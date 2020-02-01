【武漢肺炎】鳳凰衛視武漢特約記者　與父母同疑感染

武漢肺炎疫情愈來愈嚴重，本身家鄉在武漢的鳳凰衛視特約記者敖慕麟，在當局封城後為鳳凰衛視連線報道武漢的情況。他指自己情況不太好，正在居家隔離，等待檢測結果。 據了解，他與居於武漢的父母都疑似被感染，父親肺部感染範圍擴大，需住院，但仍未能入院治療。

▼武漢疫情嚴重▼

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父親危急未能入院 向外求助

敖慕麟曾在本港鳳凰衛視任職記者和編輯，及後離職。1月23日武漢封城後，為鳳凰衛視做特約記者，連線報道武漢的情況。之後幾日他開始發燒，與父母在武漢家中隔離。

他於今日（2月1日）在網上發文：「今天我們一家到醫院複查。CT檢查結果我和父親肺部感染範圍擴大，血常規檢查淋巴細胞下降0.79。我母親病情些微好轉。醫生建議我父親因指標較危急，需住院。懇請聯絡有關醫療資源，安排我父親入院。」

敖慕麟說，現在還沒有做基因檢測，因此未能確診是否新型冠狀病毒肺炎，但父親情況嚴重急需住院，不過武漢的醫院沒有床位。

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，內地已經有超過11,800人感染，但在武漢市就有3,215人確診。不過據了解，武漢市內醫療資源緊缺，大量肺炎患者並未確診，醫院先讓病患打針後回家隔離，導致交叉感染情況嚴重。港大醫學院院長、公共衛生學院講座教授梁卓偉的團隊，今日推算單在武漢就有7.5萬人染病。

林鄭月娥昨日（31日）與多位局長召開記者會，政制及內地事務局局長聶德權指，有約1,300港人滯留湖北省，被問及會否包機接香港居民回港，他說當地公共交通停駛，要有可行方法讓港人到集合點等，又說要從公共衞生角度評估，包括需要解決檢疫14日的問題。他又表示，據駐武漢辦事處了解，求助者健康情況大致良好，已透過衞生署和武漢醫療機構提供健康查詢服務。