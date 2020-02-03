【武漢肺炎．最新】內地確診突破2萬　全球23國疫情　附完整統計

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，截至今日（4日）早上9時，中國內地已有20,014宗確診病例，死亡個案425宗，疑似病例23,214宗；另香港確診15宗，台灣10宗，澳門8宗。疫情現已蔓延至全球23個國家，當中日本確診個案20宗，泰國19宗，新加坡18宗。
武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，截至今日（4日）上午9時，中國內地已有20,014宗確診病例，死亡個案425宗，疑似病例23,214宗。當中湖北省確診逾萬宗，共13,522人確診，414人死亡，386人治癒。另外浙江省和廣東省均有超過700人確診，廣東取代浙江成為第二多人確診的省份。
中國內地各省份疫情：
湖北13522人確診，414人死亡，386人治癒；
廣東725人確診，21人治癒；
浙江724人確診，43人治癒；
河南675人確診，2人死亡，14人治癒；
湖南521人確診，22人治癒；
安徽480人確診，14人治癒；
江西391人確診，18人治癒；
重慶337人確診，2人死亡，9人治癒；
江蘇308人確診，8人治癒；
山東270人確診，7人治癒；
四川254人確診，1人死亡，14人治癒；
北京212人確診，1人死亡，12人治癒；
上海208人確診，1人死亡，10人治癒；
福建179人確診，1人治癒；
黑龍江155人確診，2人死亡，2人治癒；
廣西139人確診，7人治癒；
陝西128人確診；
河北126人確診，1人死亡，3人治癒；
雲南117人確診，5人治癒；
海南79人確診，1人死亡，4人治癒；
遼寧74人確診，1人治癒；
山西74人確診，2人治癒；
天津60人確診，1人治癒；
貴州56人確診，2人治癒；
甘肅55人確診，3人治癒；
吉林42人確診，1人治癒；
內蒙古34人確診，1人治癒；
寧夏31人確診，1人治癒；
新疆24人確診；
青海13人確診；
西藏1人確診。
▼香港武漢肺炎疫情▼
其中，鄰近本港的廣東省錄得725宗確診個案，取代浙江成為第二多人確診的省份，而連接本港的深圳確診數字全省最多，一共有245宗：
深圳245人確診；
廣州200人確診；
珠海55人確診；
佛山45人確診；
東莞31人確診；
惠州28人確診；
中山25人確診；
汕頭18人確診；
湛江14人確診；
陽江10人確診；
肇慶10人確診；
梅州8人確診；
清遠7人確診；
揭陽6人確診；
韶關5人確診；
汕尾5人確診；
茂名4人確診；
江門4人確診；
潮州4人確診；
河源1人確診。
截至4日上午9時，疫情現已蔓延至全球23個國家，當中日本確診個案20宗，泰國19宗，新加坡18宗。
全球確診個案分佈：
中國內地20,014人確診；
日本20人確診；
泰國19人確診；
新加坡18人確診；
香港15人確診；
韓國（南韓）15人確診；
澳洲12人確診；
美國11人確診；
德國12人確診；
台灣10人確診；
澳門8人確診；
馬來西亞8人確診；
越南8人確診；
法國6人確診；
阿聯酋5人確診；
加拿大4人確診；
印度3人確診；
意大利2人確診；
菲律賓2人確診；
俄羅斯2人確診；
英國2人確診；
柬埔寨1人確診；
芬蘭1人確診；
尼泊爾1人確診；
西班牙1人確診；
斯里蘭卡1人確診；
瑞典1人確診。