【武漢肺炎．最新】政府加建隔離設施　醫管局設事故中心應對罷工

武漢新型冠狀病毒的肺炎疫情持續，截至今日（3日）凌晨1時30分，全中國已有14,469宗確診病例，死亡個案則有304宗。本港確診患者增至15宗，有兩宗感染途徑不明，或屬本地感染個案，衞生署警告將會出現社區蔓延。

新成立的醫管局員工陣線因政府拒絕「封關」，今日發起首階段罷工行動，稱有3,000名會員響應，若政府在今日下午6時拒絕五大訴求，明起一連四發動9,000人參與的罷工行動，更警告會升級；醫管局總辦事處及各醫院聯網啟動重大事故控制中心應對，需調動人手及削減非緊急服務。

特首林鄭月娥領導的督導委員會暨指揮中心會議昨日開會，未有作出公布。行政會議成員林正財昨預告，會有「強力措施」壓低出入境人數，暗示市民再返內地的話，回港時有機會會有困難。