【武漢肺炎】醫管局員工陣線明早赴特首辦尋對話　警告行動或升級

新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」疫情持續，醫管局員工陣線與醫管局談判不果後，今(4日)啟動第二階段全面罷工，要求政府正視全面封關訴求。 工會指今有最少7,000名會員參與罷工，護士佔大多數，涉4,500人，佔醫管局整體護士人手17%。工會又預告，將於明早10時親往特首辦，期望與行政長官林鄭月娥直接對話；倘未獲回應，不排除行動升級，包括與其他行業工會展開聯合行動。 醫院管理局今日下午表示，截至下午4時半，有4,400名醫護人員缺勤，對醫院造成嚴重影響。

2月4日，醫管局員工陣線罷工行動升級，大批員工響應到醫管局總部大樓集會，並遞交請願信。（歐嘉樂攝）

估算全日7000人罷工

醫護工業行動今進入第二階段，工會傍晚於威爾斯親王醫院外會見傳媒，初步總結情況。主席余慧明表示，今早有4,000人前往醫管局總部簽到及遞交請願信，下午有約2,000多人前往指定醫院簽到罷工，估算今日全日有7,000多人參與，當中包括4,500名護士，佔醫管局整體護士人手17%。另有360名醫生罷工，佔整體5%，而專職醫療亦有17%人參與。



她認為罷工人數眾多，「反映各職級因政府的無能而發聲。」她又強調，今日各人是參與「罷工」，而非醫管局管理層形容的「缺勤」，相信對方是打算以此貶低罷工行動，亦為日後秋後算賬鋪路。

余慧明批評林鄭月娥一直隔空回應，甚至作出抹黑，亦不滿醫管局多次轉移視線，浪費抗疫時間。她稱港人都聽到他們的聲音，但偏偏只有一個人聽不到，「究竟林鄭幾時先肯同我地公開談判？」



她又表示，本地陸續出現本地感染情況，亦錄得首宗死亡個案，反映社會已進入「臨界點」，社區爆發「如箭在弦」，促請港府盡快落實「全面封關」，「挽救港人性命」。她又指，罷工明日進入第三天，未來的路只會更難行，但不擔心未來罷工聲勢下滑。

余慧明（左）指，本港出現首宗死亡個案，反映社會已進入「臨界點」。（歐嘉樂攝）

外界批評工會發動「政治罷工」，余慧明強調，醫護人員本就不希望罷工，但過去已用盡方法包括發聲明、公開信，惟一直未獲回應，別無他法下唯有罷工。她又重申，歡迎政府隨時與工會對話，但今日在無設立死線情況下，至今未循正式途徑收到對方邀約，「唔設死線，(政府)唔會主動搵我們談判，唔想政府一再拖延。」她預告稱，工會將於明早10時親往特首辦，期望與特首林鄭月娥直接對話。

↓↓醫護第二階段罷工首天情況↓↓

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被問到新生嬰兒深切治療部罷工人數較多，副主席羅卓堯解釋，東區醫院早前有孕婦求醫卻暪報外遊歷史，產下嬰兒隨即需送往新生嬰兒深切治療部，其後該孕婦屬懷疑個案，導致部門人心惶惶。他認為此與港府不封關有關，導致相關人士抵港甚至暪報，「究竟責任誰屬？」