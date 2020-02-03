【武漢肺炎】內科護士斥政府「蹺埋雙手」抗疫　歷掙扎罷工促封關

由醫院管理局員工陣線發起的罷工今日（3日）展開，新界東醫院聯網的龍頭、威爾斯親王醫院一早已有數十人排隊輪候簽到參與罷工，高峰時人龍過百人。 有經歷過2003年沙士的內科護士指，前線醫護面對龐大的病人量已經淪陷，但政府拒絕堵截人流，因此參與罷工。她又認為比起沙士時的上下一心，今次政府只「蹺埋雙手」，亦無提供足夠保護裝備，與當年存在明顯差異。 不過有前來覆診的市民則認為醫護應以病人利益為優先，而非以罷工勒索政府答應封關的要求。

▼威爾斯親王醫院罷工情況▼

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在威院外排隊等候簽署罷工的人龍一度多達130人，簽名的人除了專職醫療員工，亦有醫生及護士簽名，3小時的街站收集逾400人簽署。

沙士時政府的支援較現在更多

任職逾20年的內科護士文女士指，參與罷工源於政府不願在源頭堵截人流，不肯阻截經內地口岸來港的所有旅客，現時病房已需不斷加床處理懷疑個案病人，形容前線已經淪陷。她坦承參與罷工前亦有掙扎過，但若不解決問題根源，日後的影響或許更深遠，因此決定罷工。

經歷過沙士的她認為，當年的物資較現時更充裕，政府有支持醫護，醫護亦上下一心「無諗其他嘢」，但今日的政府只願「蹺埋雙手」要求醫護不停做，院內的保護衣物亦不足，她指自己從來無忘記護士的職責，質問「當權者、政府而家又有無做佢嘅職責呢？」

對於管理層聲言或秋後算賬，她笑指自己「仔大女大」，比年輕的同事更無後顧之憂，若罷工有後果就「到時先算」。

文小姐坦承參與罷工前亦有掙扎過，最後決定罷工。（盧翊銘攝）

退休醫護：明白前線擔憂，但罷工未必正確

有不願上鏡的市民指，原定今日到威爾斯親王醫院覆診，因擔心門診服務受罷工影響而提早一小時到院，但她仍支持醫護罷工，因為香港的醫療水平較內地好，怕內地人會「賴死唔走」，加重醫護的負擔。

另有一名退休醫護稱，明白前線的擔憂，但認為罷工未必正確，因有病人服務會受影響，形容病人「好陰公」。

今日政府只願蹺埋雙手要求醫護不停做，院內保護衣物不足，自己從來無忘記護士職責，政府而家又有無做佢嘅職責呢？ 內科護士文女士

有市民斥醫護以罷工勒索政府

市民鍾先生覆診後途經威院醫護街站，憤慨地指醫護「搞搞震」，認為「封關還封關，罷工還罷工」，醫護是以罷工為手段勒索政府及病人。他又反問「警察罷工得唔得丫？有暴動我保住條命要罷工得唔得丫？」

鍾續斥醫護罷工影響病人權益，不過他透露今日覆診服務無受影響，估計因為疫情所致，令求診人數減少近一半，但他指「病毒全世界都有」，認為醫護應以病人利益為優先，有訴求應與政府坐下來商討。

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聲援市民：政府過去削醫療資源 懶理醫護訴求

住在沙田區的曾先生帶同自製的「支持醫護」紙牌到威院外，他指社會人士及醫護早於10日前已要求政府封關，但一直未獲回應，才有罷工之舉，他認為醫護的訴求合理，因此前來聲援。

曾先生續斥，政府過往削減醫療開支，對醫療資料不聞不問，到現時出事後才乞求及道德勒索醫護不要罷工、謹守崗位，做法對醫護不公道。

▼政府最新升級防疫措施▼

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工會理事對簽到人數數量感意外

醫管局員工陣線理事吳志傑指，在威院的街站未開始前已有數十人等候簽到對人數之多感意外，感謝同事冒秋後算賬的風險參與罷工。首日罷工原定是非緊急服務的員工參與，但他稱得悉有部份緊急服務的醫護亦有罷工，難以估計整體罷工人數。

面對罷工影響醫療服務的質疑，吳志傑認為，過往即使醫護不停手工作，醫院服務仍不足以應付龐大的需求，社會應反思醫療服務的短缺由誰造成。