【武漢肺炎．最新】80歲翁成第14宗確診　上月到東京坐郵輪返港

武漢肺炎疫情在港持續，衞生防護中心昨晚（1月31日）公布第13名確診者。患者為一名居於黃埔花園十一期1 座的39歲男子，過年前乘搭高鐵到武漢探親，昨日開始發燒，並到伊利沙伯醫院求醫及入院接受隔離治療。 截至今日凌晨零時，內地總確診人數突破一萬人，達到11791宗，其中259死亡。瑞典、俄羅斯、英國現首宗病例。

第14宗患者由日本橫濱乘坐郵輪，於上月25日抵達香港啟德郵輪碼頭。（資料圖片）

1月2日

【00:02】衞生署衞生防護中心公布多一宗新型冠狀病毒感染確診個案，本港累計14宗。患者為一名80歲男病人，居於新界葵涌邨綠葵樓，過往健康良好。他自1月19日起出現咳嗽，1月30日開始發燒，同日到明愛醫院急症室求醫，並入院接受隔離治療。病人已轉送瑪嘉烈醫院接受進一步治療，目前情況穩定。

中心表示，根據病人提供的資料，他於1月10日經羅湖口岸曾到內地逗留數小時；1月17日乘飛機由香港前往日本東京，並於20日於橫濱上船乘坐郵輪，於25日抵達香港啟德郵輪碼頭。

【23:19】日本NHK報道，東京成田機場檢疫站今日（1日）起規定乘搭從中國、香港和澳門出發航班的乘客，需與其他乘客分開通道，接受熱像儀仔細檢查病情。

【武漢肺炎】東京成田機場加強檢疫 中港澳旅客須走指定通道

+ 4 + 3 + 2

【20:51】醫管局員工陣線公布通過罷工動議。醫管局員工陣線副主席羅卓堯宣布，今日共有3,164名會員投票，當中有3,123票贊成，10票反對，23票棄權，8張廢票，對抗武漢肺炎罷工計劃議案獲得通過。醫管局總員工人數為7萬人，投票者佔5%，當中有不少是醫生及護士。

【武漢肺炎】醫管局工會通過罷工議案 要求林鄭月娥周日會面

【20:30】現場熒幕顯示，現時贊成票為3,000票，反對票為10票，棄權票為23票。

【20:26】醫管局工會投票罷工，支持票增至逾2,600票。

【20:25】本港確診個案增至14宗。消息透露，一名明愛醫院病人初步確診，已轉往瑪嘉烈醫院隔離診治。

【武漢肺炎】消息：80歲翁郵輪遊日返港後發燒確診 轉院時圖偷走

現場熒幕顯示，現時贊成票為820票，反對票為8票，棄權票為15票。（侯彩琳攝）

【20:15】現場熒幕顯示，現時贊成票為2,000票，反對票為10票，棄權票為23票。工會今晚約7時澄清，指根據會章凡大會的決議，若經出席並構成法定人數的有表決權會員中多數人贊成通過，即屬有效，即只要投票人數當中贊成票佔大多數，議案便獲得通過，毋須得到4,000票支持才有效。

【19:56】現場熒幕顯示，現時贊成票為820票，反對票為8票，棄權票為15票。

【19:46】現場熒幕顯示，現時贊成票為500票，反對及棄權票為0。

【19:26】有逾萬人加入的醫管局員工陣線今日下午召開會員大會，就政府拒絕「封關」後是否進行工業行動，即下周一先進改行「颱風更」，只做緊急工作，其後再罷工四日，進行會員投票。大會7時宣布投票結束。醫管局員工陣線副主席羅卓堯宣布， 投票階段正式結束，進入點票階段。按工會之前公布，如獲得4,000票支持，動議便獲通過。

醫管局員工陣線會員大會，正就罷工與否投票，進行點票。（侯彩琳攝）

▼市民排隊搶購口罩情況▼

+ 24 + 23 + 22

【19:01】今日有往越南的航班臨時取消，包括國泰航空下午往胡志明市的航班。國泰表示，今日接獲越南航空當局通知，所有來往香港及越南的航班即時起暫停，現正向有關當局索取更多資訊。同時，國泰航空及國泰港龍於2月1日尚未出發往返香港及胡志明巿、河內及峴港之航班經已取消，正協助受影響乘客提供其他安排。

【17:01】以燉湯及燒味馳名、曾經登上米芝蓮推介指南的強記飯店，北角及灣仔兩間店舖今日（2月1日）起暫停營業15日，2月16日恢復營業。員工稱，店主因擔疫情惡化，而員工又買不到口罩，於是休業讓員工留在家中。

【17:00】本港確診第12宗的75歲男病人，在瑪嘉烈醫院普通內科病房時，同房有9名病人列為密切接觸者，當中5人仍然留院，已送到傳染病中心隔離病房，另有4人已出院，現已送到隔離營。與這個案相關的醫護人員中，只有一人出現病徵，另外有數名醫護擔心受感染，醫管局為他們安排測試後，全部都是陰性反應。

【16:56】「武漢肺炎」全球擴散，越南已暫停簽發旅遊簽證，但未禁香港人入境。不過原定今日下午4時50分啟航往胡志明市的國泰航空CX799航班，在起飛前突發取消，未知原因。

【16:53】醫院管理局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏表示，13個確診個案中，其中3名病人情況嚴重，有人需要聞氧氣，但不須插喉，其餘病人穩定。

【16:52】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，截至今天早上，本港有13宗確診個案。她強調，第12宗確診的瑪嘉烈醫院男患者十分值得留意，因為未能排除他是否屬於本地感染，情況令人擔心。這個個案留港期間，曾與家人、親戚吃了兩餐團年飯，其他時間就曾在附近街市、家中預備新年用品，其家人、親戚沒有紀錄曾到湖北，部份仍在追蹤，當局仍在追蹤他的感染源頭。

張竹君指出，這個個案反映，可能社區中有病徵不明顯病人，才令這個案受到感染，因此當局正盡量把所有密切接觸者隔離，阻止或拖慢社區傳播發生。

【15:46】澳門輕軌股份有限公司公布，鑑於新型冠狀病毒的最新情況，輕軌氹仔線將因應客流量適當縮減服務班次，呼籲公眾留意有關安排，乘搭輕軌時應佩戴口罩。

澳門博彩監察協調局公布，1月份賭博收入為221.26億元澳門元，較去年同期少11.3%。

+ 5 + 4 + 3

【15:25】內地蘋果店Apple Store即日起暫停營業。本港六間Apple Store中，有四間明日（2日）起縮短營業時間。當中中環IFC及又一城分店由朝10晚9，改為早上11時至晚上8時；原本朝10晚10營業的新城市廣場分店、以及朝10晚11營業的銅鑼灣分店，則也改為早上11時至晚上8時營業，與廣東道及APM分店看齊。換言之，六間分店統一早上11時至晚上8時營業。

《香港01》記者以顧客身份致電IFC分店，店員指暫無收到通知要停業。再被問及未來數天的情況時，他教記者到網頁查看，並表示明天起至下周五（7日）的營業時間已實行特別營業時間，由朝10晚9，變成朝11晚8，縮短兩小時。

【14:55】澳洲總理莫里森（Scott Morrison）公布「落閘」，除了澳洲公民、當地居民、家屬、法定監護人或配偶外，其他從中國內地到澳洲的人，一律禁止入境。由今日起抵澳人士，均需自我隔離14日。

【14:55】內地Apple Store公布，基於近期公共衛生與預防考慮，即日起至2月9日午夜，各門店臨時關閉。

【14:10】法律援助署：2月3日至7日期間就法律援助申請及訴訟服務作出特別安排，轄下的諮詢及申請組（位於金鐘道政府合署25樓）、刑事組（位於金鐘道政府合署25樓）、民事訴訟組 1（位於金鐘道政府合署26樓）、民事訴訟組 2（位於灣仔稅務大樓30樓）、訟費核算小組和執行小組（兩小組均位於金鐘道政府合署27樓）會提供基本必須和有限度的民事和刑事法援申請及訴訟服務。

市民如欲查詢，請於辦公時間內致電下列辦事處 :



- 諮詢及申請組 : 2537 7717

- 刑事組 : 2867 3139

- 民事訴訟組 1 : 2867 3123

- 民事訴訟組 2 : 2594 7884

- 訟費核算小組和執行小組 : 2867 3152

【13:20】香港郵政今日（1日）宣布在2月3日至2月9日期間會為市民提供基本及有限度公共服務如下：

— 全線郵政局會於星期一至五上午11時至下午3時及星期六上午9時30分至下午1時開放，屆時會提供所有櫃位服務（流動郵政局暫停服務）；

— 提供隔天的郵件派遞及郵箱收信服務；及

— 出口及入口特快專遞郵件維持星期一至六的收寄及派遞服務。

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【10:22】食物及衞生局局長陳肇始表示，當局已巡查酒店，安排49名在過去14日入境香港的湖北旅客離港或隔離。

【09:00】食物及衞生局局長陳肇始在港台電台節目，回應有醫管局員工計劃罷工時一度哽咽及拭淚，稱前線醫護工作辛勞，壓力很大，既擔心醫護人員情緒，亦擔心公營醫療服務。

【08:30】醫管局主席范鴻齡表示，現時前線醫護的士氣不算太好，在疫症和冬季流感夾擊下，會盡量滿足醫護人員的需求。他又指醫護罷工有損病人權益，對緊守崗位的同事不公道，希望罷工醫護重新考慮。

【06:45】截至今日（2月1日）全國共確診11,180宗病例，累計259人死亡。

【06:00】美國總統特朗普簽署行政命令，宣佈美國進入公共衞生緊急狀態，將會暫時禁止短期內曾到過中國，懷疑有傳播新型冠狀病毒風險的人入境，當中美國居民及其直系親屬則不在此限。有關行政命令將會在當地時間周日下午生效。

【02:20】衞生署衞生防護中心就本周四（1月30日）確診的第12宗個案調查發現，一名曾接載該名75歲男病人的男的士司機為個案的密切接觸者。中心呼籲該名曾於1月24四日下午約3時15分至3時30，從青衣長康邨康順樓對出巴士站路口接載男病人及其妻子到瑪嘉烈醫院的的士司機，盡快致電中心熱線（2125 1122，每日由上午8時至晚上9時）。

該名確診病人居於青衣長康邨康美樓。他於1月22日出現咳嗽及呼吸困難，24日到瑪嘉烈醫院求診並入院接受治療。病人的呼吸道樣本透過加強化驗室監測昨日證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定並在瑪嘉烈醫院接受隔離治療。

▼政府最新升級防疫措施▼

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【01:30】武漢肺炎在港爆發。熱血公民鄭錦滿昨日(31日)於FB發帖，稱接到消息，一名60歲多歲男子從東莞來港犯事，被捕後羈押在荔枝角收押所，期間有咳嗽及發燒，現在伊利沙伯醫院留醫，等待檢測報告。懲教署回覆指，荔枝角收押所昨有在囚人士出現發燒及懷疑肺炎，已轉送公立醫院檢查及診治。

【武漢肺炎】荔枝角收押所疑現個案 懲教：疑肺炎在囚者已送公院

【00:00】 瑞典、俄羅斯、英國現首宗病例

瑞典於昨日(31日)證實該國確診首宗病例。患者為女性，曾經前往武漢，於上星期乘飛機抵達瑞典，目前正在接受隔離治療。俄羅斯亦宣布有兩宗確診病例，兩名患者為中國人，分別於外貝加爾邊疆區和秋明州確診，目前情況穩定。英國亦於同日宣布首次出現武漢肺炎確診個案，兩名患者來自同一個家庭，現在紐卡素的醫院接受治療。

▼武漢疫情嚴重▼