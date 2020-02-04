【武漢肺炎．最新】全國確診病例突破2萬宗　425人死亡

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，特首林鄭月娥則於周一（3日）下午會見傳媒，公布今日（4日）凌晨起會關閉多個口岸，只餘下機場、深圳灣、港珠澳大橋仍然運作。 有逾萬會員的醫管局員工陣線不滿政府拒絕完全封關，拒絕「收貨」，昨晚公布啟動今起連續四日的第二階段罷工，稱有9,000名會員響應，公立醫院將只有維持有限度服務，警告若政府拒絕接受訴求，會將行動再升級。 昨日首階段有2,700名醫護罷工，醫管局指人手不足下，在ICU的新生嬰兒、等待做手術的癌症病人、需要通波仔的心臟病人都受影響。局方預期今日的影響會擴大，需削減更多非緊急服務。

↓↓羅湖出入境口岸關閉前情況↓↓

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【08:10】截至周二（4日）清晨8時10分，武漢新型冠狀病毒肺炎全國確診病例20,471宗，425人死亡，疑似病例23,214宗，治癒病例642宗。

【07:01】截至周二（4日）清晨7時01分，武漢新型冠狀病毒肺炎全國確診病例19701宗，425人死亡，疑似病例21558宗，治癒病例642宗。

【03:00】港大昨晚公布，將嚴謹跟從衛生防護中心的指引和醫學專家的意見，要求從内地回港的學生，跟所有從内地回港的人需家居隔離一樣，不論國籍，自我隔離14日。部分需自我隔離的學生，因舍堂沒有單人房和浴室等單獨隔離設施，獲安排入住幾間酒店。

校方重申，自我隔離是基於公共衛生考慮的預防措施，獲安排隔離的學生都經過健康篩選，填寫健康問卷和作體溫檢查，健康情況良好，絕對不是「病人」，有醫學學者指出，他們染病風險極低。目前在酒店隔離的學生當中沒有人來自湖北或武漢，至昨日（3日）都沒有發燒感染或是送院治療的個案。至1月26日校園内六宗呈報衛生防護中心的「懷疑個案」，已全部證實不是新冠狀病毒感染，之後再沒有需呈報的個案。

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【02:00】醫院管理局午夜時分發出公告，呼籲所有採取工業行動的醫護人員盡快返回工作崗位，避免進一步影響公立醫院服務和病人治療。局方表示，行政總裁高拔陞昨日傍晚與員工會面說：「希望同事為病人利益着想，盡快返回工作崗位，同時避免加重值勤同事的負擔。」高拔陞亦說：「我們跟同事的理念是一致的，大家都認同必須進一步減少跨境人流，以避免病毒擴散，但我們不認同在表達意見時影響到病人安全。」醫管局同時歡迎政府再推出減少跨境人流措施，相信有關措施可加強本港的防疫能力。

醫管局指昨日共有超過2,700名醫護人員缺勤，雖然公立醫院已預先減少部分非緊急服務，但服務受到進一步影響，當中受影響的包括不少病情危重的病人。「假如工業行動持續，公立醫院會有需要再度縮減服務，甚至對公立醫院的緊急服務和防疫工作都造成影響。」

▼政府最新升級防疫措施▼

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【01:30】有知情人士透露，伊利沙伯醫院內有一名曾接觸第16名初步確診女病人的醫生發燒，需要隔離，另外亦有兩名伊院護士昨日（3日）開始發燒，現時同樣被隔離治療。

【00:35】中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表李松大使，2月3日在世界衛生組織（WHO）執行委員表示，北京政府已與台灣分享有關新型冠狀病毒的全部資訊，並指兩岸在疫情方面的溝通順暢。

【00:05】因應新型冠狀病毒感染疫情的發展，政府決定把所有陸路和海路跨境旅客集中到深圳灣口岸和港珠澳大橋香港口岸，即暫停在羅湖、落馬洲支線、落馬洲和港澳客輪碼頭這四個口岸的旅客清關服務，周二（4日）凌晨起生效。連同上月30日實行的管控口岸管制區措施，暫時停止提供旅客清關服務的口岸將增加至10個。

↓↓↓2月3日各區醫護參與罷工情況↓↓↓

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▼即睇武漢封城，禁市內行車後情況▼