【武漢肺炎．最新】政府封多個關口　機場深圳灣港珠澳口岸續運作

武漢新型冠狀病毒的肺炎疫情持續，截至今日（3日）清晨約8時，本港確診患者增至15宗，有兩宗感染途徑不明，或屬本地感染個案，衞生署警告將會出現社區蔓延。 新成立的醫管局員工陣線因政府拒絕「封關」，今日發起首階段罷工行動，稱有3,000名會員響應，若政府在今日下午6時拒絕五大訴求，明起一連四發動9,000人參與的罷工行動，更警告會升級。 特首林鄭月娥則於下午會見傳媒，指明日凌晨開始會關閉多個口岸，只餘下機場、深圳灣、港珠澳大橋仍然運作。

【18:35】對於林鄭月娥形容工會行動激進，余慧明反問：「佢係咪形容《基本法》27條是激進手法？」她重申，根據《基本法》27條，「香港居民享有言論、新聞、出版的自由，結社、集會、遊行、示威的自由，組織和參加工會、罷工的權利和自由。」林鄭月娥曾指政府與工會的目標一致，余慧明回應指，如果特首與工會目標一致，就應到現場來和工會公開對話，也應全面封關。

余慧明表示，如果不全面封關，即使為醫護人員提供防疫裝備及配套，也無法處理到龐大的病人量，「如果上面不封關，下面點清都唔會清得晒！」她稱，本來定了政府回應的死線在下午6時，但由於眾多會員表示希望他們與醫管局高層公開對話，工會待會面結束後，再決定下一步行動，若談判失敗，會立即啟動第二階段的罷工。

今日罷工有不少護士響應，羅卓堯指病房會如同夜更般運作，由每個病房5至6名護士當值變為2至3人，提供最低度的服務。此外，工會亦已申請到不反對通知書，明天上午9時至12時，可以在醫管局總部舉辦集會。

【18:30】余慧明認為，醫管局員工罷工令政府有壓力，才會在今天推出更多口岸管制的措施，「雖然佢話唔係（因為醫管局員工罷工才推出措施），但行動絕對有影響力。」她指，工會絕對願意與高層公開對話，期望高層向政府施壓，令到政府願意全面封關。副主席羅卓堯亦質問醫管局高層：「到底企喺前線員工、廣大市民一邊，定無恥政權的一邊？」

余慧明又指，不同的專家意見已指出，香港居民如無必要不應前往內地，倘返回內地已有機會染病。

(張浩維攝)

【18:15】發起醫護罷工的醫管局員工陣線主席余慧明，於醫管局總部大樓見記者，她多謝今天參與罷工的會員，指有超過2500名會員參與罷工。她稱，截至今天下午6時，未見到政府及醫管局有意回應他們的訴求，她認為政府沒有關閉所有口岸，剩下3個口岸未有關閉，而六成過關人流都會使用該3個口岸，是沒有誠意，更是自打咀巴，因林鄭月娥早前曾稱，如果關了一些口岸，過關的人會選擇另一個口岸。她強調，工會並非針對內地人，而是希望阻止非香港居民經由內地來港，而香港居民回港後也需接受隔離。

她指出，期望醫管局高層可向政府施壓，「全面封關」。她又說，工會已到達了醫管局大樓，只要高層願意下來，大家便可以公開對話。

+ 14 + 13 + 12

【18:00】被問到為何拒絕和工會見面，林鄭月娥則解釋，醫管局行政總裁高拔陞有向她通報邀約工會情況，認為由醫管局與員工會面是正當做法。

醫管局行政總裁高拔陞則向替代服務的私家醫生致謝，感謝其付出，會安排適當崗位，部分人以兼職形式受僱。受影響服務方面，據他了解，中午有2000多人罷工對服務影響大，專科門診、個別癌症手術、心胸外科手術等都受影響；而新生嬰兒深切治療部、兒科於個別部門人手亦嚴重缺乏，他強調相當擔心，或令病人面臨不必要風險，有同事需取消休假。

他又指個別隔離病房亦有嚴重缺勤情況，再三呼籲員工放棄罷工想法，勿以此手法表達意見，因對服務影響大，亦對同事有危險，長此下去，勢將再影響醫療服務，他同時期望社會諒解。

【17:55】被問到是否和港人「作對」？林鄭月娥指，自己身為行政長官，會照顧港人需要，對「作對」兩字有保留，強調自己不會同市民作對。她強調，所採用措施以「嚴控關口、壓縮人流」為主，因不少港人有需要跨境，其中10萬人離境屬香港市民，「我們難道可置之不顧？」

至於何以不關閉最多內地旅客使用的深圳灣口岸？她則指，以其記憶，深圳灣口岸不是最多人使用，相關選址是以「不方便旅客出入」作出考慮，惟現時難以評估新管制措施生效後的出入境人流。從公共衛生角度而言，鐵路帶有傳播風險，遂暫停服務至相關口岸。

她又指，留意到有海外國家對港人入境有相應措施，為防他國不理解在港抗疫情況，昨已會見駐港總領事交代，又已向向全港駐港總領事發信，指香港居民若在外地因為封關，而不能返港，會出現大量問題。

【17:48】對於菲律賓傭工滯留未能來港及返鄉，她指會要求勞工處及入境處研究，對於約滿傭工，會以人性化方法協助。她又指，會體恤個別簽注入境個案，包括持雙程證人士來港照顧子女人士，如果完全不容持雙程證人士來港，會帶來大問題，入境處處長或可延長其探親簽注逗留期。

林鄭月娥亦認為，今日公布的措施與一直的防疫策略吻合，不存在記者問及的「轉呔」情況，區別只在於力度問題。她相信暫停4個口岸的力度相當大，可減少人流，但無法預計相關減少幅度。

【17:43】對於醫護罷工，她指細看工會所提目標，實則與政府的措施差異不大，惟對於全面封關政府認為不可行。她解釋，傳染控制無邊境，難辦認任何一種族存在較高感染風險，需給予同等對待。

【17:40】根據出入境數字，機場仍然是內地旅客來港的主要途徑，為何未能「封關」？林鄭月娥指機場是重要關口，內地旅客與海外出入境的其他旅客並無大差異，故難全面封阻，但港府亦有義務「把關」。

【17:35】被問到何不直接全面封關，林鄭月娥指，中港兩地存有獨特關係，兩地交流頻繁，亦有跨境出入需要，包括食物及日用品供應及運輸物流，倘隨意封關，最終會為700萬港人「帶來麻煩」。她強調，措施非「終結止步」，如有需要，會再實行進一步措施。

【17:25】至於口罩供應問題，林鄭月娥坦白指，全球都在爭防護裝備，部分國家亦有限制出口，她稱會繼續努力採購。她承認口罩短缺問題不是短期內可解決，而本地生產只靠懲教處生產線提供，惟生產量難追醫護所需。她亦相信，懲教署會調查「CSI口罩」有否不合常規流入市場。至於為何會流出市面，她強調，相關口罩主要供給政府使用，不應於市面出售，惟她不能解釋何以流出市面，需進一步調查。

【17:18】林鄭月娥強烈勸指市民如不必要，勿去疫情爆發地區，又呼籲市民懷疑確診，如實向衛生防護中心如實交代外遊情況，虛報屬犯法，同時呼籲市民盡量留家，勿往人流眾多地方，如外出做好防護工作。

至於企業方面，她期望僱主以公共衛生考慮，體恤僱員上班情況。她又向緊守崗位醫護致敬，明言會將其防疫裝備放第一位，會確保防護口罩等將裝備足夠。林鄭月娥強調，今日宣布關閉多個關口，與有部份醫管局員工罷工「並無關係」。她又表明，嚴控工作一脈相承，完全同醫管局部分員工罷工完全無關。任何人用極端手段威迫政府，做不應該做的事情，也不能得逞。

她又指，任何人企圖以激進、極端手法迫使政府就範都不會成功，而且亦會影響病人利益，對這種手法並不認同。她解釋，今日的措施只是因應過去的方法「加大力度」，與之前的措施「一脈相承」。她又補充稱，完全明白前線醫護人員正承受極大壓力，對此表達衷心感謝，亦敬佩他們。她承諾優先照顧醫護防護需要，港府與醫護目標一致，同意需壓縮跨境人流，港府一直隨目標進行，但未必如某些人所提看法。她指，既然雙方目標一致，亦需共同抗疫，惟不認同帶有政治意味的極端方法，對港人抗疫及整體公共衛生不利，亦坦言無辦法認同相關手法。

高拔陞則指，以罷工表達訴求會影響病人權益，至於會否追究罷工員工，他重申會根據現有人事守則處理。

【17:07】林鄭月娥表示，上周五實施「局部封關」後，入境人數下降57%，證明措施顯著。不過，封關後未計機場口岸，每日仍有7萬多人次入境，以及3萬多人次港人出境，仍會帶來傳播病毒風險，需要「嚴控關口，壓縮人流。」

她宣布，所有陸路、海路都會關閉，出入境只會集中於深圳灣大橋、港珠澳大橋兩個口岸，其他口岸都會關閉。新的管制措施會於明日凌晨起生效，即羅湖、落馬洲、港澳碼頭等口岸都會停用。她指，管控關口的力度很大，全港有13個口岸區，目前已關閉10個，相信可大幅減低出入境人流。她又呼籲，區議員及社會勿再反對建檢疫中心(即隔離設施)，因為會嚴重影響防疫。

【17:05】特首林鄭月娥率領一眾官員，包括食物及衞生局局長陳肇始、運輸及房屋局局長陳帆、保安局局長李家超、入境處處長曾國衛，以及醫管局行政總裁高拔陞會見傳媒。林鄭月娥、陳帆及曾國衛未有戴口罩。

【17:02】廠商會表示，鑑於外科口罩在本港市場的供應十分緊張，現正積極探討在本地設立生產線製造口罩的可行性，希望能儘快投產，以應市民之急。廠商會亦譴責少數利用口罩短缺而不合理地抬高售價的商戶，希望他們能盡社會責任，與市民共渡時艱。

【16:58】政府記者會中，出了特首林鄭月娥外，尚有醫管局行政總裁高拔陞、衞生署署長陳漢儀、食衞局局長陳肇始、運房局局長陳帆、保安局局長李家超及入境處處長曾國衛出席。

【16:45】黃大仙祠宣布，2月5日起縮短開放時間，上午7時開門，然後提早於下午2時關園，直至另行通知，以減低人流及病毒傳播風險。

【16:21】張竹君表示，第9及第10宗個案（入住W酒店的武漢老夫婦）目前都穩定，不需要額外氧氣治療，但是在服抗病毒藥，當時醫護人士亦有用普通話詢問，甚至用英語，她稱用盡了所有方法，現在還在不斷繼續追問。她表示，病人1月24日曾看醫生，是當時最後一個病人，但當時是看慢性病，並非發燒，當時醫生發現兩夫妻都有低燒。這位醫生現時不在香港，姑娘當時有防護，現時診所已經關閉。

【16:07】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生表示，早前確定的15個案都在瑪嘉烈醫院留醫，12個穩定、2嚴重、1個危殆。當中第二宗個案嚴重，一直在深切治療部，情況進展較好，未來一兩日可以離開深切治療部；第十宗個案，情況與之前差不多，肺部仍有花，不需要插喉，也不需要去深切治療部。危殆的為第七宗個案，昨日已經在深切治療部，用插喉方式幫助呼吸，目前在加藥，希望有改善。

截至今日中午12點，醫管局有27名醫護人員列為懷疑個案，當中25人的新型冠狀病毒測試呈陰性，另2人仍然等待。隔離病床用了841張，使用率為38%；隔離病房用了458間，使用率為52%，與昨日一樣。有指瑪嘉烈醫院有醫護感染，劉家獻就表示未知個案。

張竹君表示，醫管局及衛生署的化驗室正在研究患者的糞便樣本。

【15:55】衞生署及醫院管理局舉行記者會。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日本港確診第15宗個案，是第13宗個案的母親（72歲婦人），她在鯉魚門度假村發燒，周圍其他人沒有發燒，但仍然需要隔離多幾日。

衛生防護中心指，第14宗個案（80歲翁），去日本時乘搭港航HX608，由於他是在發病前乘坐，同機旅客不需要隔離，但是仍在追蹤同班機是否有其他相關個案。他由日本橫濱乘郵輪回港，同船的136名乘客，現時找到33名。老翁曾經在船上蒸桑拿，並停留半個小時，現正詢問其他乘客當時是否有接觸。另外船上還有登岸的工作人員，現在也在追蹤，船公司表示接待確診個案的船員目前沒有症狀。

【15:08】徐德義被問到有醫護工會發起罷工，再次向前線醫護人員致謝，現時首要不影響病人服務。另外，美孚翠雅山房被居民反對作為檢疫中心，徐德義稱已作多個考慮，包括間隔、單位是否即時使用到等，過去搜索過可做檢疫中心的地方，選擇翠雅山房是因為它相對與民居距離較遠，接受檢疫的人士亦不是病人，也沒有病徵，而傳播因素主要是飛沫，故認為地點適合。

【15:05】被問到是否掌握內地抵港的人士資料作追蹤，以及如何避免社區傳播，衞生署署長陳漢儀表示，已提醒市民由內地回港後要戴14日口罩，並設熱線予湖北回港人士查詢。

【15:03】政府資訊科技總監林偉喬表示，現時備有500個電子手環，今個星期可以使用，未來可再增加1000個手環。

【15:00】衞生署署長陳漢儀表示，如14天前曾到湖北省的港人回港後，必須強制留家檢疫。如有戴電子手環的人士擅自離開家居檢疫的單位，最高可被囚6個月及罰款5000元。

+ 12 + 11 + 10

【14:48】衞生署首席醫生（緊急應變及項目管理）連慰慈醫生表示，家居檢疫會於指定單位，但當局不會公布單位實際地址。

政府資訊科技總監林偉喬表示，政府物流及供應鏈多元技術研發中心研發的電子手環(LSCM)，避免接受檢疫者離家出走，手環不會收集個人資料，不侵犯私隱。手環不可隨便脫下，因與手機系統連接，如戴手環者擅離家居或手環被破壞，系統會通知警方及衞生署，當局作跟進，該人士有可能違法。

【14:35】食物及衞生局副局長徐德義表示，正物四個地點增加300個隔離單位，包括在現有的度假村隔離營增建，另外需要研究家居檢疫的可能。他指目前的兩個隔離營共有97個隔離單位，已有76個單位使用中。

【13:00】醫管局員工陣線宣布，截至中午12時，已有超過 2400 位會員參與罷工並成功簽到。由於各大簽到街站依然有人龍，該會決定延長簽到時間至下午2時。

【12:00】在伊利沙伯醫院任職兒科7年的郭醫生穿上制服，前來街站簽名。由於他負責緊急服務，故未能參與首階段行動，若政府遲遲不回應封關訴求，明日將參與罷工，但希望不要逼醫護走這一步。對於罷工決定，他承認有掙扎，「擔心病人、被清算」，但認為若不在源頭堵截病菌，無助解決問題。

曾女士今日到伊院看中醫，出發前亦致電確定服務沒有受影響才前來。她指早已知道有罷工，亦認同必須全面封關，「如果唔係，人哋救火，佢喺度放火。只有佢哋（醫護）先可以畀到政府壓力」。她又批評官員無能，「等到件事不斷發大先做嘢」。

【11:20】香港大學醫學院內科及肝臟科講座教授、肝病權威黎青龍現身瑪麗醫院，稱自己是醫生不罷工，但會支持其他醫護罷工，認為應指責政府為何不封關，「唔止佢哋（醫護），香港人都要安全」。

【11:13】市民劉先生今日到屯門醫院看醫生，但是對罷工的醫護大叫：「你班垃圾，香港唔需要你哋！」一同前來的老人更做出侮辱性手勢，「無嘢做逗人工，有嘢做罷工！」

劉先生表示他支持封關，不想太多病毒來香港，「但同罷工兩回事！封關要政府來做！」他沒有配戴口罩，「我買唔到口罩！無口罩不代表我有病！」

【11:00】醫管局員工陣線主席余慧明表示，今日約一千人到街站簽到。

【10:33】 在屯門醫院做護士7,8年的黃姑娘表示，自己是提供非緊急服務的同事，響應工會要求今日開始罷工。她表示做罷工決定都掙扎很久，因為始終疫情並非直接影響自己的工作，長輩也有反對聲音，「佢哋認為份工好緊要」。但是她認為政府不堵截源頭，最終會傷害到全香港人，「政府應該要保護香港人架嘛！」

她表示罷工的責任在政府，工會也是分階段罷工，「如果盡快回應，罷工的影響都唔會好大。」她從街站拿了許多單張，表示今天罷工，所以幫大家派發傳單。

【10:27】威院外等候簽到的人龍長達130人。

【10:20】市民黃先生的家人原本下午被安排到伊院抽血，因得知有罷工故提早到醫院。他認為醫護罷工「完全無問題、絕對體諒」，皆因市民已忍無可忍，目前繼續讓內地人到港亦無必要，但認為林鄭為人「硬頸」，對今日內回應訴求不抱樂觀。

【10:10】伊利沙伯醫院外的支持者有年僅10歲、就讀小五的邱同學，他說其嫲嫲在醫院工作，但不支持罷工，更警告他，若來參與將暫停零用錢，但最後他仍隻身前來支持，稍後再到中環參與撐醫護「和你Lunch」。他說，內地人不斷湧入香港，散播病菌、搶口罩，故必須封關。

↓↓↓各區醫護參與罷工情況↓↓↓

+ 18 + 17 + 16

【09:50】任職伊利沙伯醫院手術室護士九年的陳先生（化名）表示，當內地疫情日趨嚴重，有大批潛在帶菌者湧港，加上不少帶菌者毫無病癥，但政府仍堅持不全面封關，故決定參與罷工。

【09:45】瑪麗醫院簽名站出現人龍，現場約有20人排隊；參與罷工人士亦呼叫口號「齊心抗疫」、「封關救港」。

【09:40】有經過市民向參與罷工的醫護豎起中指，但有支持罷工的市民指責：「你去同林鄭豎中指啦！」

【09:39】伊利沙伯醫院有身穿制服的醫護帶同職員證和會費收據到街站簽名。

【09:38】 有路過的市民斥責罷工的醫護：「醫護應該做好自己本分！」然後現場支援的市民回應說：「你做咩唔怪林鄭！做咩唔怪政府！推前線醫護去死！」

【09:22】瑪麗醫院巴士站，有醫護人員開咪呼籲市民支持罷工，並派發白絲帶。

【09:20】瑪麗醫院吳醫生參與罷工行動，希望政府盡快回應訴求，他表示感到很大掙扎，大家也不想罷工。由於時間尚早，未知有多少同事會參與罷工。他得悉非緊急服務會調動人手，更表示不會感到愧疚，「始終心軟，有咩事其實都會返嚟（醫院）。」

【09:17 】屯門醫院物理治療師黎小姐今日是第一個簽名的醫護人員。她批評政府在防疫措施方面做得很差，指很多專家都建議實施更加嚴格的人流管控措施，包括封關等，政府都一意孤行。她表示自己和前線手足都是醫管局下面的員工，能體會前線的壓力，「政府不禁止源頭，變相將workload放在前線醫護身上，這是我們要出來的原因。」

她表示去年12月尾的時候，全港都未有關注到武漢的疫情，而到了農曆新年疫情已經很嚴重，政府卻未有聽專家的意見，開始決定要參加是次罷工。她表示，罷工一定會影響到病人，亦會令未罷工的同事增加了工作量，「如果最尾醫療淪陷咗，其實所有人都suffer」

【09:16】威爾斯親王醫院外近50人排隊等候簽名報到，參與罷工人士需出示職員證及入會時交的會費收據讓工會登記。

【09:10】在伊利沙伯醫院外，有不少等候簽名人士在袋繫上白絲帶，又在燈柱上貼便利貼，寫下對醫護的鼓勵字句。

【08:57】威爾斯親王醫院及瑪麗醫院亦設有街站，並作準備中。

【08:56】屯門醫院罷工簽名街站有近50人排隊等候簽名；有屯門街坊前來支持醫護罷工。黃女士批評政府防疫措施未夠，沒有有效管制人流出入，令前線壓力增，加上防護措施不夠，「推前線去死」她表示自己家亦有醫護人員，不過並非前線醫護，但都支持是次罷工行動。

【08:55】伊利沙伯醫院罷工簽名街站有約50人等候簽名。

【08:50】有3000多名會員的醫管局員工陣線發起今日罷工，罷工的員工9時至中午12時會到全港7間龍頭醫院簽到，包括瑪麗醫院、東區尤德夫人那打素醫院、伊利沙伯醫院、基督教聯合醫院、瑪嘉烈醫院、威爾斯親王醫院及屯門醫院，然後加入罷工行列。

▼政府最新升級防疫措施▼

+ 11 + 10 + 9

【08:00】中國國家衛健委發佈數據顯示，累計報告確診病例17,205例，現有重症病例2,296例，累計死亡病例361例，累計治癒出院病例475例，共有疑似病例21,558例。

【01:30】截至周一（3日）凌晨1時30分，全中國一共有14,469宗確診病例，死亡個案則有304宗。香港、澳門及台灣，分別有15、8及10宗。

【01:00】香港政府周日（2日）在Facebook專頁「添馬台」表示，正全速準備在現有的3個檢疫中心和西貢戶外康樂中心，以組合屋形式增加單位，隔離那些曾經與武漢肺炎確診患者有密切接觸，而沒有出現病徵及不需留院接受診治，並經健康評估後的人；惟準備需時，第一批約100個單位最早在3月中才能落成，因此目前計劃將饒宗頤文化館改作檢疫中心，提供53個單位。

【武漢肺炎】檢疫中心設組合屋隔離設施 首批百個單位3月中落成

▼即睇武漢封城，禁市內行車後情況▼