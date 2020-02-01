【武漢肺炎】400普通科醫護聯署促禁旅客入境　醫生：要求好卑微

正當新型冠狀病毒擴散之際，社會上對全面封關的聲音愈見響亮。站在防疫最前線的醫護人員醞釀罷工，盼令政府回心轉意，有人力撐，亦有人以「逃兵」形容他們。 「（罷工）為將來疫情得以控制，社會得到足夠的保障。」對於在普通科門診工作的陸俊華醫生而言，罷工是沉重的決定，但直言醫療體系無法再承受更多的非本地人，「係政府迫我哋，唔知做咗之後政府聽幾多，但依家唔做以後唔使做。」他直言，有懷孕的醫護寧願在醫院捱凍水涼，都不想帶病菌回家，他亦育有兒子，難料疫情發展，「心口得個勇字」。 籌辦聯署、甚至開名受訪，於目前社會甚為罕有。背負秋後算帳的壓力，陸俊華一心顧及前線同僚，更不禁哽咽，「站在輿論之前都唔夠面對身體上風險咁高。」

醫管局普通科門診陸俊華醫生發起聯署，獲382名人員參與。（張嘉敏攝）

「有大肚的同事（醫護）寧願喺醫院捱沖凍水涼，都唔想帶菌返屋企。」 醫生陸俊華

陸俊華自周五（31日）凌晨起發起聯署，於短短一日內，截至今日（1日）下午1時，有約382名普通科門診人員，包括醫生、護士、物理治療師等以實名聯署，當中醫生及護士分別約佔三成多。

該批普通科門診人員並發公開信呼籲，港府應全面封閉所有接壤中國內地關口、停止所有內地旅客入境，但港人、持有效工作或升學簽證的內地人士可入境；要求來自湖北的旅客，如無病徵應離港，否則應到隔離中心接受觀察14天；為醫護界提供足夠合規格的防護裝備；推動全民抗疫，呼籲市民在公共場所戴口罩、確保市民可以合理價錢購入消毒酒精及口罩等防疫裝備。

普通科門診如把關者

普通科門診一般處理長期病患者或症狀較輕的病人，於風險程度而言可能未如公院般高。不過，於醫管局普通科門診任職醫生的陸俊華稱，他們須分辨病人病情的高危程度，再將其轉介到其他醫院的緊急服務，相當於「把關者（gate keeper）」。

大肚的同事寧願喺醫院捱沖凍水涼，都唔想帶菌返屋企

他續指，近日有咳嗽、發燒症狀的病人數量有上升趨勢，當中更有部份報稱曾到訪內地，事實上他們亦擔心將病毒帶回家，「有大肚的同事寧願喺醫院捱沖凍水涼，都唔想帶菌返屋企。」陸俊華本身育有一個兩歲大的兒子，而妻子同樣於公院任職醫生，他坦言現時會更換全身衣物才敢回家，坦言病情太多未知數，「心口得個勇字。」

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香港的醫療體系已無法容納更多人

特首林鄭月娥日前召開記者會，對於全面停止內地旅客入境，她稱不應採取助長歧視的行為，拒絕封關。陸俊華稱醫護感到失望，亦有人考慮罷工，形容他們的要求卑微，「只要保護到全港人健康，你要我做無所謂。」他認為今次有別於過往，為政府施政失誤導致疫情不能收拾，而香港的醫療體系已無法容納更多非本地人，認為罷工、聯署等行動，目的為社會爭取更大收穫。

醫護的大前提永遠為病人著想

對於罷工，他坦言「好交戰」，更形容為沉重的事。他指出醫護界擔心影響醫德、專業，但強調罷工目的非為「搞亂」，而是為社會整體將來有更好的改變，「依家唔做以後唔使做。」面對「逃兵」的批評，他稱各人有不同的考量，但醫護的大前提永遠為病人著想。

我成日覺得醫護要求好卑微...只要保護到全港人健康，你要我做無所謂。 醫管局普通科門診陸俊華醫生

哽咽談及前線同僚風險

任職醫管局，但選擇加入工會、發起聯署，甚至開名受訪，難免會面對壓力、甚至秋後算帳的風險。陸俊華形容自己僅於輿論上「企得前」，談到身處公院前線的同僚，不禁哽咽稱自己面對的不及他們身體上的風險，「大家於不同崗位上發聲，相信會有功效。」

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