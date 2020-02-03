【武漢肺炎．最新】香港確診突破百宗　北角佛堂群組共16名患者

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，截至今日﹙2日﹚上午本港確診個案累計100人，錄得2宗死亡個案；已知有20組家庭感染，77宗本地感染﹙包括與輸入個案緊密接觸者﹚。 《香港01》整合最新確診個案詳情，列出患者曾到乘搭之交通工具及班次、出現病徵期間曾逗留的大廈名單、需家居隔離人士所在地，以及供輕微病徵人士求診的指定診所，製成疫情資訊地圖，並持續更新疫情發展時間表及個案流行病學統計。

▼肺炎確診個案互動關係圖、地圖▼

肺炎疫情持續，本港自1月23日出現首宗確診個案，截至3月2日上午累計100人確診，2宗死亡個案；已知有20組家庭傳播，77宗本地感染﹙包括與輸入個案緊密接觸者﹚。自1月初起，政府逐步將應變級別升至「緊急」，並宣布延長學校假期，暫停公立醫院探病。

2月28日最新發展

衛生防護中心在「2019冠狀病毒病專題網站」上載了根據《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）（《規例》） 受強制檢疫人士居所的大廈名單，該名單列有5,979個地址。

2月27日最新發展

今日北角福慧精舍佛堂群組新增一名確診個案，與福慧精舍有關的個案增至13宗。

▼互動地圖：按圖即睇高危地點、家居隔離大廈▼

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▼現有個案流行病學統計▼

2月24日最新發展

確診患者中，第65、70、73及74宗個案病人，均曾於1月及2月到訪位於北角書局街美輪大廈内的「福慧精舍」佛堂。

2月21日最新發展

昨﹙20日﹚新增4宗確診個案，包括一宗疑似個案，是個案57、太古城男患者的外父。他於1月25日開始咳嗽和呼吸困難，其後兩次向私家醫生求，潛服期內曾多次即日往返廣東東莞樟木頭。因是太古城確診個案密切接觸者，2月18日被轉介至屯門醫院隔離，當時病毒測試結果為陰性，但其胸腔電腦掃瞄出現「毛玻璃」特徵，連同流行病學調查初步資料，被列為疑似個案。

此外，油塘油美苑潤美閣紀律部隊宿舍一名警員經普通科門診「加強化驗室監測」計劃﹙即為急症室及普通科門診18歲或以上、有發燒、呼吸道病徵或肺炎的病人進行新型冠狀病毒測試﹚確診，他近期曾到訪另一名確診患者工作的餐廳、油塘大本營一粥麵用膳。

2月20日最新發展

昨﹙19日﹚新增三宗確診個案，包括早前確診、居於太古城明宮閣54歲男患者的外母。

2月19日最新發展

與康美樓確診者相關的個案再增一員。昨日新增的其中一宗個案涉及一名32歲女子，為2月13日確診、曾出席1月26日北角明星酒家聚餐的67歲女子（個案52）的家傭。而32歲的最新確診女子沒有出席該聚餐，疑為家居傳播。

2月17日最新發展

昨﹙16日﹚新增一宗確診個案，該名54歲男患者﹙個案57﹚住在太古城明宮閣，任巴丹拿馬工程師，出現病徵後曾參與西灣河富欣閣1樓「基督門徒福音會西灣河分會」聚會。連同此個案，一共有六宗個案患者居住或曾到訪西灣河一帶。

2月14日最新發展

今日新增三宗確診個案，其中一名為長康邨康美樓個案的親戚。

農曆新年過後，本港家庭親友傳播個案進一步增加。近期確診患者中，不少疑因過年期間出席家庭聚會時受感染，包括「打邊爐家族」及確診者同事一共13人，康美樓第二名患者﹙個案42﹚的家人及親戚一共6人，屯門良田村患者﹙個案47﹚及其姻親等，本港至今出現11組親友傳播群組。

2月13日最新發展

今日新增三宗懷疑聚餐感染的確診個案，包括51歲男子，曾與第47宗屯門良田邨個案一同進餐，另有兩名曾與康美樓第二個案親友聚餐的確診個案。

2月12日最新發展

首名痊癒新型肺炎患者今日出院。另新增1宗確診個案，為「打邊爐家族」其中一名確診者﹙第33宗個案﹚在美心北京樓旺角新世紀廣場分店的同事。

2月11日最新發展

今日單日增加7宗確診案，3宗為長康邨康美樓患者的兒子、新抱及新抱的父親。另外，Lento Party Room打邊爐家庭的確診成員，病假後返回美心北京樓上班，其一名同事已入院，初步確診。

本港疑出現同大廈座向感染個案。早前第12宗個案居住的長康邨康美樓07室單位，同座向低樓層單位昨出現確診案例。

2月10日最新發展

昨﹙9日﹚日新增10宗確診個案，當中9人為親友，早前曾一同聚會。衛生防護中心指，確診個案於年初二（1月26日）與親友在觀塘工廈打邊爐，一行人19人，當日在場的2名廣東省親友，其中一人在過年前出現輕微咳嗽，近期到醫院照肺後，肺片沒有花，另一名未有病徵的親戚，仍在等候化驗結果，兩人均在上月底離開香港。

2月7日最新發展

威爾斯親王醫院一名42歲男病人，初步確診感染新型冠狀病毒，病人據報曾到內地河北省。

2月6日最新發展

新增3宗確診個案，個案詳情尚待衛生防護中心公布。特首林鄭月娥昨﹙5日﹚宣布，2月8日凌晨起會強制所有經內地入境香港人士，全部要接受14日隔離檢疫。現時需接家居檢疫人士所在地遍佈全港18區。

2月5日最新發展

新增3宗確診個案，據稱均無外遊紀錄；累計21人確診、1宗死亡個案。衛生防護中心昨日公布需家居隔離人士所在大廈地址，分佈本港14區。

2月4日最新發展

本港出現首宗死亡個案，39歲男子不治離世。一日新增3宗確診個案，患者無外遊紀錄。

2月3日最新發展

政府先後宣布封閉多個口岸，陸路口岸只餘下深圳灣口岸、港珠澳大橋口岸。

▼確診病人曾逗留大廈及酒店▼

▼家居人士所在大廈▼

▼確診病例曾乘搭交通工具▼