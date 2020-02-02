【武漢肺炎．最新】澳門下周有400萬口罩運抵　5病人糞便驗出病毒

本港武漢肺炎疫情即將進入關鍵期，截至今日(2日)上午香港已有14人確診，當中一宗仍未找到感染源頭，或是首宗本地感染個案，推斷或從「隱形病人」透過人傳人渠道感染。在反對修例逃犯條例後期成立的新工會「醫管局員工陣線」昨召開會員大會，出席的3,000多名會員通過由本周一起進行罷工，要求政府全部封鎖連接內地的口岸。惟醫管局員工陣線表示，因應特首林鄭月娥不出席，與醫管局會議將取消。

▼政府最新升級防疫措施▼

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【19:30】澳門確診第8宗新型冠狀病毒個案，衛生局列為輸入性個案，目前有2名鏡湖醫院醫護人員因此個案需作隔離處理。同時，因應疫情，政府維持各公共部門提供有限度的基本服務。澳門政府已聯絡職介所和有關商會，呼籲在境外居住的澳門外僱，如有必要在澳工作，則希望僱主為其提供留澳居住的條件，暫時不要返回境外住所。如非必要來澳，外僱則應留在珠海住所，不要入境本澳。

澳門衛生局表示，8名確診病人中，有5人的糞便裏驗出新型冠狀病毒核酸，因此不排除有「糞-口傳播」的可能性。衛生局提醒市民要加強個人和環境衛生，除了避免到人多地方、要戴口罩之外，還要做好手部衛生，要經常以水或洗手液清潔雙手，以及蓋上厠板後才沖厠，如厠後要徹底洗手。

而首輪保障口罩供應澳門市民計劃售出超過500萬個口罩，正展開的第二輪計劃亦備有充足數量的口罩供市民和外僱購買。澳門政府仍積極向外採購更多口罩，包括2月13日前，還有400萬個口罩運扺澳門。

【19:02】余慧明強調堵截病毒源頭為解決問題的根本，若能夠先堵截病毒源頭，她表示醫護人員能夠再慢慢商討人手安排等工作。醫管局員工陣線亦表示「封關有限期」，若未能及時封關，病毒便有可能在社區爆發，醫護人員亦有可能「一個個倒下」，呼籲政府應盡責，避免病毒進入社區。

【18:55】余慧明指，抗疫督導委員會主持人為等特首林鄭月娥，才要求她參與醫管局管理層和工會一同談判。她亦指，只要會議並非閉門便可進行，呼籲政府盡快作出協商，避免醫護需要以罷工進行控訴。

【18:45】余慧明表示，明白罷工影響非緊急，甚至緊急的病人服務，「首先要講聲對唔住」，強調政府及醫管局可以「隨時」與工會展開談判，工會才有機會擱置罷工行動。

【18:30】余慧明估計，明日提供非緊急服務的醫護人員及員工，將會有大約5500人參與罷工，若明日下午6時前未有回應，會立即宣布進入第二階段罷工，呼籲全體會員罷工，屆時將會影響緊急醫療服務，而整個罷工行動，她預料將有約9000人參與。

余慧明續指，龍頭醫院如伊利沙伯醫院和屯門醫院，預料分別有9%員工參與罷工，影響估較其他醫院相對大。

【18:20】職工盟主席吳敏兒表示，醫護人員罷工是史無前例，因為往往罷工難以聯繫聯網下所有醫院，並且有不少人會以「道德綁架」，令醫護人員需要放棄自身權益。她續言，職工盟會設立行動基金，支援受僱主「秋後算帳」的會員，基金會支援會員就金錢上及訴訟上的支出，職工盟同意借出戶口作為行動單位。

【18:15】香港言語治療師總工會主席黎雯齡表示，至少有四分之一在醫管局任職的言語治療師參與罷工，她指明日的專科門診服務會受到一定影響。黎雯齡又說，近日入會的會員人數增加，顯示業界關注新型冠狀病毒疫情，同時對政府感到不滿，她期望政府能放低「姿態」，回應醫護界訴求。

【18:05】醫管局員工陣線代表會見傳媒，交代最新罷工安排。主席余慧明表示，本港至今出現14個武漢肺炎確診病例，至今未有社區爆發和人傳人個案，實屬僥幸。她指政府不封關無效制止疫情，不論人手、設施等亦將未能面對疫情。

就工會原定今日（2日）與管理層於醫管局總部大樓會面，余慧明強調特首林鄭月娥必須出席會議，惟林鄭並無正式回應，她直言「無政府參與，係無義意，宣布談判破裂。」正式發起罷工行動。她又指，有報道指食物及衞生局局長陳肇始會邀請前線員工於星期一會面，要澄清從無此事，亦未收到過邀請。

她說，所有提供非緊急服務的員工都會罷工，採取惡劣天氣下之上班安排，非緊急、普通科、專科和行政人員將以「颱風更」上班，以癱瘓非緊急服務。她續指，參與罷工的醫護人員將會在明日早上9時至12時，到各區共7間龍頭醫院，包括屯門醫院、瑪麗醫院、伊利沙伯醫院、基督教聯合醫院等簽到，並可到各醫院派發白絲帶，呼籲更多醫護人員參與罷工。而參與者會於上午9時至下午1時，須到各聯網龍頭醫院簽到，然後會到不同醫院派發白絲帶呼籲支持行動。

余慧明又說，倘政府在明日傍晚6時前未有回應訴求，罷工行動將進入第二階段，所有會員將於2月4至7日參與罷工，每日9時至12時到醫管局總部簽到及舉行集會，將申請不反對通知書。

【17:50】高拔陞指，初步估計明天要面對「比較困難」的境況，而護士及專職治療的人士參與較多，故需要削減大量服務，強調仍希望維持癌症、創傷等手術。

他又指，已收到幾十位私家醫生表明願意「幫手」，協助醫管局度過難關，是一個很重要的訊息，因為大家都感到很鼓舞，得到社會的支持。

他說，醫管局作為大型機構，有一定的人事守則處理，亦希望各位同事明白，為自己的行動負責。他再三呼籲同事不要以罷工表達訴求，因為一定會對病人及同事有影響。

高又說，現時粗略估計過去一星期因為武漢肺炎的情況，已有2、3成病人缺席覆診，估難料明天受罷工影響下有多少病人受影響。

【17:40】高拔陞指，現時仍難準確預計明天有多大影響，因為只知悉大約有數以千計員工會響應罷工行動，而有部份參與行動者未必會預先通知主管，所以會密切監測人手作出調配。

張子峯指，倘病人對是否可覆診有疑問，「唔使太急打嚟查詢，可以等過咗呢個星期先，再慢慢處理。」

【17:35】醫管局總行政經理(聯網運作)張子峯指，今日中央指揮委員會開會後，已研究一系列措施應對可能發生的罷工。他透露，有5成手術或受影響須延遲，而專科服務方面，優次會放在「新症」，盡量安排人手先處理新症病人，而舊症病人則可能會延長覆診時間，亦呼籲舊症病人「唔使咁急」，可以再改時間覆診，又或者面對「唔夠藥」的問題，可取覆診紙去配藥。

他又指，預計普通科門診受較大影響，料四分之一服務受影響。而專職治療等亦可能有一半服務受影響。而醫管局明天亦會啟動重大醫療事故應變中心，密切監測人手並作出臨時調配。

【17:30】醫管局行政總裁高拔陞會見傳媒，他指出，現時醫管局處於非常困難時期，因為正值冬季流感高峰期，加上又遇到武漢肺炎，故同事倘採取罷工行動表達訴求，會令現時的醫療負擔加重，亦令繼續工作的同事負擔更重。

他希望同事不要採取罷工行動，避免影響病人權益。他又強調之前已加強與同事間的聯絡，亦推出多項措施包括住宿津貼。高拔陞又指，希望透過溝通而非罷工去應對疫情，並盡量放下分歧，亦不要互相指責，而是團結一起共同面對。

【17:15】深圳確診個案已破200，並首度發現3宗本地傳播病例，相關患者近兩周都未曾離開深圳，相信已出現社區感染。

【17:10】張竹君表示，第13宗確診的黃埔花園個案，其母親初步檢測後結果為陽性，據了解她並未曾到過武漢，相信是被兒子傳染。她表示，該女子在確診當晚已迅速送到隔離營，相信黃埔花園未有太大危險。

張竹君又指，現時手頭上資料顯示，或再有多一宗初步確診個案。

【17:05】張竹君表示，萬一有社區感染，難以得知感染源頭，例如有「隱形病人」打噴嚏後，有其他人即時觸碰到其飛沫，然後受感染，確實難找出源頭。

她又指，黃埔花園39歲男患者的母親，是昨日於隔離營出現發燒，並送至伊利沙伯醫院，初步檢測呈陽性。

【16:55】被問到明愛醫院確診個案，病人是否曾嘗試逃走，莊慧敏表示，該個案「有誤會」，因為當時病人確診後需轉院，由於對方操國語，故溝通時出現誤會。她又稱，病歷非常重要，呼籲市民求診時應合作提供資料，以免影響健康。

【16:50】張竹君表示，第12、14宗確診個案未有發現流行病學的關連，意味社會上部分人可能已受感染，卻沒有明顯病徵，假如兩宗個案患者在香港染病，如果不慎接觸他們使用過後的公共物，確有可能染病。

她表示，難以用流行病學調查得知上述個案的流行病學鏈，亦代表可能有「社區感染」風險。

【16:45】張竹君指，據最新確診的80歲男病人報稱，他自己在郵輪上並無與其他人有緊密接觸。但患者亦承認曾於船上游水。張竹君表示，泳池內有其他物質例如添加了氯氣，病毒未必會經水直接傳播，不過如病人曾接觸其他地方，確有可能傳播。

她又透露，第13宗確診個案的母親，已入住利沙伯醫院，並據初步化驗結果顯示，是呈陽性，正待覆檢。

【16:38】醫院管理局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏醫生指，截至過去24小時，現時一共有14宗確診個案，有12人情穩定。而至中午12時，第7宗確診個案，即68歲女病人情況危殆在深切治療部留醫，「肺部好花」，需插喉使用呼吸機。

另外，第2宗個案56歲男病人及第10宗個案72歲男病人情況嚴重，而該名72歲男患者情況較之前差，但毋須插喉。3人都有使用利巴韋林及蛋白酶抑制劑治療。

【16:32】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生指，第14宗確診個案即80歲男患者，推測可能是於1月23日或之前感染，若依此推前14天潛伏期，當中只曾在1月15日到過內地數小時，他當時打算買火車票於1月底到福建遊玩。

她指，患者曾乘搭鑽石公主號郵輪，該班船上有6000多名乘客，呼籲曾登上郵輪的港人都聯絡衞生署。

張竹君指，現時連同第12宗個案，已有兩宗個案仍未有確切的感染源頭，「都有一定嘅本地社區感染風險。」她又指，希望大家有「心理準備」，武漢肺炎有可能於社區蔓延。

【15:30】有讀者向《香港01》投訴，由於菲律賓政府今早突然宣布「封關」，包括來自港澳地區人士，故現時被困於馬尼拉機場，未能落機，未知下一步去向。

【14:30】衞生署表示，下午4點半將就新型冠狀病毒感染個案最新情況舉行簡報會，衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏醫生，將會出席。

【14:15】醫管局員工陣線決定發起罷工，呼籲員工只維持緊急服務。數十名市民今午前往醫管局大樓外抗議，反對醫護界罷工行動，又呼籲醫護人員謹守崗位，與市民共度時艱抗疫。

示威者不滿參與罷工的醫護人員不守專業，罔顧病人生死，甚至將政治訴求凌駕於病患安危，在場人士高舉抗議標語表態，亦有人即場派發口罩。

一批市民到醫管局大樓外示威，反對醫護人員罷工。(陳淑霞攝)

【14:00】六間博企應博彩監察協調局昨日（1日）晚上11時起，要求所有進入娛樂場人士佩戴口罩；若不遵守規定，場方有權要求相關人士離場。

【13:16】澳門新增一宗新型冠狀病毒感染確診病例，至今累計共八宗確診感染個案。患者為一名64歲無業澳門本地女子，本月中曾因帶狀皰疹(俗稱：生蛇)在珠海中西醫結合醫院住院治療，其後曾在中山三鄉居住及在當地市場購買活家禽。她已被安排至仁伯爵綜合醫院隔離病房治療，目前情況一般。

【13:00】大埔三水同鄉會禤景榮學校公布，將於下午2時半免費派一萬口罩；名額1100個，每人可獲8個口罩。

入場路線：

868號線(屯門巿中心往沙田馬場)： 上午10時55分開出。

散場路線：

848號線(沙田馬場往葵芳站)；868號線(沙田馬場往屯門巿中心)；872X號線(沙田馬場往大埔中心)

【09:58】國家移民管理局宣布，在疫情防控期間，推出內地居民往來港澳地區臨時出入境管理政策措施，暫停受理、審批、簽發赴港澳旅遊簽注。

↓↓醫管局員工陣線昨日（1日）罷工投票及點票情況↓↓

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【03:00】因應政府決定公務員繼續盡量在家工作，入境處公布，明日（3）至９日將提供有限度公共服務。至於入境處其他辦事處包括各區智能身份證換領中心，以及其他各項公共服務，則將會繼續暫時停止開放和提供服務。

公務員而各管制站的服務，除政府另行公布的安排外，其他一律維持正常運作。香港居民在外遇事時的求助熱線1868 亦會繼續如常運作，為有需要的市民提供適切可行的協助。各管制站的服務，除政府另行公布的安排外，其他一律維持正常運作。香港居民在外遇事時的求助熱線1868 亦會繼續如常運作，為有需要的市民提供適切可行的協助。

有關安排暫定實行至本月9日，屆時會視乎情況，再另行公布入境處的具體服務安排。

入境處未來一周提供的有限度公共服務。

【02:50】稱有1.5萬名會員的醫管局員工陣線，凌晨2時許在Telegram公布，用於發佈工會資訊的Facebook專頁被Facebook單方面查封，現正了解情況當中。

前特首梁振英也於午夜過後，在FB發帖，指工會是因應「反修例」成立的新工會，並不是為了肺炎疫情而成立，指該工會除支持「全港三罷」外，員工陣線「同時支援同業發起工業行動，並提供有關法律及經濟援助」，「『政治先行』又一顯例。」