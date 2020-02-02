【武漢肺炎．最新】「鑽石公主號」載3700人　認確診80歲翁曾乘坐

本港武漢肺炎疫情即將進入關鍵期，本港有14人確診，當中一宗仍未找到感染源頭，或是首宗本地感染個案，推斷或從「隱形病人」處透過人傳人渠道感染。在反對修例逃犯條例後期成立的新工會「醫管局員工陣線」昨召開會員大會，出席的3,000多名會員通過由本周一起進行罷工，逼使政府全部封鎖連續內地的「中國口岸」，並揚言今日如特首林鄭月娥拒絕出席與醫管局的「談判」，工會代表也不會出席，周一將如期進行工業行動。

【09:30】截至2月1日24時，湖北省新增新型冠状病毒感染的肺炎病例，內地累計報告確診病例14,380例，現有重症病例2,110例，累計死亡病例304例，累計治癒出院病例328例，共有疑似病例19,544例。【09:00】應賽馬會要求，為配合沙田馬場運作安排，今天(2日)東鐵綫馬場站關閉，列車不停該站。【08:00】公主遊輪今日（2日）回覆查詢時確認，確診80歲翁曾乘坐「鑽石公主號」，公主遊輪又透露，該病人在航程中無前往船上的醫療中心求醫，而船上共2,666名乘客及1,045名船員。【06:00】截至昨日，湖北省新增新型冠状病毒感染的肺炎病例1921例，現時全國累計個案逾13,000宗，死亡個案逾300宗。

↓↓醫管局員工陣線昨日（1日）罷工投票及點票情況↓↓

+ 6 + 5 + 4

【03:00】因應政府決定公務員繼續盡量在家工作，入境處公布，明日（3）至９日將提供有限度公共服務。至於入境處其他辦事處包括各區智能身份證換領中心，以及其他各項公共服務，則將會繼續暫時停止開放和提供服務。

公務員而各管制站的服務，除政府另行公布的安排外，其他一律維持正常運作。香港居民在外遇事時的求助熱線1868 亦會繼續如常運作，為有需要的市民提供適切可行的協助。各管制站的服務，除政府另行公布的安排外，其他一律維持正常運作。香港居民在外遇事時的求助熱線1868 亦會繼續如常運作，為有需要的市民提供適切可行的協助。

有關安排暫定實行至本月9日，屆時會視乎情況，再另行公布入境處的具體服務安排。

入境處未來一周提供的有限度公共服務。

【02:50】稱有1.5萬名會員的醫管局員工陣線，凌晨2時許在Telegram公布，用於發佈工會資訊的Facebook專頁被Facebook單方面查封，現正了解情況當中。

前特首梁振英也於午夜過後，在FB發帖，指工會是因應「反修例」成立的新工會，並不是為了肺炎疫情而成立，指該工會除支持「全港三罷」外，員工陣線「同時支援同業發起工業行動，並提供有關法律及經濟援助」，「『政治先行』又一顯例。」