號

馬頭角新馬頭街38號翔龍灣廣場地下G06舖

觀塘牛頭角道239號觀塘花園大廈喜鵲樓地下239號舖

紅磡家維邨家義樓店號3及4號

深水埗蘇屋邨蘇屋商場地下G04號舖

九龍佐敦道34號道興樓地下B舖連天井及部份平台)

旺角西海泓道富榮花園地下32-33號舖

.

新界區

荃灣青山道185-187號荃勝大廈地下A2舖

沙田馬鞍山錦泰苑錦泰商場地下2號舖

上水彩園邨彩華樓301-2號

屯門蝴蝶村熟食市場13-16號

元朗朗屏邨鏡屏樓M009號舖

元朗天水圍天耀廣場LG1樓LG12號舖

大埔運頭塘邨商場1號店

青衣村一期停車場大廈地下6號

.

離島區

長洲海傍街34-5號地下及閣樓

+ 20 + 19 + 18

【11:30】排首位的張家早於7時多到達，他們表示事前不知道哪間分店有售，張太表示：「依家都係撞彩咋，係賣成人定小童口罩又唔知，排咗再算。」

張氏一家五口，每人只剩一個月口罩份量，他們曾網上訂購但買不到，對於近日日用品都掀起搶購潮，張太稱平日都有入貨，相信供應商很快會入貨，亦指「夠用就夠，留返機會畀人」。

【11:14】北角匯卓悅10分鐘內已派完籌，口罩甫返貨，市民已開始購買。

【11:00】北角匯卓悅有500人在排隊，人龍兜入附近巴士總站。

↑ ↑ 2月7日市民購買口罩情況 ↑ ↑

+ 22 + 21 + 20

【10:55】尖沙咀海防道卓悦外，有數百人排隊等候購買口罩，人龍延伸到九龍公園徑。

【10:02】JHC 日本城公布，會於以下5間分店派籌發售（每間約600盒）

開售時間：今日(7/2) 即時

地點：指定5間日本城分店（先排隊攞籌，一人一籌，每籌限買一盒。）

🔸Neo Health 50個裝3層口罩😷(共約3,000盒）🔸

1⃣德輔道西426-428B號業昌大廈地下12及12B號鋪

2⃣牛池灣彩雲(I)邨彩雲商場第三期3樓B302號鋪

3⃣西貢親民街18/32號錦華樓E號舖地下及閣樓

4⃣東涌東堤灣畔二期地下14及15號鋪

5⃣天水圍天澤邨天澤商場1樓112E號舖

【10:02】東涌東堤灣畔二期日本城，有口罩出售，不少市民排隊輪籌，轉眼派完。

【10:00】 卓悅公布口罩發售地點 ，不包旺角區分店。市民得知消息後一度起哄。

出售成人口罩分店包括，北角匯三期G3號舖 (共580盒)；荃灣大河道10號登發大廈地下 (共580盒)；尖沙咀海防道45號 (共580盒)。而出售 女士或小面用口罩包括，銅鑼灣渣甸坊5號 (共580盒)；尖沙咀中港城地下2-3號舖 (共580盒)。

【09:50】 西洋菜南街兩間萬寧分店分別有過50人排隊。

【09:40】旺角山東街，另一間卓悅分店已過100人等候，人龍一直伸延至彌敦道，無法目測龍尾的位置。

【09:15】未有排隊的市民陳先生表示，對於是否有需要排隊感到爭扎，一方面零售店舖未有公布是否會有發售，另一方面若不排隊，亦擔心買不到口罩，他指零售商應提高透明度，讓市民知道相關訊息以及決定是否排隊。

【08:40】至於旺角彌敦道，亦有約50人在萬寧門外排隊等候。

【08:30】2月7日早上，儘管卓悅呼籲市民不要通宵排隊，亦未有公布今日出售口罩地點，但旺角西洋菜南街已有過300人排隊等候，有市民表示，因卓悦化妝品店未有提過有問分店沒有口罩出售，故前來碰運氣；人龍由西洋菜南街延伸至彌敦道。

▼旺角市民提早排隊買口罩▼

+ 2

【21:25】卓悅表示，明日會公布出售口罩的分店地址，呼籲市民不要通宵排隊。

見到市民凌晨到分店門外排隊，

這是我們最不想見到的😔

心痛、無奈…

-

另外，接納大家的意見🙏

希望有更多不同分店售賣口罩，

因此，明天(2月7日)防疫口罩銷售分店

地❗點❗有❗變❗

-

📣請不要排隊！

📣請不要排隊！

📣請不要排隊！

很重要，所以要講3次！

-

有關防疫產品的最新資訊，

請留意我們FB及IG即日公佈🙏

#請不要排隊 #通知埋其他親戚朋友 #齊留意我們公佈 #同心抗疫

【18:12】 教協今日在Facebook宣布有口罩供會員認購，原本預計下午6時派籌，7時開售，惟因排隊人數太多已提早派籌發售。在銅鑼灣教協，傍晚近6時有職員宣布口罩已售罄，並且只售予教協會員，呼籲排隊人士可離開。

教協宣布今日向會員售賣口罩，詳情如下：

日期：2020年2月6日（即日）

地點：教協旺角服務中心（山東街入口排隊）、銅鑼灣服務中心（會所內排隊）

派籌時間：下午6時正

數量：各450個名額，售完即止

開售時間：下午7時正

注意事項：

📌取籌及購買口罩時，必須出示教協有效會員證（恕不接受會員家屬證、師訓證、家教會證、學校行證人員卡、過期會員證），現場將有專人核對資料

📌每人限取一籌，每張有效教協會員證當天只可購買口罩一次，不得重複購買

📌屆時將有指定排隊取籌位置，請按現場職員指示排隊，取籌後勿離開隊伍，免生爭議

📌只收現金（不收一千及伍佰圓紙幣），請備散紙，方便找續；貨品不設退換

📌一切由教協決定作準

教協將先推出「理的口罩」，再緊接發售「白元口罩」，恕不能安排會員選購口罩牌子。每名持籌人士限購一盒成人口罩，同時可選擇加配一盒兒童口罩。所有口罩售完即止。

成人口罩：

【理的口罩（成人）-- 30個裝（獨立包裝）】

口罩尺寸：17.5x9 cm

每盒售價：$40/盒

【白元柔滑口罩（成人） -- 30個裝（非獨立包裝）】

口罩尺寸：16.5x9 cm

每盒售價：$50/盒

兒童口罩：

【理的口罩（中童） -- 30個裝（獨立包裝）】

（只限銅鑼灣服務中心發售）

口罩尺寸：14.5x9 cm

每盒售價：$40/盒

【理的口罩（小童）-- 30個裝（獨立包裝）】

口罩尺寸：12x7 cm

每盒售價：$40/盒

【白元柔滑口罩（小童） -- 30個裝（非獨立包裝）】

口罩尺寸：12.5x8 cm

每盒售價：$50/盒

【16:00】 卓悅於今日下午3時許公布於5間分店向長者出售口罩，每間70盒，並將於4時30分派籌。下午3時40許，荃灣登發大廈地下卓悅有約200人排隊等候派購買口罩。人龍自店鋪門口延伸至天橋。由於排隊長者眾多，卓悅提早派籌，而口罩亦在四點前火速售完。

未能買到口罩的梁婆婆直言「好唔開心」，一家四口僅餘十多個口罩，她只能將口罩「洗一洗，曬一曬」再重複使用。平時亦會減少出街，「今個禮拜我先第一次出街，因為屋企無嗮菜，要買菜。」她希望政府盡快保證口罩供應。

【15:48】在荃灣店，距離開售尚有40分鐘已有大批長者在店外「打蛇餅」。卓悅職員表示僅有70盒口罩發售，長者需出示長者卡才可購買，每人限購一盒。

卓悅宣布下4時半於部份分店賣口罩予長者。

【👴長者限定！只限老友記👵】

-

你們的聲音，我們聽到了！🙇‍♂️🙇🏻‍♀️

正努力尋求、思考不同可行的方法。

今天(2月6日)下午，於以下5️⃣間分店，

優先賣口罩俾老友記👴👵

-

🔸unicharm日本製超立體3D口罩 30個🔸

【💲5️⃣8️⃣ / 盒，每位長者憑籌限買1盒】

【指定分店】

1️⃣北角匯三期G3號舖 (共70盒)

2️⃣葵涌廣場地下23A號舖 (共70盒)

3️⃣荃灣大河道10號登發大廈地下 (共70盒)

4️⃣藍田滙景廣場3樓L3-1號舖 (共70盒)

5️⃣屯門市廣場第一期二樓2198C號舖 (共70盒)

-

各位老友記📣📣記住❗️記住❗️記住❗️

🔴每位長者，排隊及購買時，請出示長者咭 (一人一籌)

🔴請不要代購、不要代排隊

🔴不設預訂、不設留貨

-

派籌時間：2月6日下午4:30

發售時間：貨到即售

(先排隊再攞籌，一人一籌；攞籌後請勿離隊，免生混亂，多多包容🙇🏻‍♀️派籌時間視乎貨到而定；物流團隊會盡快將貨送到5間分店，但路面及落貨情況有別，貨到時間有所不同，敬請見諒🙇‍♂️)

【09:45】現時口罩難求，不少店舖均會不定期公布賣口罩安排。旺角繼續有大批市民排隊購買防疫物資。旺角西洋菜南街的萬寧有至少百人排隊，延至銀行中心附近。問到部分「龍尾」的市民在輪候什麼，有人說：「我都唔知架，應該是口罩呱。」亦有市民稱：「排卓悅囉。」不過，職員其後逐一向排隊人群大聲喊話，「今日無口罩賣，只得搓手液，」，但人潮似乎不為所動，未有散去跡象。另外，附近有過賣口罩的個人零售店，如卓悅、莎莎門外，也有人龍守候。部份人更備有櫈子。

有店員透露，連日來不少人會預先排隊「搏一搏」該店有口罩賣。

卓悅公布今日早上11時賣口罩。

【無懼來貨貴❣️堅持良心價】

-

又一批日本製口罩返貨了✈️

實在令我們很鼓舞！！

感激日本供應商的守信與支持🙏🏾

雖然來貨價每秒在變，

但我們堅持

必定會以良心價出售❣️❣️

❣️azfit日本製不織布舒適透氣口罩❣️

✅全日本製造

✅可隔絕PM2.5、99%飛沬、病菌及花粉塵埃

✅BFE (細菌過濾效率) 高達98%

✅PFE (顆粒過濾效率) 高達98%

-

🔸日本azfit日本製不織布舒適透氣口罩 50個🔸

【💲8️⃣0️⃣ / 盒，每人限買1盒】

【指定分店】

1️⃣旺角彌敦道688號旺角中心一期地下 (共380盒)

2️⃣旺角西洋菜街南13號 (共380盒)

3️⃣佐敦道23號新寶廣場地下 (共380盒)

4️⃣尖沙咀重慶大廈地下 (共380盒)

5️⃣銅鑼灣渣甸坊5號 (共380盒)

-

派籌時間：2月6日上午11:00

發售時間：貨到即售

(先排隊再攞籌，一人一籌；攞籌後請勿離隊，免生混亂，多多包容🙇🏻‍♀️派籌時間視乎貨到而定；物流團隊會盡快將貨送到5間分店，但路面及落貨情況有別，貨到時間有所不同，敬請見諒🙇‍♂️)

化妝品店莎莎今早10時半於指定分店賣口罩，詳情如下：

【📣口罩最新消息 白元口罩售賣安排】

❗今日2月6日❗

白元PM2.5柔滑口罩(30片裝)

於3⃣3⃣間指定分店發售

指定分店地址👉🏻： http://bit.ly/2GWlklT

⏰派籌時間：2月6日早上10:30開始

憑籌號可於當日到獲籌之分店購買

📍如排隊人數眾多，店舖會因應情況而作出彈性安排，提早派籌，希望做到減少人流聚集，令大家輕鬆地購買防疫產品。如有安排不足，敬請見諒。

每間分店貨量：100件

每間分店派籌：100個

售價：$54.9/件 (30片裝)

產品資料：

1) 有效過濾99%以上的PM2.5懸浮微粒、病毒和花粉

2) 已通過PFE, VFE測試

3) 特寬柔軟耳繩，佩戴舒適

因數量有限，每人憑籌號限購1⃣件，派籌均以先到先得派發，不便之處，敬請原諒。

▼大批市民九龍灣排長龍買口罩▼

+ 16 + 15 + 14

↑↑↑2月5日情況↑↑↑

▼觀塘派口罩予長者情況▼

+ 30 + 29 + 28

【09:41】愛馬女士協會向65歲以上長者免費派發口罩，部分於今日10時開始在觀塘派發，協會預計會派發3,400個籌號，每個籌號可獲取1份口罩(每份15個)。

而在今日9時半許，在場工作人員指，因有大批長者已提早到場和天雨關係，故協會提早至約今早8時派籌。而現時今日名額已滿，引起現場人士鼓噪。而在場有過千名長者仍正等候，人龍從觀塘遊樂場排至觀塘職業訓練中心對出。

【武漢肺炎】六千盒杜拜口罩今發售 近4000人九龍灣通宵排隊搶購

化妝品店卓悅宣布，今早11時在部份分店派籌賣口罩。

【無懼運費高昂🤛只求再度返貨‼️】

來貨價，一加再加；

物流成本，無法計算！

但……

我們繼續以良心價格

只想將口罩帶到你手中‼️‼️

-

‼️‼️3️⃣ 款口罩，再返貨‼️‼️

請❗留❗意❗

【口罩款式及指定分店】

🔸日本SUN MILLION三層不織布AG+抗菌口罩 5個🔸

【💲5️⃣0️⃣ / 3包，每人限買3包(1份)】

【指定分店】

▶️旺角彌敦道688號旺角中心一期地下 (共380份)

-

🔸 日本SUN MILLION日本製高密著三層PM2.5口罩 50個

(成人用)🔸

【💲6️⃣5️⃣ / 盒，每人限買1盒】

【指定分店】

▶️旺角西洋菜街南13號 (共280盒)

▶️佐敦道23號新寶廣場地下 (共220盒)

-

🔸 日本SUN MILLION日本製高密著三層PM2.5口罩 50個

(女性 / 小面SIZE)🔸

【💲6️⃣5️⃣ / 盒，每人限買1盒】

【指定分店】

▶️尖沙咀重慶大廈地下 (共360盒)

▶️銅鑼灣渣甸坊5號 (共360盒)

▶️佐敦道23號新寶廣場地下 (共120盒)

‼️‼️佐敦分店：每人只可買【1盒】口罩 (款式2選1)‼️‼️

-

派籌時間：2月5日上午11:00

發售時間：貨到即售

(先排隊再攞籌，一人一籌；攞籌後請勿離隊，免生混亂，多多包容🙇🏻‍♀️派籌時間視乎貨到而定；物流團隊會盡快將貨送到5間分店，但路面及落貨情況有別，貨到時間有所不同，敬請見諒🙇‍♂️)

化妝品店莎莎宣布，今早10時半起於指定分店派籌賣口罩。

【📣口罩最新消息 日本製unicharm 超立體透氣成人口罩(7片裝) 售賣安排】

❗今日2月5日❗

日本製unicharm 超立體透氣標準成人口罩 (7片裝) / 大碼成人口罩 (7片裝)

於1⃣5⃣間指定分店發售

指定分店地址👉🏻： http://bit.ly/3b8xNRs

⏰派籌時間：2月5日早上10:30開始

憑籌號可於當日到獲籌之分店購買

❤如排隊人數眾多，店舖會因應情況而作出彈性安排，希望做到減少人流聚集，令大家輕鬆地購買防疫產品。

每間分店貨量：300包

每間分店派籌：150個

售價：$21.9/件 (7片裝)

產品資料：

1) 強力阻隔99%病毒飛沫

2) 通過PFE 及VFE測試

3) 貼面不留縫

因數量有限，每人憑籌號限購合共2⃣件 （並非每款兩件），先到先得，不便之處，敬請原諒。

🙇🏻‍♀莎莎會盡所能安排店員協助排隊人士及改善排隊管制，並每次檢討指定分店名單📋，希望能照顧各區顧客，令大家可以順利流暢地購買防疫產品，明白未能盡善盡美，敬請見諒！

▼大批市民九龍灣排長龍買口罩▼

+ 20 + 19 + 18

【09:52】九龍灣主辦商提早派籌，及後隨即賣口罩，每人限買兩盒，購買者需出示香港身份證。

【08:46】有不少市民剛抵達九龍灣排隊輪候購買口罩，人龍圍繞整個九龍灣工業區，估計現場有近萬人排隊。有早上7時到達的市民表示會堅持等候，「之前都有人同我地講叫我地走，因為已經過咗人數，但係都起咗身啦，點都要試，可能有呢！」

另外，在常悅道、宏泰道交界，有近十人嘗試排隊。有排隊市民表示，較早前有工作人員勸喻他們離開，指已經超過5,000人等候

+ 2

百貨公司Log-on宣布，將於今日2月5日早上9時半，於九龍塘又一城分店派籌賣口罩，涉及1,600包成人、4,680包小童，每人限買2包成人及3包小童口罩。

【#今日空運到港‼️】限量韓國KF94口罩 / SKATER兒童立體口罩

好不容易爭取到嘅一批貨源…空運到港後立即今日發售✈️✈️

好抱歉由於數量真的非常非常有限😷！

我哋希望略盡綿力，令更多有需要嘅朋友仔買到，因此先到先得，不設預留🙏 🙏

===========================

🛒 發售時間：2月5日 (三) 9:30am起

📍 發售分店：又一城店 (九龍塘又一城UG層01號舖)

* 每人最多只可購買2⃣包大人及3⃣包兒童口罩，目前已有工作人員在場維持秩序

🔵 大人款：HUSTORM韓國KF94口罩 (5片裝) [共1,600包]

- 三層濾網，有效阻擋病毒細菌

🔴 兒童款：SKATER兒童立體口罩 (10片裝) [共4,680包]

- 隨機款式，適合4歲以上(12cm x 10cm)，可隔花粉、病毒及飛濺物

===========================

⚠必讀！請細心閱讀以下銷售安排︰

① 每款口罩一人一籌，憑籌購買。

② 2款籌號顏色不一，當職員派籌時請說明所需款式，千祈唔好講錯啊，因為不能之後改換其他籌號❗

③ 每人最多只可購買2包大人及3包兒童口罩，例如︰

⭕ 2包大人，0包兒童

⭕ 0包大人，3包兒童

⭕ 2包大人，3包兒童

④ 為了令更多有需要嘅朋友仔買到，大人與兒童裝之限額不能互換，例如︰

❌ 5包兒童，0包大人

❌ 5包大人，0包兒童

⑤ 為讓客人盡快取貨，本店11am前會集中處理購買口罩朋友嘅付款，以加快流程。歡迎大家11am後到分店購買其他商品。



↑↑↑2月5日情況↑↑↑

2月4日總結：卓悅宣布今日（2月4日）早上11時派籌，於多間分店出售不同款式口罩，分店外湧現人龍；東瀛遊則於同一時間派發3,000個小童口罩，有廿四孝父親排隊取口罩，以便給20歲女兒。

一罩難求，一間公司預告5日以近成本價發售購自杜拜的口罩，吸引逾千人通宵排隊，等候購買。

【22:00】香港企業福進國際控股有限公司宣布，特別赴杜拜採購了11,000盒醫護用三層口罩並空運回港，本周三及四（5日及6日）以貼近成本價錢，分別出售6,000盒及5,000盒，每盒50片售價港幣80元，每人限買2盒，購買者需出示香港身份證。

【武漢肺炎】貿易公司明售6000盒口罩 今午起近百人通宵排隊

出售口罩詳情： ‧每日出售300,000片（周三6,000盒、周四5,000盒）醫護用三層口罩 ‧售賣當日於早上11時派籌大概12時開始發售 ‧售價80元一盒50片，只收現金 ‧每人限買2盒，每位需出示香港身份證 ‧售賣款式有三種，部分數量有限售完即止 ‧不設膠袋，請自備購物袋 ‧售賣地址：九龍灣臨興街19號同力工業中心B座9樓02室

▼常見口罩款式防疫效用▼

東瀛遊於2月4日上午11時派發3,000個小童口罩，每人限取5個口罩，名額合共600個。（張浩維攝）

【21:45】今日尖沙咀至旺角一帶藥房，不少出售包裝盒上寫上印尼製造的口罩，一盒50個索價平均300元至380元，部份包裝盒待在貨架上已經有破損，稍稍一碰，部份口罩外露；此外，不少藥房出售未有任何標籤的洗手液，售價68元起，仍有市民查看及購買。

有藥房以980元一盒出售日本製口罩，店員見記者有所猶豫，即説，「仲猶豫？諗兩諗乜都俾人買晒㗎！」

【武漢肺炎】藥房日本製口罩標價$980盒 店員推銷：你仲猶豫？

卓悅宣布今日（4日）早上11時派籌，於多間分店出售不同款式口罩。

派籌時間：2月4日上午11:00

發售時間：貨到即售，先排隊再攞籌，一人一籌。

【口罩款式及指定分店】

🔸日本SUN MILLION三層不織布AG+抗菌口罩 5個🔸

【💲5️⃣0️⃣ / 3包，每人限買3包(1份)】

【指定分店】旺角彌敦道688號旺角中心一期地下 (共400份)



🔸 日本SUN MILLION日本製高密著三層PM2.5口罩 50個

(成人用)🔸

【💲6️⃣5️⃣ / 盒，每人限買1盒】

【指定分店】

▶️旺角西洋菜街南13號 (共300盒)

▶️佐敦道23號新寶廣場地下 (共220盒)



🔸 日本SUN MILLION日本製高密著三層PM2.5口罩 50個

(女性 / 小面SIZE)🔸

【💲6️⃣5️⃣ / 盒，每人限買1盒】

【指定分店】

▶️尖沙咀重慶大廈地下 (共300盒)

▶️銅鑼灣渣甸坊5號 (共300盒)

▶️佐敦道23號新寶廣場地下 (共100盒)

佐敦分店：每人只可買【1盒】口罩 (款式2選1)

+ 5 + 4 + 3

+ 3 + 2

【11:00】東瀛遊表示今日上午11時，將派發3,000個小童口罩，貨品由日韓搜羅，每人限取5個口罩，名額合共600個。東瀛遊提醒，這批口罩並非獨立包裝，索取人士需自備密實袋。排頭位的林先生今早7時40到達，他説為兩位約20歲的女兒們取口罩，記者提他可能不太適合，但他説，「遮住個口鼻，點都好啦，呢個係而家嘅生存方法，用幾多個口罩，就用唔同嘅方式去生存。」

東灜遊發言人表示，今日為最後一日向公眾派發口罩，其後會向其他社福機構派發不同類型的口罩，當中包括明愛及聖雅各福群會。

📍日期：2月4日（星期二）

📍時間：上午11時開始派發

📍地點：尖沙咀漆咸道南45-51號 其士大廈5樓（尖沙咀地鐵站B2出口）

📍派發細則：

1) 每位可獲5個口罩，合共600個名額，並會以派籌形式進行，額滿即止，以免人流聚集。

2) 由於今次派發以香港人優先，請大家略略出示香港身份證，我地唔會收集任何個人資料。

3) 呢批口罩並非獨立包裝，請自備密實袋。

是次派發口罩標準如下：

TOPVALU 小童口罩

呎寸：90mm x 145mm

規格： 99%阻隔病毒飛沫、PM2.5、花粉

產地： 中國

↑↑↑2月4日情況↑↑↑

2月3日，全城繼續撲口罩。行政長官林鄭月娥今日見記者時指出，全球都在爭搶口罩等防護裝備，特區政府短期內難以解決口罩短缺問題，目前政府庫存不多，無法派發給市民；同時部分地方有限制口罩出口，訂單被迫取消。

日本城於今日（3日）再有一批50個裝防護口罩空運抵港。有提早抵達的市民神機妙算，趁人潮未湧現前，重新排隊取得兩個籌號，以一人之力購買兩盒口罩。

【武漢肺炎】日本城賣口罩 市民神機妙算鑽漏洞 一個人買兩盒

【武漢肺炎】林鄭月娥：短時間難解決口罩短缺 部分地方限制出口

【武漢肺炎】中大醫學院院長陳家亮慨嘆自己亦無口罩 拒公器私用

【15:05】在尖沙咀，東瀛遊的總部下有數百市民排隊，等候派口罩。排隊的龍頭由漆咸道南，排至龍尾的加拿分道、赫德道交界。有市民表示今日特地請假全日購口罩，透露今日曾先後到荃灣及尖沙咀均未能購買口罩，故到東瀛遊打算碰運氣，最終成第1,000名幸運兒，心情非常激動，坦言「再買唔到口罩，就要辭工㗎喇。￼」

【武漢肺炎】東瀛遊派五千口罩 過千人排隊 市民：再買唔到要辭工

【14:40】日本城宣布，現時會發售11,000盒口罩，每盒有50個，並只在以下22間分店發售，以先到先排隊派籌的形式每籌限買一盒。

分店：

香港島

香港科士街34號，士美菲路45號聯德大廈地下G號鋪

香港北角英皇道155-157號六合商業大廈地下

香港北角英皇道560號健威坊商場地下L44, L53B號鋪

香港小西灣道28號藍灣廣場1樓7號鋪

九龍

九龍石硤尾邨美葵樓G07 號舖

九龍旺角海庭路2號海富商場1樓105及106A號鋪

九龍何文田佛光街80號何文田廣場3樓304號鋪

九龍紅磡黃埔花園第十二期家居庭地下G16號鋪

九龍黃大仙下(2)邨黃大仙中心(南館) 1樓121號鋪

九龍牛頭角振華路70號樂華邨樂華北商場地下102, 103, 104及105號鋪

九龍觀塘秀茂坪邨秀茂坪商場2樓212號鋪

新界

新界葵涌村葵涌商場211-212號鋪

新界青衣担杆山路6號長發廣場4樓408E及408F舖

新界荃灣麗城花園3期麗城商場地下21號鋪 (生活提案)

新界屯門海翠花園海趣坊1樓38號鋪

新界屯門卓爾居商場2樓203-205號鋪

新界元朗朗屏邨朗屏商場2樓L201號鋪

新界大埔富善邨富善商場1樓F101, 102 and F103

新界沙田廣源邨廣源商場第五座地下1,2, 及3鋪

新界粉嶺花都購物廣場一樓A96, A97, A98, A102, A103, A104, A105 & A108號鋪

新界將軍澳都會駅2樓L2-033號鋪

新界將軍澳廣場1樓1-027號鋪

【13:15】東瀛遊宣布，今日下午4時再度派5,000個口罩，並繼續採取長者優先輪候的安排，並加入傷健人士優先，凡已經成功取籌的65歲或以上長者或傷健人士，可以優先領取口罩，以減低長者及傷健人士的輪候時間。

派發地點：尖沙咀漆咸道南45-51號 其士大廈5樓東瀛遊貴賓茶會室

【10:50】卓悅今日（3日）早上宣布於指定6間分店發售日本口罩，市民排隊後每人可取一籌，每盒65元，每盒50個口罩。

記者早上到旺角彌敦道卓悅分店視察，現場有過千人排隊，「打上幾個蛇餅」。不少市民自備椅子排隊，更有家長帶同停課的小孩子出動，一同搶購口罩。排第三名的有市民表示家住長沙灣，但「今日特登拎隔嚟買口罩，今日朝早6點就出嚟嘞！」

排隊期間，有市民「打尖」，引起在場人士不滿，展開對罵，最終該市民離開隊伍。

【武漢肺炎】卓悅賣口罩旺角分店千人排隊 職員截龍後引鼓譟

+ 13 + 12 + 11

2月3日，卓悅今早公布，將在6間分店出售口罩，每盒65元，每人限購一盒。

地點：指定6間卓悅分店門外

尖沙咀重慶大廈地下 (共600盒)

旺角彌敦道688號旺角中心一期地下 (共600盒)

銅鑼灣渣甸坊5號 (共600盒)

佐敦道23號新寶廣場地下 (共460盒)

荃灣大河道10號登發大廈地下 (共380盒)

元朗青山公路81號 (共380盒)

↑↑↑2月3日情況↑↑↑

2月2日總結：本港外科口罩供應緊張，市面連日來出現搶購潮。隨着農曆新年假期完結，不少之前商家早前的口罩訂單陸續到貨，供市民購買，但料短期內仍會十分緊張，搶購潮繼續。

為於大埔富善邨三水同鄉會禤景榮學校將於今日(2日) 下午約2時半，於校內派發1萬個口罩。校方指，每位市民可獲口罩8個，合共1,100個名額，現場派發籌號，先到先得，額滿即止。由於今次免費派發口罩以香港人優先，屆時要出示香港身份證或長者咭，而校方並不會收集任何個人資料。

大埔三水同鄉會禤景榮學校(2月2日)指，眼見疫情蔓延，香港口罩嚴重缺貨，校監禤國全馬不停蹄地搜羅口罩，至今成功找到18,000個口罩，並捐贈口罩予校方、大埔區友校及大埔區居民分享，與大家共同抗疫；為顧及獨居長者及傷健人士的需要，校方會將其中1,200個口罩，捐給中華傳道會恩光長者鄰舍中心(富善)及基督教香港崇真會福康頣樂天地(廣福) ，透過機構向他們送上溫䁔。此外，也會將數千個口罩與同區幼稚園及友校分享。

而校方則預有一萬個口罩派予街坊。

📍日期：2月2日（今天)

📍派籌時間：即時

📍派發口罩時間：約下午2時半

📍地點：大埔富善邨三水同鄉會禤景榮學校

📍派發細則：每位敬贈口罩8個，合共1100個名額，現場派發籌號，先到先得，額滿即止。由於今次免費派發口罩以香港人優先，須出示香港身份證或長者咭，並不會收集任何個人資料。

是次派發口罩標準如下：

呎寸：175x95mm

規格：BFE PFE VFE 獲歐盟CE認證

美國食品和藥物管理局FDA認證

ISO 13485 /ISO 9001認證

來源地:韓國 產地:越南



↑↑↑2月2日情況↑↑↑

2月1日總結：本港外科口罩供應緊張，市面連日來出現搶購潮。隨着農曆新年假期完結，不少之前商家早前的口罩訂單陸續到貨，供市民購買。

繼屈臣氏、卓悅、華潤堂、Colourmix後，化妝品零售連鎖店莎莎宣布今日（1日）上午11時，將在30間分店發售韓國口罩，每人限購兩包共10個。日本城在11間分店亦有售口罩，旅行社東瀛遊則派4,000個口罩。

+ 5 + 4 + 3

【19:24】彩虹串燒專門店下午公布免費派發2,000個口罩已派畢，期間吸引長長人龍，當中不少是基層長者，義工更細心教婆婆戴口罩。店方多謝各方好友義工幫忙，以及一鳴拉麵主動提供熱茶給排隊中的公公婆婆暖暖身，「大家真係好有香港的獅子山精神。」

店方表示，正繼續撲口罩回來，盼各位多包涵，「如返到貨會再通知大家」。店方在帖文留有標籤「都係嗰句所有口罩唔會賣只會免費派」。

【武漢肺炎】大埔串燒店派2000口罩助街坊 老闆：香港人幫香港人

彩虹串燒專門店下午4時免費派發2000個口罩。（彩虹串燒專門店FB專頁圖片）

↓↓足本重溫今日各區搶口罩情況第二部分↓↓

【19:15】信和集團公布，將透過社區組織協會等四個社區夥伴，向不同地區的基層家庭送出36,000個三層過濾外科口罩，希望可解燃眉之急。

【15:59】彩虹串燒專門店在Facebook專頁公布，下午4時免費派發2,000個，每人可免費領取5個，先到先得，不設預留，送完即止。食指約45分鐘前表示，開始派400籌，但只得約30個公公婆婆排隊。

↓↓足本重溫今日各區搶口罩情況第一部分↓↓

↓↓2月1日武漢肺炎最新情況↓↓

【武漢肺炎．最新】郵政局下周只開放半日 下午1時關門

【14:13】日本城大圍分店已派完籌，現場有長長人龍排隊等候取貨，店員着無籌市民不要排隊。一名中年女士經過，提醒其他人已無籌，怎料被責罵，引起口角。

【13:56】東瀛遊原定下午2時派4,000個口罩，每人5個，共派800個籌，但未到2時已宣告派畢。

【13:40】銅鑼灣駱克道日本城職員表示，今早10時半開始派籌，公司於網上公布後，大批市民前來排隊，不消一會已經派完所有號碼籌。她又説，分店排隊下午2時取貨，不少已領籌市民非常緊張，前來打聽情況，並已在門外等候領貨，亦有市民表示希望公司有更多供應，前來在碰運氣。

【13:42】大圍日本城目前逾500人憑籌號排隊等候取貨，職員指剛剛到貨，即將會供憑籌人士購買。現場有不少人和職員詢問情況，部分更以粗口指罵職員，「得個Facebook，我哋呢啲老人家無點Ｘ睇呀！」

↓↓有售口罩商店地址↓↓

+ 2

【12:58】在大圍，有藥房口罩僅是剛到貨，未公布開售亦未公布口罩價錢及數量，已旋即吸引逾300名市民排隊搶購。排第3位的江先生指，只是「排定先」，若價錢太貴亦不會購買。另外，大圍萬寧分店外有逾百人長龍，但分店僅剩約20盒口罩，即使職員已呼籲排隊市民離開，排隊人士亦不肯散去。職員指其實無公布可發售，亦沒派籌，但市民仍繼續排隊。

【12:20】莎莎職員表示公司早上10時半公布消息後，隨即出現人龍，上午11時派籌及即場購買，不消一會已經售罄。銅鑼灣記利佐治街分店共有300盒韓國制口罩出售，每人限買兩包。

【11:30】東瀛遊於社交網站公布，今日有4000個口罩從日本到港，將於2月1日下午2時起、在尖沙咀漆咸道南45-51號其士大廈5樓分社派發給公眾。東瀛遊指，今次有800個名額，每位可獲5個口罩，並會以派籌形式進行，額滿即止。此外亦會採取香港人優先，領取者須出示香港身份證確認身份。

此外，卓悅及莎莎均公布有口罩到貨。卓悅將於中午12時、在4間分店售賣日本口罩，包括旺角兩間分店、尖沙咀重慶大廈及銅鑼灣渣甸坊。每人限購1盒，派籌時間視乎貨到而定，每盒50個口罩售為65元。至於莎莎則售賣每包5片的韓國口罩，售價為29元，每人限購2包，於30間分店有售。

日本城亦於11間分店出售3M口罩，每人限售1盒。今批到貨共有6500盒，每間分店約有590盒，每盒有26片口罩。

【11:00】莎莎在官方facebook專頁表示，於指定30間分店發售口罩，指定分店地址及營業時間： http://bit.ly/2RIM5jY 每間分店貨量：約300包；每間分店派籌：約150個。售價為$29（5片裝一包 ）

↑↑↑2月1日情況↑↑↑

【武漢肺炎】全城口罩荒 林鄭：貨量不多商店應思考如何出售

【武漢肺炎】東瀛遊1800個口罩10分鐘派完籌 料明日再派4千個

【武漢購炎】口罩搶購潮不斷 有人舉牌代排隊 每3分鐘索價5元

【武漢肺炎】Colourmix逾千人買口罩 有人幫埋鄰居：佢死你都死

【武漢肺炎】旺角手錶店「良心價」賣口罩：不希望藥房牟取暴利

【16:30】東瀛遊：東瀛遊今日下午4時30分開始派發，每位可獲5個口罩，合共360個名額，並會以派籌形式進行，額滿即止，以免人流聚集。由於今次派發以香港人優先，需出示香港身份證，東瀛遊不會收集任何個人資料。

地點：尖沙咀漆咸道南45-51號 其士大廈5樓（尖沙咀地鐵站B2出口）

是次派發口罩標準如下：

呎寸：95 x 175mm

規格：BFE 97.5%，PFE 98.2% （由日本化學纖維協會驗證）

產地：中國

【15:59】海至雅 + 弓立醫療 + ActiVlife ：採用預先登記的方式進行，共1000盒三層兒童適用外科口罩，品牌為管局認可的「弓立醫療」，價格為45元/盒（45個）。

細則 : - 登記人士需為18歲以上及家中有16歲以下小朋友 ; - 每人及每個電話號碼只可登記一次 ; - 登記日期由 2020年1月31日 晚上19:00 開始，額滿即止 ; - 登記後請靜侯專人電話或Whatsapp聯絡安排，於指定日期時間到尖沙咀辦事處購買 ; - 恕不接受改期 ; - 只接受登記本人到場購買 ; - 購買時需出示登記人士身份證家中12歲以下小朋友證明 (如學生証，學生手册，兒童身份證，回鄕證或䕶照等等) ; - 購買日期為 2020年2月3日- 2020年2月16日 之間 ; - 只收現金，不設找續，請自備輔幣 ; - 請自備購物袋，感謝支持環保 ;

▼常見口罩款式防疫效用▼

+ 5 + 4 + 3

【15:21】Colourmix公布，今日（31日）下午4時開始，於7間分店售賣韓國HUSTORM - KF94口罩 (5個裝)。屆時將有店員派籌，憑籌每人限買２包，價格30元/包（5個裝）數量有限，先到先得，售完即止。

登記連結 : 由 2020年1月31日 晚上19:00 開始，額滿即止



分店地址： 1. 旺角西洋菜南街67號地下 (共750包) 2. 旺角西洋菜南街44-46號地下 (共1130包) 3. 旺角旺角中心 (新之城) 地下10-12號舖 (共750包) 4. 旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下A號舖 (共750包) 5. 尖沙咀廣東道68-80號恒利大廈地下3A號舖 (共1130包) 6. 尖沙咀廣東道30號新港中心 1 樓139D 號舖 (共750包) 7. 尖沙咀梳士巴利道3號星光行地庫B2-B4B號舖 (共750包)

↑↑↑1月31日情況↑↑↑

（網上截圖）

+ 6 + 5 + 4

▼消委會測試29款口罩性價比▼