【武漢肺炎】生意急瀉　煌府百樂門員工放無薪假　酒樓停業結業

引發武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，當局建議市民減少外出。食肆生意受累，再度迎來餐飲寒冬。有婚宴專門店發出內部通告，指2月份所有大型宴會取消，將安排員工放取無薪假，亦有中式酒樓倒閉，遭遣散的員工直言前路茫茫。

經營煌府等多間中式酒樓的母企首灃控股，去年10月曾發出「盈警」，近日更向員工發內部通告，表明需要安排放取無薪假。（資料圖片）

煌府發放緊急通告：生意史無前例直線下滑

疫情陰霾下，不少中式酒樓、酒店及婚宴專門店首當其衝，擁近廿間分店的煌府集團今日向員工發放緊急通告，交代放取無薪假詳情。該則通告提到，疫情蔓延，影響極嚴重，再加上過年前社會運動（反修例示威衝突）影響下，客人消費意欲明顯減少，集團今個月所有中大型酒席全部取消，「公司正面臨開業以來最大危機及挑戰，生意史無前例直線下滑」，遂決定所有員工本月放取無薪假5天，期望員工共渡時艱。

樣於全港有逾10間分店的百樂門宴會廳，亦有類似安排，其中九龍灣Mega Box分店，今日亦接獲通知，員工需放取的無薪假增至7天，「避免大幅裁員」。

彩福婚宴集團則暫時以縮減上班人手為主，有分店員工透露，未聞公司有放無薪假安排，但管理層將於日內回公司總部開會，他憂慮會有變動，亦擔心會影響生計。

↓↓部分酒樓集團內部通告↓↓

土瓜灣囍慶暫定營業 遣散員工​

酒樓業界亦陸續出現倒閉潮，其中位於土瓜灣的囍慶藝廚酒家，則於上月底發出內部通告，表明武漢肺炎疫情及各項外部環境影響下，「令經營變得非常惡劣」，期間曾積極開源節流，以保員工飯碗，亦有向業主申請減租惜未果，遂決定暫定營業。通告又提及相關遣散安排，並向員工致謝，感謝多年對公司的盡快服務。

有員工證實，該酒樓將於本周五完成午市後結束營業，「老闆話唔做呀嘛」，該員工又指，現時疫情肆虐，各食肆生意不景，相信難以於短時間裡覓得新工，「其實都幾傍惶。」