【武漢肺炎】醫管局前CEO籲醫護別忘初心　行動底線不影響病人

武漢肺炎疫情持續，醫管局員工陣線要求全面封關，以阻截感染者來港，本周發起罷工，昨日（4日）稱有逾7,000名醫護參與罷工，部份醫療服務受影響。卸任半年的醫院管理局前行政總裁梁栢賢，在社交網站分享醫學會副會長林哲玄醫生早前提到，工業行動底線是不影響病人服務。梁栢賢指「林醫生講得好」，又提醒「別忘初心」。 另外，瑪嘉烈醫院內科顧問醫生羅振邦表示，他於2003年沙士肆虐時，被指派把該院「轉型」成「沙士醫院」，直言當時沒有隔離設施，醫護人員都是邊做邊學。他希望醫護人員能夠團結一心抗疫，相信如果齊心，即使有小規模的社區爆發，醫院都能夠應付得到，「最驚大家散！」

前醫管局行政總裁梁栢賢籲醫護別忘初心。 （社交網站截圖）

「沙士醫院」搞手：現時醫院配套更優勝

前醫管局行政總裁梁栢賢在社交網站，分享林哲玄於本周日《城市論壇》的發言，林哲玄提到醫護的工業行動向來以不影響病人服務為底線，又指本港公院病人或輪候多時才等到接受手術，或因醫護罷工而無法如期做手術。梁栢賢分享短片時寫上「林醫生講得好，別忘初心，謝謝！」，呼籲醫護勿忘照顧病人的天職。

至於瑪嘉烈醫院內科顧問醫生羅振邦就直言不贊成罷工，他認為相較17年前，現時醫院的配套更加優勝，醫護人員毋須過份擔心。他相信香港或會出現小規模的社區爆發，但相信如果醫護人員同心，即使有社區傳播，「醫院都應付到，亦唔會死好多人。」