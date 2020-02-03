【武漢肺炎．最新】林鄭5時見記者　曾往湖北市民須留家戴手環

武漢新型冠狀病毒的肺炎疫情持續，截至今日（3日）清晨約8時，全中國已有17,205宗確診病例，死亡個案361宗，疑似病例21,558宗。本港確診患者增至15宗，有兩宗感染途徑不明，或屬本地感染個案，衞生署警告將會出現社區蔓延。 新成立的醫管局員工陣線因政府拒絕「封關」，今日發起首階段罷工行動，稱有3,000名會員響應，若政府在今日下午6時拒絕五大訴求，明起一連四發動9,000人參與的罷工行動，更警告會升級；醫管局總辦事處及各醫院聯網啟動重大事故控制中心應對，需調動人手及削減非緊急服務。 食物及衞生局副局長徐德義、衞生署防護中心及醫管局代表，今日下午分別舉行兩個記者會，而醫管局員工陣線工會亦於傍晚見記者，交代罷工行動是否升級。

【15:55】衞生署及醫院管理局舉行記者會。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日本港確診第15宗個案，是第13宗個案的母親（72歲婦人），她在鯉魚門度假村發燒，周圍其他人沒有發燒，但仍然需要隔離多幾日。

衛生防護中心指，第14宗個案（80歲翁），去日本時乘搭港航HX608，由於他是在發病前乘坐，同機旅客不需要隔離，但是仍在追蹤同班機是否有其他相關個案。他由日本橫濱乘郵輪回港，同船的136名乘客，現時找到33名。老翁曾經在船上蒸桑拿，並停留半個小時，現正詢問其他乘客當時是否有接觸。另外船上還有登岸的工作人員，現在也在追蹤，船公司表示接待確診個案的船員目前沒有症狀。

【15:08】徐德義被問到有醫護工會發起罷工，再次向前線醫護人員致謝，現時首要不影響病人服務。另外，美孚翠雅山房被居民反對作為檢疫中心，徐德義稱已作多個考慮，包括間隔、單位是否即時使用到等，過去搜索過可做檢疫中心的地方，選擇翠雅山房是因為它相對與民居距離較遠，接受檢疫的人士亦不是病人，也沒有病徵，而傳播因素主要是飛沫，故認為地點適合。

【15:05】被問到是否掌握內地抵港的人士資料作追蹤，以及如何避免社區傳播，衞生署署長陳漢儀表示，已提醒市民由內地回港後要戴14日口罩，並設熱線予湖北回港人士查詢。

【15:03】政府資訊科技總監林偉喬表示，現時備有500個電子手環，今個星期可以使用，未來可再增加1000個手環。

【15:00】衞生署署長陳漢儀表示，如14天前曾到湖北省的港人回港後，必須強制留家檢疫。如有戴電子手環的人士擅自離開家居檢疫的單位，最高可被囚6個月及罰款5000元。

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【14:48】衞生署首席醫生（緊急應變及項目管理）連慰慈醫生表示，家居檢疫會於指定單位，但當局不會公布單位實際地址。

政府資訊科技總監林偉喬表示，政府物流及供應鏈多元技術研發中心研發的電子手環(LSCM)，避免接受檢疫者離家出走，手環不會收集個人資料，不侵犯私隱。手環不可隨便脫下，因與手機系統連接，如戴手環者擅離家居或手環被破壞，系統會通知警方及衞生署，當局作跟進，該人士有可能違法。

【14:35】食物及衞生局副局長徐德義表示，正物四個地點增加300個隔離單位，包括在現有的度假村隔離營增建，另外需要研究家居檢疫的可能。他指目前的兩個隔離營共有97個隔離單位，已有76個單位使用中。

【13:00】醫管局員工陣線宣布，截至中午12時，已有超過 2400 位會員參與罷工並成功簽到。由於各大簽到街站依然有人龍，該會決定延長簽到時間至下午2時。

【12:00】在伊利沙伯醫院任職兒科7年的郭醫生穿上制服，前來街站簽名。由於他負責緊急服務，故未能參與首階段行動，若政府遲遲不回應封關訴求，明日將參與罷工，但希望不要逼醫護走這一步。對於罷工決定，他承認有掙扎，「擔心病人、被清算」，但認為若不在源頭堵截病菌，無助解決問題。

曾女士今日到伊院看中醫，出發前亦致電確定服務沒有受影響才前來。她指早已知道有罷工，亦認同必須全面封關，「如果唔係，人哋救火，佢喺度放火。只有佢哋（醫護）先可以畀到政府壓力」。她又批評官員無能，「等到件事不斷發大先做嘢」。

【11:20】香港大學醫學院內科及肝臟科講座教授、肝病權威黎青龍現身瑪麗醫院，稱自己是醫生不罷工，但會支持其他醫護罷工，認為應指責政府為何不封關，「唔止佢哋（醫護），香港人都要安全」。

【11:13】市民劉先生今日到屯門醫院看醫生，但是對罷工的醫護大叫：「你班垃圾，香港唔需要你哋！」一同前來的老人更做出侮辱性手勢，「無嘢做逗人工，有嘢做罷工！」

劉先生表示他支持封關，不想太多病毒來香港，「但同罷工兩回事！封關要政府來做！」他沒有配戴口罩，「我買唔到口罩！無口罩不代表我有病！」

【11:00】醫管局員工陣線主席余慧明表示，今日約一千人到街站簽到。

【10:33】 在屯門醫院做護士7,8年的黃姑娘表示，自己是提供非緊急服務的同事，響應工會要求今日開始罷工。她表示做罷工決定都掙扎很久，因為始終疫情並非直接影響自己的工作，長輩也有反對聲音，「佢哋認為份工好緊要」。但是她認為政府不堵截源頭，最終會傷害到全香港人，「政府應該要保護香港人架嘛！」

她表示罷工的責任在政府，工會也是分階段罷工，「如果盡快回應，罷工的影響都唔會好大。」她從街站拿了許多單張，表示今天罷工，所以幫大家派發傳單。

【10:27】威院外等候簽到的人龍長達130人。

【10:20】市民黃先生的家人原本下午被安排到伊院抽血，因得知有罷工故提早到醫院。他認為醫護罷工「完全無問題、絕對體諒」，皆因市民已忍無可忍，目前繼續讓內地人到港亦無必要，但認為林鄭為人「硬頸」，對今日內回應訴求不抱樂觀。

【10:10】伊利沙伯醫院外的支持者有年僅10歲、就讀小五的邱同學，他說其嫲嫲在醫院工作，但不支持罷工，更警告他，若來參與將暫停零用錢，但最後他仍隻身前來支持，稍後再到中環參與撐醫護「和你Lunch」。他說，內地人不斷湧入香港，散播病菌、搶口罩，故必須封關。

↓↓↓各區醫護參與罷工情況↓↓↓

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【09:50】任職伊利沙伯醫院手術室護士九年的陳先生（化名）表示，當內地疫情日趨嚴重，有大批潛在帶菌者湧港，加上不少帶菌者毫無病癥，但政府仍堅持不全面封關，故決定參與罷工。

【09:45】瑪麗醫院簽名站出現人龍，現場約有20人排隊；參與罷工人士亦呼叫口號「齊心抗疫」、「封關救港」。

【09:40】有經過市民向參與罷工的醫護豎起中指，但有支持罷工的市民指責：「你去同林鄭豎中指啦！」

【09:39】伊利沙伯醫院有身穿制服的醫護帶同職員證和會費收據到街站簽名。

【09:38】 有路過的市民斥責罷工的醫護：「醫護應該做好自己本分！」然後現場支援的市民回應說：「你做咩唔怪林鄭！做咩唔怪政府！推前線醫護去死！」

【09:22】瑪麗醫院巴士站，有醫護人員開咪呼籲市民支持罷工，並派發白絲帶。

【09:20】瑪麗醫院吳醫生參與罷工行動，希望政府盡快回應訴求，他表示感到很大掙扎，大家也不想罷工。由於時間尚早，未知有多少同事會參與罷工。他得悉非緊急服務會調動人手，更表示不會感到愧疚，「始終心軟，有咩事其實都會返嚟（醫院）。」

【09:17 】屯門醫院物理治療師黎小姐今日是第一個簽名的醫護人員。她批評政府在防疫措施方面做得很差，指很多專家都建議實施更加嚴格的人流管控措施，包括封關等，政府都一意孤行。她表示自己和前線手足都是醫管局下面的員工，能體會前線的壓力，「政府不禁止源頭，變相將workload放在前線醫護身上，這是我們要出來的原因。」

她表示去年12月尾的時候，全港都未有關注到武漢的疫情，而到了農曆新年疫情已經很嚴重，政府卻未有聽專家的意見，開始決定要參加是次罷工。她表示，罷工一定會影響到病人，亦會令未罷工的同事增加了工作量，「如果最尾醫療淪陷咗，其實所有人都suffer」

【09:16】威爾斯親王醫院外近50人排隊等候簽名報到，參與罷工人士需出示職員證及入會時交的會費收據讓工會登記。

【09:10】在伊利沙伯醫院外，有不少等候簽名人士在袋繫上白絲帶，又在燈柱上貼便利貼，寫下對醫護的鼓勵字句。

【08:57】威爾斯親王醫院及瑪麗醫院亦設有街站，並作準備中。

【08:56】屯門醫院罷工簽名街站有近50人排隊等候簽名；有屯門街坊前來支持醫護罷工。黃女士批評政府防疫措施未夠，沒有有效管制人流出入，令前線壓力增，加上防護措施不夠，「推前線去死」她表示自己家亦有醫護人員，不過並非前線醫護，但都支持是次罷工行動。

【08:55】伊利沙伯醫院罷工簽名街站有約50人等候簽名。

【08:50】有3000多名會員的醫管局員工陣線發起今日罷工，罷工的員工9時至中午12時會到全港7間龍頭醫院簽到，包括瑪麗醫院、東區尤德夫人那打素醫院、伊利沙伯醫院、基督教聯合醫院、瑪嘉烈醫院、威爾斯親王醫院及屯門醫院，然後加入罷工行列。

▼政府最新升級防疫措施▼

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【08:00】中國國家衛健委發佈數據顯示，累計報告確診病例17,205例，現有重症病例2,296例，累計死亡病例361例，累計治癒出院病例475例，共有疑似病例21,558例。

【01:30】截至周一（3日）凌晨1時30分，全中國一共有14,469宗確診病例，死亡個案則有304宗。香港、澳門及台灣，分別有15、8及10宗。

【01:00】香港政府周日（2日）在Facebook專頁「添馬台」表示，正全速準備在現有的3個檢疫中心和西貢戶外康樂中心，以組合屋形式增加單位，隔離那些曾經與武漢肺炎確診患者有密切接觸，而沒有出現病徵及不需留院接受診治，並經健康評估後的人；惟準備需時，第一批約100個單位最早在3月中才能落成，因此目前計劃將饒宗頤文化館改作檢疫中心，提供53個單位。

【武漢肺炎】檢疫中心設組合屋隔離設施 首批百個單位3月中落成

▼即睇武漢封城，禁市內行車後情況▼