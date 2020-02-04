【武漢肺炎．最新】醫管局指非緊急服務近乎關閉　籲同事回來幫手

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，有逾萬會員的醫管局員工陣線不滿政府拒絕完全封關，今起連續四日的第二階段罷工，公立醫院將只有維持有限度服務，他們亦於醫管局總部大樓外請願集會。醫管局表示，有大量醫護缺勤，部份緊急服務受嚴重影響。 醫管局指，非緊急服務近乎完全關閉，呼籲罷工員工「停一停、諗一諗」。 而香港亦錄得第一宗死亡個案，是39歲居於黃埔的男病人，另亦新增兩宗確診個案，其中一名女病人情況危殆。 澳門則宣布周三（5日）起賭場停止運作半個月，當地政府亦暫停所有基本服務。

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【17:55】楊諦岡亦指，昨日的罷工行動已見到對醫療服務的影響，他坦言不敢想像9,000多人罷工產生的影響。他解釋，倘缺勤的專科「太集中」，整體服務或會停頓，重申病人始終在醫院內，期望罷工醫護「回心轉意」。

楊又表示，醫管局本身有三個月的防護裝備存量，一月下旬得悉疫情或會轉為嚴重後，已加大加快訂購存量，相信可夠6個月份量，惟承認物流速度減慢，未知貨運情況，目前會「睇住」倉存量，保證盡一切能力優先供給醫護前線。

【18:00】楊諦岡稱，目前參與罷工人手佔整體5%，涉醫生、護士及專職醫護，亦涉嬰兒、手術等專科，影響十分大。他不想猜測罷工人數會否上升，只期望同事盡快返回崗位。至於有罷工醫護收到來自醫管局的電郵，惹秋後算賬之嫌，他解釋指，該電郵屬人事部既定程序，主要用作提醒參與工業行動的注意事項。

【17:52】楊諦岡指，從網已可見到有逾百名私家醫生表明可幫手，目前已接觸及安排50多名醫生到不同聯網專科配對，但未能掌握實際的已上班人數。他期望透過私家醫生協助，不會令緊急服務延遲。

【17:46】楊諦岡指，今日的罷工行動已造成嚴重影響，倘持續的話會刪減非緊急服務及緊急服務，要視乎專科罷工參與人數。他稱，不能無限期叫留守無罷工的同事繼續工作，因為即使有防護裝備亦不理想。楊又強調，員工的訴求、心聲及理據，相信全港人亦知道及聽到，亦相信大家理念一致，願意與工會保持溝通，亦會轉達予政府及衛生署，「一直有反映同事諗法。」

他又透露，截至下午4點半，九龍中、九龍西及新界東聯網罷工人數較多，他強調「一個不能少」，呼籲同事盡快返回崗位。

【17:33】醫院管理局聯網服務總監楊諦岡醫生見記者，指截至下午4點半，暫錄得4400多名員工「缺勤」，當中有2000多人屬於護士，有360多名醫生，另有1000多人來自專職治療系。他指，現時非緊急服務近乎完全關閉，期望受影響市民體諒。他重申每位同事「都緊要」，「一個也不能少」，希望大家「停一停、諗一諗」，回來照顧病人。

總行政經理(聯網運作)張子峯指，今日有100多位來自急症室的員工缺勤，對緊急服務有不小的影響，因為部份急症室需要關閉。他又指，新生嬰兒深切治療部有多於一半的護士缺勤，由於需要有經驗同事處理，故難以調派人手。他又稱，今次罷工行動對手術室有大影響，只能維持緊急手術，部份癌症手術須延期。他指，由於有3成護士缺勤，部份化療服務亦要延期，情況不理想，「懇請大家諗一諗，返嚟幫手」，形容現時情況惡劣。

【17:18】劉家獻說，現時有7位醫護人員符合呈報準則須隔離，已接受測試，他們都是來自伊利沙作醫院A5病房，有5位已進行測試，2位呈陰性，3位仍待報告。他又指，醫院員工的防護裝備有既定指引，高危人士會用全套防護裝備，而一般情況下則只會使用外科口罩。

【17:25】澳門經濟財政司司長李偉農表示，鑑於疫情發展，政府經評估後決定於2月5日凌晨零時起，41間娛樂場，以及電影院、劇院、酒吧、網吧、的士高及舞廳等暫停營業15天。此外，經與博彩企業商討，六大博企承諾不會要求員工放無薪假，以體現他們對社會的責任，齊心對抗疫情。

【17:12】劉家獻指，死亡個案今早6時才情況急轉差，當時他抖氣困難，其後心臟停頓並急救無效，至10時多證實死亡，由於是短時間便急轉差死亡，所以需要由死因庭調查死因。

至今有兩宗個案都是曾求醫但未能斷症，是否存在「走漏」風險？張竹君解釋，兩宗個案均是經加強化驗所監測確診，現時每日醫管局會處理5、600個案去化驗，由發現懷疑個案，至隔離後始發現有病徵，「少不免會有呢個情況。」

【17:05】特首林鄭月娥今早指，官員如不符要求不應戴口罩。張竹君指，有病徵者去人多地方，或內地外遊記錄，都應戴口罩，而去人多地方例如自己主持的記者會，都會戴口罩。她又指，曾去過武漢的人回港後應自我隔離14日。

張竹君又指，黃埔花園死者入院後，其他家人無病徵，而其母親在入住隔離營後始發病，故不視作兩宗個案。

她解釋，當同一座大廈出現很多個案，且傳播鏈不清晰時，始需聯同相關部門研究是否需要全幢住戶都隔離。

【16:52】劉家獻說，首宗的死者在這幾天都屬於病情穩定，含氧量穩定，一直有服食兩種抗病毒藥物，暫未知真正死因。至於治療方案，由於今次屬新型冠狀病毒，現時全世界均只是應用輔助治療。至於會否採用其他治療，他則表明，不會排除任何可幫助病人方法。

【16:45】張竹君指，第16宗個案即64歲危殆女病人，本身在恒豐中心LG8號舖經營一家名叫「Fresh Up」的服裝店，由於女病人正在插喉，遂未能詢問顧客名單，亦相信店舖不會有顧客名單，她呼籲23號後曾光顧該服裝店市民，主動聯絡衞生署。

至於第17宗個案，該病人曾於聯合醫生將軍澳急症室有逗留，現正追蹤當時的醫護人員有無足夠保護衣，並會追蹤當時在場的候診病人。另外，該病人亦曾到私家診所求診，地點是九龍灣德福商場的卓建醫務診所。該病人住在藍田康田苑裕康閣。

張竹君指，病人曾向4位醫生求診，至今未能聯絡到醫生，患者本人據稱無外遊紀錄，由於病人當時病情輕微，且未有本地個案感染報道，相信醫生當時或誤會是流感。

【16:42】劉家獻則指，現時仍有64宗懷疑個案，88人正接受隔離。本港目前確診個案有17宗，兩宗嚴重個案已轉為穩定，另仍有兩名病人危殆，正於深切治療部留醫。他亦指，39歲的男病人今早離世，該病人本來一直情況穩定，但今早突然氣喘並搶救失效，最終離世。由於情況內短期轉差，將轉介死因裁判官跟進。

【16:31】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生交代最新詳情，張竹君指，本港再新增兩宗確診個案，均屬本地感染個案，是首度確認有本地感染個案。

本港現時累計錄得17宗確診案例，第16宗個案是64歲女患者，家住何文田半山壹號，亦是佐敦一家店舖的東主。她於1月23日有咳，同日到嘉賓大廈求醫，至2月1日入住伊利沙伯醫院，其後情況轉差，轉至瑪嘉烈醫院治療。患者沒有外遊紀錄，其兒子曾到過日本、台灣。女病人現時情況危殆。

而第17宗個案是一名60歲退休男子，1月30日於聯合醫院急症室求醫，其後自行轉至將軍澳醫院求醫，初步調查無外遊紀錄，會將密接觸者送往隔離營。

張竹君指，現時有4宗個案都顯示屬於「社區感染」，預料未來有可能發生「大型傳播」情況，因為已出現「隱性傳播鏈」，重申未來14天非常關鍵。

【16:05】第17宗個案、將軍澳醫院最新初步確診武漢肺炎的60歲男病人是退休港鐵工地人員，與妻子及女兒同住，據了解，病人發病前14日，全家均無外遊，病人未曾接觸過確診個案。

他於1月22至23日出現發燒及肌肉痛，之後數天有求醫，至1月30至31日出現氣促。至1月31日下午2時許，男病人前往聯合醫院急症室求醫，但等候時間太長而離院。他同日傍晚到將軍澳醫院急症室，等候逾5小時終入住急症病房，據了解由於他無外遊史，因此初期無安排入住負壓隔離病床。他2月3日凌晨因肺炎症狀轉入將軍澳醫院普通病房，17個小時後才轉入隔離病房。

【15:55】39歲確診患者今日不治，他家住黃埔花園11期1座。消息稱，死者本身患有糖尿病，在瑪嘉烈醫院隔離治療期間一直情況穩定，毋須插喉，至昨日情況突然惡化，情況緊急並心臟停頓，臨床顯示有敗血性休克，未趕及轉送深切治療部已不治。

【武漢肺炎】消息：39歲死者患糖尿病 敗血性休克未及轉送ICU

【14:52】台灣周五（7日）起禁止14天內曾到中國大陸外籍人士入境。

【14:00】新世界表示，由於武漢肺炎疫情持續，因應工地人手密集，為保障員工安全，旗下新世界建築於今日下午開始停工，視乎疫情發展再定復工時間，目前至少停工兩星期。

↓↓羅湖出入境口岸關閉前情況↓↓

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【13:05】澳門行政長官賀一誠見記者，他宣布暫停所有博彩活動半個月，下午會與博彩業商討，又呼籲所有市民「唔好出街」。

他又宣布，政府只保留緊急服務，基本服務都會停止，而公務員會繼續在家工作。賀一誠又指曾與鍾南山通電話，他引述鍾南山指未來兩周是關鍵，最好的措施是留在家中。

賀一誠又說，若澳門爆發疫情，傷害會更大，希望市民體諒政府的措施。他又指，將會縮減巴士、輕軌的班次，所有措施不會以「便民」的方向出發，而是一個「麻煩」市民的措施，目的在於減少市民外出，「大家唔好再出街，唔好害人害己」。他次強調，澳門已經錄得10宗確診個案，當中有「人傳人」個案，而未來10多天非常關鍵。

至於口罩供應方面，賀強調澳門政府會繼續於全球採購，又指會以「不惜一切」的代價買口罩。

【12:02】澳門一日內確診兩宗個案，累計已有10病例。第10宗確診個案為57歲男子，是澳門居民。經初步調查，患者於1月25日曾到廣州並於當日往返，於1月26日起出現流鼻水、咳嗽和發燒等症狀，昨（3）日到鏡湖醫院就診，今（4）日凌晨轉送到仁伯爵綜合醫院，經檢測對新型冠狀病毒呈陽性，被列為本澳第10個確診個案，已被安排至隔離病房治療。目前患者情況一般，衛生局疾病防控團隊正展開追蹤調查其流行病學史和密切接觸者。

澳門行官賀一誠於下午一時會見記者，交代最新情況。

【11:05】消息指，將軍澳醫院錄得一宗初步確診個案，稍後會轉院至瑪嘉烈醫院治療。據了解患者是一名60歲男子，報稱過去14天沒有外遊紀錄。

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↓↓醫管局員工陣線罷工行動升級↓↓

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【11:00】香港醫學專科學院呼籲政府檢視和進一步落實適切的抗疫措施，減低病毒傳入本港的風險，為醫護人員提供有效和必要的支援。醫專又指，認為罷工對當前抗疫工作有著負面的影響，呼籲醫護界謹守崗位，以廣大市民的健康福祉為先，團結一致，同舟共濟，共同抗疫。

【10:45】醫管局員工陣線主席余慧明指，自己亦都收到由醫管局人事部發出的電郵，大部份罷工的同事收到。副主席羅卓堯指，相信電郵是為了以後保留有法律追究權利，稍後會再與律師商討。工會期望政府、醫管局盡快公開談判，回應訴求。

他重申，若社區出現爆發情況，會暫緩罷工行動。而針對第一宗出現的死亡個案，他批評政府若不封關，是無法杜絕病毒源頭，亦漠視訴求。他指，現時出現一至兩個社區感染個案，尚未能評估是否發生社區爆發。

【10:30】醫管局證實，一名39歲早前確診感染新型冠狀病毒的男病人，因病情惡化，今早在瑪嘉烈醫院逝世。詳情會於今日下午四時半舉行的衞生署及醫管局新聞發布會公布。

【10:18】據了解，一名住黃埔花園的39歲男病人，本身有長期病患，據知現時已心臟停頓；他是第13宗確診個案，於1月31日確診。

【10:10】醫管局員工陣線主席余慧明指，今日料有約9,000名醫護人員罷工，強調昨日醫管局行政總裁高拔陞未能回應訴求。她指現時情況不是醫管局可以解決，再次要求抗疫督導委員會主持人林鄭月娥會面，解決問題。醫管局員工陣線副主席羅卓堯除了醫護界罷工，其他工會亦關心「封關」問題，現場亦有十多個工會聲援。兩位理事率先將請願信交給醫管局代表。

【09:50】「醫管局員工陣線」於九龍城醫管局總部發起請願行動，預計10時才正式開始，但已有近百人到場。現場所見，有10多個其他工會到場聲援，包括香港職業治療師工會、香港言語治療師工會、社會福利機構員工會。

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【09:10】澳門確診第9宗武漢肺炎個案，患者是一名29歲女性，於1月24日曾到澳門第8例確診個案家中作客並逗留約4小時，於1月25日起曾有流涕、咳嗽和發燒等症狀，現時已被安排入隔離病房。

【09:05】醫管局表示，由於今日公立醫院有大量醫護人員缺勤，部份緊急服務受到嚴重影響，急症室只能集中人手提供緊急服務，呼籲病情輕微的病人，前往私家醫院或診所。另外，專科門診亦只能提供有限度服務，病人可於稍後致電更改診症預約時間，如有補充藥物需要，可前往專科門診補充藥物。醫管局呼籲所有缺勤醫護人員以病人福祉為大前提，盡快返回工作崗位，為病人提供所需服務。

▼2月3日醫管局與員工陣線會面▼

【08:10】截至周二（4日）清晨8時10分，武漢新型冠狀病毒肺炎全國確診病例20,471宗，425人死亡，疑似病例23,214宗，治癒病例642宗。

【07:01】截至周二（4日）清晨7時01分，武漢新型冠狀病毒肺炎全國確診病例19701宗，425人死亡，疑似病例21558宗，治癒病例642宗。

【03:00】港大昨晚公布，將嚴謹跟從衛生防護中心的指引和醫學專家的意見，要求從内地回港的學生，跟所有從内地回港的人需家居隔離一樣，不論國籍，自我隔離14日。部分需自我隔離的學生，因舍堂沒有單人房和浴室等單獨隔離設施，獲安排入住幾間酒店。

校方重申，自我隔離是基於公共衛生考慮的預防措施，獲安排隔離的學生都經過健康篩選，填寫健康問卷和作體溫檢查，健康情況良好，絕對不是「病人」，有醫學學者指出，他們染病風險極低。目前在酒店隔離的學生當中沒有人來自湖北或武漢，至昨日（3日）都沒有發燒感染或是送院治療的個案。至1月26日校園内六宗呈報衛生防護中心的「懷疑個案」，已全部證實不是新冠狀病毒感染，之後再沒有需呈報的個案。

【02:00】醫院管理局午夜時分發出公告，呼籲所有採取工業行動的醫護人員盡快返回工作崗位，避免進一步影響公立醫院服務和病人治療。局方表示，行政總裁高拔陞昨日傍晚與員工會面說：「希望同事為病人利益着想，盡快返回工作崗位，同時避免加重值勤同事的負擔。」高拔陞亦說：「我們跟同事的理念是一致的，大家都認同必須進一步減少跨境人流，以避免病毒擴散，但我們不認同在表達意見時影響到病人安全。」醫管局同時歡迎政府再推出減少跨境人流措施，相信有關措施可加強本港的防疫能力。

醫管局指昨日共有超過2,700名醫護人員缺勤，雖然公立醫院已預先減少部分非緊急服務，但服務受到進一步影響，當中受影響的包括不少病情危重的病人。「假如工業行動持續，公立醫院會有需要再度縮減服務，甚至對公立醫院的緊急服務和防疫工作都造成影響。」

▼政府最新升級防疫措施▼

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【01:30】有知情人士透露，伊利沙伯醫院內有一名曾接觸第16名初步確診女病人的醫生發燒，需要隔離，另外亦有兩名伊院護士昨日（3日）開始發燒，現時同樣被隔離治療。

【00:35】中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表李松大使，2月3日在世界衛生組織（WHO）執行委員表示，北京政府已與台灣分享有關新型冠狀病毒的全部資訊，並指兩岸在疫情方面的溝通順暢。

【00:05】因應新型冠狀病毒感染疫情的發展，政府決定把所有陸路和海路跨境旅客集中到深圳灣口岸和港珠澳大橋香港口岸，即暫停在羅湖、落馬洲支線、落馬洲和港澳客輪碼頭這四個口岸的旅客清關服務，周二（4日）凌晨起生效。連同上月30日實行的管控口岸管制區措施，暫時停止提供旅客清關服務的口岸將增加至10個。

↓↓↓2月3日各區醫護參與罷工情況↓↓↓

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▼即睇武漢封城，禁市內行車後情況▼