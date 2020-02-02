【武漢肺炎】馬鞍山人義務代購3000盒口罩　義工：冀大家平安渡過

武漢肺炎疫情持續肆虐，連日來各區出現口罩搶購潮，一罩難求。有一班居於馬鞍山的街坊自發義務為區內街坊代購3000盒口罩，今日（2日）有近千名街坊取貨。 有份幫手的街坊解釋，活動只是義務性質，眼見街坊家中存貨所剩無幾，「幫幫街坊手，希望平安渡過，一齊對抗武漢肺炎。」有成功訂購的街坊表示，到處為醫護朋友撲口罩，期望政府能全民派適量口罩。

義工阿J表示，一班人只是希望「幫幫街坊手」平安渡過。（盧翊銘攝）

香港搶購口罩潮不斷，多間藥房、大型連鎖店出現缺貨情況，一罩難求。近日，有一班居於馬鞍山的街坊自發義務為區內街坊代購3000盒口罩，今日有近千名一早已預訂的街坊取貨。

有份幫忙訂購口罩的義工阿J表示，現時香港一罩難求，「一係就好貴，一係要好早去排隊搶」，眼見街坊家中存貨所剩無幾，決定「幫幫街坊手，希望平安渡過，一齊對抗武漢肺炎。」他指，一行人為街坊訂到近三千盒口罩，相信有近千街坊可買到，訂購過程有一定困難，只會收回成本及費用。他期望，政府全面封關，並派發口罩予真正有需要的人士。

有馬鞍山街坊自發為區內市民訂口罩，今日有多人取貨。（盧翊銘攝）

街坊黎太期望政府派口罩，幫助有需要人士。（盧翊銘攝） 為醫護朋友撲口罩 期望政府派口罩 街坊黎太表示自己一家三口仍有足夠口罩，十分感謝有心人幫忙代購口罩，「我哋馬鞍山一向好團結」。她指，見到有人為口罩排通宵感到心酸，自己身邊不少醫護好友沒有足夠口罩使用，「一個都冇，或者得返幾盒」，惟受限工作性質，難有時間到處搜購口罩。她直言很多低下階層市民根本無法承擔昂貴的口罩，期望政府能夠派適量口罩，「起碼每人要夠」。

街坊楊先生促政府封關，以防發生社區爆發情況。（盧翊銘攝） 市民促封關 街坊楊先生則無奈道，雖然現時家中有足夠成人口罩，惟走遍很多地方也找不到小童口罩，只好叫兩名子女不要外出。他表示對政府毫無期望，認為港人只能「自救」，又批評政府堅持不封關的說法，「封關又唔封，病源繼續落嚟點樣防？有社區爆發點算？等到社區爆發先封已經太遲。」

▼口罩缺貨，全城搶購▼