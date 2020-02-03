【武漢肺炎．最新】政府加建隔離設施　醫管局設事故中心應對罷工

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武漢新型冠狀病毒的肺炎疫情持續，截至今日（3日）凌晨1時30分，全中國已有14,469宗確診病例，死亡個案則有304宗。本港確診患者增至15宗，有兩宗感染途徑不明，或屬本地感染個案，衞生署警告將會出現社區蔓延。
新成立的醫管局員工陣線因政府拒絕「封關」，今日發起首階段罷工行動，稱有3,000名會員響應，若政府在今日下午6時拒絕五大訴求，明起一連四發動9,000人參與的罷工行動，更警告會升級；醫管局總辦事處及各醫院聯網啟動重大事故控制中心應對，需調動人手及削減非緊急服務。
特首林鄭月娥領導的督導委員會暨指揮中心會議昨日開會，未有作出公布。行政會議成員林正財昨預告，會有「強力措施」壓低出入境人數，暗示市民再返內地的話，回港時有機會會有困難。
▼政府最新升級防疫措施▼
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【01:30】截至周一（3日）凌晨1時30分，全中國一共有14,469宗確診病例，死亡個案則有304宗。香港、澳門及台灣，分別有15、8及10宗。
【01:00】香港政府周日（2日）在Facebook專頁「添馬台」表示，正全速準備在現有的3個檢疫中心和西貢戶外康樂中心，以組合屋形式增加單位，隔離那些曾經與武漢肺炎確診患者有密切接觸，而沒有出現病徵及不需留院接受診治，並經健康評估後的人；惟準備需時，第一批約100個單位最早在3月中才能落成，因此目前計劃將饒宗頤文化館改作檢疫中心，提供53個單位。
【武漢肺炎】檢疫中心設組合屋隔離設施 首批百個單位3月中落成
▼即睇武漢封城，禁市內行車後情況▼
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