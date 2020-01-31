【武漢肺炎】東瀛遊1,800個口罩10分鐘派完籌　料明日再派4千個

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒蔓延，市面上連日來出現市民大排長龍搶購口罩情況。旅行社東瀛遊今日（31日）於Facebook宣布，下午4時半於尖沙咀其士大廈免費派發1,800個口罩。然而約下午4時已有近500人於樓下排隊取籌，排隊市民要「打蛇餅」，籌號不夠10分鐘已派發完畢。 東瀛遊助理董事袁灝頤表示，從日本等地搜羅2萬個口罩，會分批到港，料明日會繼續派發約4,000個口罩。

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東瀛遊Facebook指，排隊市民每位可獲5個口罩，合共360個名額，並會以派籌形式進行，額滿即止。派發亦以香港人優先，取籌要出示香港身份證。下午約4時，其士大廈地下已大排長龍，東瀛遊職員提早於約4時15分派發360個籌號，不夠10分鐘已派發完畢。

其後市民再憑籌分批上東瀛遊辦公室取口罩，其間有市民不滿等候時間長，向職員投訴；亦有市民取口罩後高呼「多謝東瀛遊！」

袁灝頤表示，眼見最近香港口罩嚴重缺貨，公司希望與市民共同抗疫，故管理層啟動危急應變小組，馬不停蹄聯絡日韓合作夥伴，至今成功搜羅2萬個口罩。她指，口罩會分批運到本港，今日派發的是最早送抵的一千多個，而今晚至明日（2月1日）凌晨會有第2批抵港，如無意外明日有4,000個口罩可分派予市民。

她又稱，由於大城市如東京等口罩亦已出現短缺，故派發的口罩是由茨城縣、德島縣及鹿兒島縣等地搜羅，韓國亦有合作伙伴尋找供應。至於口罩是香港人優先，袁解釋因公司紮根香港多年，「希望服務香港市民，急香港人所急」，無特別意思。當香港口罩供應充足後，會再視乎情況決定是否再搜羅口罩。