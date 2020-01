【武漢肺炎】林鄭：珍視醫護貢獻　不會封關　罷工只會令病人受害

「武漢肺炎」肆虐,本港至今已有12宗確診個案,有醫護人員不滿政府不願全面「封關」,無法阻截病毒源頭,有醫院管理局的工會強調如政府不回應訴求,就可能會發起分階段罷工,現已有6,700位醫管局員工承諾罷工。 行政長官林鄭月娥今天(31日)在記者會強調不會全面「封關」,而對於醫護人員可能罷工一事,她指罷工只會令香港的病人及醫療系統受害,「誠懇地呼籲」醫護考慮是否真的要罷工,又稱她本人非常尊重醫護人員,珍視醫護的貢獻,讚揚醫護人員十分可靠、專業。 她指感受到醫護的擔心,而政府已推出有效措施減少來港人士,亦減少醫護工作量及提供裝備,希望他們重新考慮是否罷工,也應互相包容、尊重,不是針對性地排斥某一些人。

▼政府最新升級防疫措施▼

林鄭月娥指,自己公職生涯中與醫護人員有緊密合作,她本人非常尊重醫護人員,珍視醫護的貢獻,沒有懷疑醫護對香港及香港人有重大利益(I have no doubt that they have the best interest of Hong Kong people as well as Hong Kong.)

她指,明白醫護的擔心,而政府已經推出有效措施,減少內地及其他地方的來港人士,現時呈報個案中不少屬於香港居民,政府亦減低醫院工作量,並為醫護人員提供所有需要的協助,例如當裝備數量不足時,政府仍優先分配裝備予醫護人員,也有為醫護提供津貼,希望他們會考慮政府所做,再思考是否罷工,也呼籲社會互相包容、尊重,不是針對性地排斥一些人。

林鄭月娥今天在記者會上,指本港現時的抗疫策略符合世衛的建議。 (盧翊銘攝)

至於「封關」的問題,她指不是科學的做法,並不符合世界衛生組織的最新建議,在現實中也不可行,更屬助長歧視。她相信港府現行的管制措施,可以減少人流往還,未來過關人流會繼續減少,政府也會觀察有無需要加大管制的力度。至於港府早前推出的管制措施是否有歧視?林鄭月娥指「這是比例性的問題」,港府提出針對湖北省的措施,是因為湖北是疫情最嚴峻的地區,港府措施是「合乎比例」。