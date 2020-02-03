【武漢肺炎．最新】內地確診突破2萬　全球23國疫情　附完整統計

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，截至今日（4日）早上9時，中國內地已有20,014宗確診病例，死亡個案425宗，疑似病例23,214宗；另香港確診15宗，台灣10宗，澳門8宗。疫情現已蔓延至全球23個國家，當中日本確診個案20宗，泰國19宗，新加坡18宗。

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，截至今日（4日）上午9時，中國內地已有20,014宗確診病例，死亡個案425宗，疑似病例23,214宗。當中湖北省確診逾萬宗，共13,522人確診，414人死亡，386人治癒。另外浙江省和廣東省均有超過700人確診，廣東取代浙江成為第二多人確診的省份。

中國內地各省份疫情：

湖北13522人確診，414人死亡，386人治癒；

廣東725人確診，21人治癒；

浙江724人確診，43人治癒；

河南675人確診，2人死亡，14人治癒；

湖南521人確診，22人治癒；

安徽480人確診，14人治癒；

江西391人確診，18人治癒；

重慶337人確診，2人死亡，9人治癒；

江蘇308人確診，8人治癒；

山東270人確診，7人治癒；

四川254人確診，1人死亡，14人治癒；

北京212人確診，1人死亡，12人治癒；

上海208人確診，1人死亡，10人治癒；

福建179人確診，1人治癒；

黑龍江155人確診，2人死亡，2人治癒；

廣西139人確診，7人治癒；

陝西128人確診；

河北126人確診，1人死亡，3人治癒；

雲南117人確診，5人治癒；

海南79人確診，1人死亡，4人治癒；

遼寧74人確診，1人治癒；

山西74人確診，2人治癒；

天津60人確診，1人治癒；

貴州56人確診，2人治癒；

甘肅55人確診，3人治癒；

吉林42人確診，1人治癒；

內蒙古34人確診，1人治癒；

寧夏31人確診，1人治癒；

新疆24人確診；

青海13人確診；

西藏1人確診。

▼香港武漢肺炎疫情▼

+ 14 + 13 + 12

其中，鄰近本港的廣東省錄得725宗確診個案，取代浙江成為第二多人確診的省份，而連接本港的深圳確診數字全省最多，一共有245宗：

深圳245人確診；

廣州200人確診；

珠海55人確診；

佛山45人確診；

東莞31人確診；

惠州28人確診；

中山25人確診；

汕頭18人確診；

湛江14人確診；

陽江10人確診；

肇慶10人確診；

梅州8人確診；

清遠7人確診；

揭陽6人確診；

韶關5人確診；

汕尾5人確診；

茂名4人確診；

江門4人確診；

潮州4人確診；

河源1人確診。

截至4日上午9時，疫情現已蔓延至全球23個國家，當中日本確診個案20宗，泰國19宗，新加坡18宗。

全球確診個案分佈：

中國內地20,014人確診；

日本20人確診；

泰國19人確診；

新加坡18人確診；

香港15人確診；

韓國（南韓）15人確診；

澳洲12人確診；

美國11人確診；

德國12人確診；

台灣10人確診；

澳門8人確診；

馬來西亞8人確診；

越南8人確診；

法國6人確診；

阿聯酋5人確診；

加拿大4人確診；

印度3人確診；

意大利2人確診；

菲律賓2人確診；

俄羅斯2人確診；

英國2人確診；

柬埔寨1人確診；

芬蘭1人確診；

尼泊爾1人確診；

西班牙1人確診；

斯里蘭卡1人確診；

瑞典1人確診。