【武漢肺炎．最新】內地確診逾1.7萬　全球23國疫情　附完整統計

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，截至今日（3日）下午5時，中國內地已有17,300多宗確診病例，死亡個案361宗，疑似病例21,558宗；另香港確診15宗，台灣10宗，澳門8宗。疫情現已蔓延至全球23個國家，當中日本確診個案20宗，泰國19宗，新加坡18宗。

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，截至今日（3日）上午9時，中國內地已有17,300多宗確診病例，死亡個案361宗，疑似病例21,558宗。當中湖北省確診逾萬宗，共11,177人確診，350人死亡，295人治癒。另外浙江省和廣東省均有超過700人確診。

中國內地各省份疫情：

湖北11177人確診，350人死亡，295人治癒；

廣東725人確診，15人治癒；

浙江724人確診，36人治癒；

河南566人確診，2人死亡，14人治癒；

湖南521人確診，16人治癒；

安徽408人確診，8人治癒；

江西391人確診，18人治癒；

重慶312人確診，2人死亡，8人治癒；

江蘇271人確診，7人治癒；

山東259人確診，6人治癒；

四川254人確診，1人死亡，12人治癒；

北京212人確診，1人死亡，12人治癒；

上海203人確診，1人死亡，10人治癒；

福建179人確診；

陝西128人確診；

廣西127人確診，2人治癒；

黑龍江121人確診，2人死亡，2人治癒；

雲南114人確診，4人治癒；

河北113人確診，1人死亡，3人治癒；

遼寧73人確診，1人治癒；

海南71人確診，1人死亡，4人治癒；

山西66人確診，2人治癒；

天津56人確診，1人治癒；

甘肅51人確診，3人治癒；

貴州46人確診，2人治癒；

內蒙古34人確診，1人治癒；

寧夏31人確診，1人治癒；

吉林31人確診，1人治癒；

新疆24人確診；

青海13人確診；

西藏1人確診。

▼香港武漢肺炎疫情▼

+ 14 + 13 + 12

其中，鄰近本港的廣東省錄得725宗確診個案，而連接本港的深圳確診數字全省最多，一共有245宗：

深圳245人確診；

廣州200人確診；

珠海55人確診；

佛山45人確診；

東莞31人確診；

惠州28人確診；

中山25人確診；

汕頭18人確診；

湛江14人確診；

陽江10人確診；

肇慶10人確診；

梅州8人確診；

清遠7人確診；

揭陽6人確診；

韶關5人確診；

汕尾5人確診；

潮州4人確診；

茂名4人確診；

江門4人確診；

河源1人確診。

截至3日下午5時，疫情現已蔓延至全球23個國家，當中日本確診個案20宗，泰國19宗，新加坡18宗。

全球確診個案分佈：

中國內地16884人確診；

日本20人確診；

泰國19人確診；

新加坡18人確診；

香港15人確診；

南韓15人確診；

澳洲12人確診；

美國11人確診；

德國10人確診；

台灣10人確診；

澳門8人確診；

馬來西亞8人確診；

越南6人確診；

法國6人確診；

阿聯酋5人確診；

加拿大4人確診；

印度2人確診；

意大利2人確診；

菲律賓2人確診；

俄羅斯2人確診；

英國2人確診；

柬埔寨1人確診；

芬蘭1人確診；

尼泊爾1人確診；

西班牙1人確診；

斯里蘭卡1人確診；

瑞典1人確診。