【武漢肺炎】林鄭：珍視醫護貢獻　不會封關　罷工只會令病人受害

「武漢肺炎」肆虐，本港至今已有12宗確診個案，有醫護人員不滿政府不願全面「封關」，無法阻截病毒源頭，有醫院管理局的工會強調如政府不回應訴求，就可能會發起分階段罷工，現已有6,700位醫管局員工承諾罷工。 行政長官林鄭月娥今天（31日）在記者會強調不會全面「封關」，而對於醫護人員可能罷工一事，她指罷工只會令香港的病人及醫療系統受害，「誠懇地呼籲」醫護考慮是否真的要罷工，又稱她本人非常尊重醫護人員，珍視醫護的貢獻，讚揚醫護人員十分可靠、專業。 她指感受到醫護的擔心，而政府已推出有效措施減少來港人士，亦減少醫護工作量及提供裝備，希望他們重新考慮是否罷工，也應互相包容、尊重，不是針對性地排斥某一些人。

▼政府最新升級防疫措施▼

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林鄭月娥指，自己公職生涯中與醫護人員有緊密合作，她本人非常尊重醫護人員，珍視醫護的貢獻，沒有懷疑醫護對香港及香港人有重大利益(I have no doubt that they have the best interest of Hong Kong people as well as Hong Kong.)

她指，明白醫護的擔心，而政府已經推出有效措施，減少內地及其他地方的來港人士，現時呈報個案中不少屬於香港居民，政府亦減低醫院工作量，並為醫護人員提供所有需要的協助，例如當裝備數量不足時，政府仍優先分配裝備予醫護人員，也有為醫護提供津貼，希望他們會考慮政府所做，再思考是否罷工，也呼籲社會互相包容、尊重，不是針對性地排斥一些人。

林鄭月娥今天在記者會上，指本港現時的抗疫策略符合世衛的建議。 （盧翊銘攝）

至於「封關」的問題，她指不是科學的做法，並不符合世界衛生組織的最新建議，在現實中也不可行，更屬助長歧視。她相信港府現行的管制措施，可以減少人流往還，未來過關人流會繼續減少，政府也會觀察有無需要加大管制的力度。至於港府早前推出的管制措施是否有歧視？林鄭月娥指「這是比例性的問題」，港府提出針對湖北省的措施，是因為湖北是疫情最嚴峻的地區，港府措施是「合乎比例」。