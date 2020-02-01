【武漢肺炎】袁國勇：理解醫護罷工理由　盼公眾不要指責

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續擴散，社會有聲音要求政府全面封關，不讓內地人入境。港大醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇今日（1日）接受商台節目《政經星期六》訪問，稱在封關上明白政府有困難，但坦言防疫措施能夠做到最多就最好。 對於有醫護擬發起罷工，他稱希望大家不要去指責，「工業行動唔係無理由，甚至我覺得係啱。」

港大醫學院微生物學系傳染病學講座教授、沙士專家袁國勇。（資料圖片）

港大醫學院微生物學系傳染病學講座教授、沙士專家袁國勇於商台節目上稱，病毒傳播能力高，甚至遠超沙士的傳染力，而嚴重性則較沙士低。被問及政府仍然未肯全面封關，袁稱防疫措施能夠做到最多就最好，若能阻疫症來源很重要，但明白政府有困難，如當中有不少港人從內地返港，「最重要理由係自己有無能力去封關。」他呼籲港人應做好個人防疫，如減低社交距離、戴口罩及多洗手等，希望香港能做到最少病例、最遲有本土感染個案。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

+ 10 + 9 + 8

袁國勇：員工不是怕死，而是有不少積怨

被問及有醫護醞釀罷工，他稱絕大部份員工不是怕死，而是有不少積怨，「好多（積怨）係有理由，今次工業行動都唔係無理由，甚至我覺得係啱。」他希望公眾不要去指責罷工的醫護，又認為恐慌不會令事件有好轉，希望港人可共同渡過危難。

至於早前開展研究針對新型冠狀病毒疫苗，袁國勇稱現開始進行動物實驗及病毒測試，但仍需視乎結果再推展至臨床測試的階段，料至少要半年至一年後。