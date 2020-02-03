【武漢肺炎．最新】醫管局員工陣線發起罷工　多間醫院街站有人龍

武漢新型冠狀病毒的肺炎疫情持續，截至今日（3日）清晨約8時，全中國已有17,205宗確診病例，死亡個案361宗，疑似病例21,558宗。本港確診患者增至15宗，有兩宗感染途徑不明，或屬本地感染個案，衞生署警告將會出現社區蔓延。 新成立的醫管局員工陣線因政府拒絕「封關」，今日發起首階段罷工行動，稱有3,000名會員響應，若政府在今日下午6時拒絕五大訴求，明起一連四發動9,000人參與的罷工行動，更警告會升級；醫管局總辦事處及各醫院聯網啟動重大事故控制中心應對，需調動人手及削減非緊急服務。 特首林鄭月娥領導的督導委員會暨指揮中心會議昨日開會，未有作出公布。行政會議成員林正財昨預告，會有「強力措施」壓低出入境人數，暗示市民再返內地的話，回港時有機會會有困難。

【09:45】瑪麗醫院簽名站出現人龍，現場約有20人排隊。

【09:40】有經過市民向參與罷工的醫護豎起中指，但有支持罷工的市民指責：「你去同林鄭豎中指啦！」

【09:38】 有路過的市民斥責罷工的醫護：「醫護應該做好自己本分！」然後現場支援的市民回應說：「你做咩唔怪林鄭！做咩唔怪政府！推前線醫護去死！」

【09:22】瑪麗醫院巴士站，有醫護人員開咪呼籲市民支持罷工，並派發白絲帶。

【09:20】瑪麗醫院吳醫生參與罷工行動，希望政府盡快回應訴求，他表示感到很大掙扎，大家也不想罷工。由於時間尚早，未知有多少同事會參與罷工。他得悉非緊急服務會調動人手，更表示不會感到愧疚，「始終心軟，有咩事其實都會返嚟（醫院）。」

【09:17 】屯門醫院物理治療師黎小姐今日是第一個簽名的醫護人員。她批評政府在防疫措施方面做得很差，指很多專家都建議實施更加嚴格的人流管控措施，包括封關等，政府都一意孤行。她表示自己和前線手足都是醫管局下面的員工，能體會前線的壓力，「政府不禁止源頭，變相將workload放在前線醫護身上，這是我們要出來的原因。」

她表示去年12月尾的時候，全港都未有關注到武漢的疫情，而到了農曆新年疫情已經很嚴重，政府卻未有聽專家的意見，開始決定要參加是次罷工。她表示，罷工一定會影響到病人，亦會令未罷工的同事增加了工作量，「如果最尾醫療淪陷咗，其實所有人都suffer」

【09:16】威爾斯親王醫院外近50人排隊等候簽名報到，參與罷工人士需出示職員證及入會時交的會費收據讓工會登記。

【09:10】在伊利沙伯醫院外，有不少等候簽名人士在袋繫上白絲帶，又在燈柱上貼便利貼，寫下對醫護的鼓勵字句。

【08:57】威爾斯親王醫院及瑪麗醫院亦設有街站，並作準備中。

【08:56】屯門醫院罷工簽名街站有近50人排隊等候簽名；有屯門街坊前來支持醫護罷工。黃女士批評政府防疫措施未夠，沒有有效管制人流出入，令前線壓力增，加上防護措施不夠，「推前線去死」她表示自己家亦有醫護人員，不過並非前線醫護，但都支持是次罷工行動。

【08:55】伊利沙伯醫院罷工簽名街站有約50人等候簽名。

【08:50】有3000多名會員的醫管局員工陣線發起今日罷工，罷工的員工9時至中午12時會到全港7間龍頭醫院簽到，包括瑪麗醫院、東區尤德夫人那打素醫院、伊利沙伯醫院、基督教聯合醫院、瑪嘉烈醫院、威爾斯親王醫院及屯門醫院，然後加入罷工行列。

↓↓↓各區醫護參與罷工情況↓↓↓

+ 15 + 14 + 13

▼政府最新升級防疫措施▼

+ 11 + 10 + 9

【08:00】中國國家衛健委發佈數據顯示，累計報告確診病例17,205例，現有重症病例2,296例，累計死亡病例361例，累計治癒出院病例475例，共有疑似病例21,558例。

【01:30】截至周一（3日）凌晨1時30分，全中國一共有14,469宗確診病例，死亡個案則有304宗。香港、澳門及台灣，分別有15、8及10宗。

【01:00】香港政府周日（2日）在Facebook專頁「添馬台」表示，正全速準備在現有的3個檢疫中心和西貢戶外康樂中心，以組合屋形式增加單位，隔離那些曾經與武漢肺炎確診患者有密切接觸，而沒有出現病徵及不需留院接受診治，並經健康評估後的人；惟準備需時，第一批約100個單位最早在3月中才能落成，因此目前計劃將饒宗頤文化館改作檢疫中心，提供53個單位。

【武漢肺炎】檢疫中心設組合屋隔離設施 首批百個單位3月中落成

▼即睇武漢封城，禁市內行車後情況▼