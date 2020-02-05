【武漢肺炎．最新】員工陣線罷工遊行　醫管局指影響緊急服務

由新型冠狀病毒引致的武漢肺炎疫情持續，至今日凌晨，本港確診個案增至18宗。衞生署衞生防護中心指出，近日新增的三宗個案，患者近期都沒有外遊紀錄，因此該三宗新增確診個案將列為本地感染個案。其中居於藍田、在將軍澳醫院確診的60歲男子，其已隔離的妻女均出現感染病徵。 衞生署今日（5日）起將實施進一步港口衞生措施。從啟德郵輪碼頭及海運碼頭出境的旅客將須進行體溫監測，而入境旅客健康申報措施亦會擴展至上述兩個碼頭、港珠澳大橋香港口岸，以及落馬洲、文錦渡和沙頭角口岸的跨境貨車司機。

▼市民九龍灣通宵排隊買口罩▼

+ 13 + 12 + 11

【10:22】醫管局員工陣線的罷工行動踏入第三日，數百人在10時20分左右開始由海富中心天橋遊行前往特首辦，要求與特首林鄭月娥公開對話。

▼醫管局員工陣線遊行▼

【武漢肺炎】六千盒杜拜口罩今發售 近4000人九龍灣通宵排隊搶購

【09:20】醫管局表示，預計今日公立醫院有大量醫護人員缺勤，緊急服務將仍受到嚴重影響，急症室只能集中有限人手提供緊急服務，呼籲病情輕微的病人，前往私家醫院或診所。各專科門診會提供有限度服務，病人可於稍後致電更改診症預約時間，如有補充藥物需要，可前往專科門診補充藥物，同時呼籲所有未返回工作崗位的醫護人員以病人福祉為大前提，盡快返回工作崗位，為病人提供所需服務。

【08:46】有不少市民剛抵達九龍灣排隊輪候購買口罩，人龍圍繞整個九龍灣工業區，估計現場有近萬人排隊。有早上7時到達的市民表示會堅持等候，「之前都有人同我地講叫我地走，因為已經過咗人數，但係都起咗身啦，點都要試，可能有呢！」

另外，在常悅道、宏泰道交界，有近十人嘗試排隊。有排隊市民表示，較早前有工作人員勸喻他們離開，指已經超過5,000人等候

▼部份確診個案曾到訪地點▼

+ 5 + 4 + 3

【08:25】美國聯合航空宣布，自周六（8日）起停飛來往香港至美國的航班，直至2月20日。

【07:04】截至周三（5日）清晨7時04分，全國新型冠狀病毒新增逾3千宗確診病例，達到2萬3718宗，491人死亡，疑似病例23214宗，治癒病例861宗。

【02:25】UA院線（娛藝）今日凌晨在Facebook上宣布，全線UA戲院及K11 Art House由下周一（10日）起將會加強防疫措施，每場放映會以隔行形式售票，並延至下午2時始營業，以便預留更多時間進行全院清潔及消毒。

【武漢肺炎】UA院線下周一起改隔行形式售票 延至下午2時始營業

↓↓羅湖出入境口岸關閉前情況↓↓

+ 7 + 6 + 5

【02:00】近兩日有三宗初步確診個案，衞生署衞生防護中心凌晨公布確認三宗個案都屬確診，累計共18宗。根據中心的初步流行病學調查顯示，該三宗新增確診個案將列為本地感染個案。中心強烈呼籲市民，時刻保持個人和環境衞生，對預防個人受感染和防止病毒在社區擴散至為關鍵。

【武漢肺炎】土瓜灣2人本地感染 居半山壹號與馬頭圍道僅距200米

第一宗（第16宗）為居於土瓜灣常盛街豪宅半山壹號的64歲女子，她自1月23日出現咳嗽，並向私家醫生求診，其後於30日開始發燒，並向另一名私家醫生求診。她於2月1日出現呼吸困難，到伊利沙伯醫院求醫並入院接受治療。根據病人兒子提供的資料，她於潛伏期內沒有外遊，主要往返住所及她開設於佐敦恒豐中心的店舖。

第二宗（第17宗）為居於藍田康田苑裕康閣60歲男子，自1月30日出現呼吸困難，病人同日先到觀塘聯合醫院求醫，其後到將軍澳醫院求診並入院接受治療，此前曾先後向四名私家醫生求醫。根據病人提供的資料，他於潛伏期內沒有外遊，主要逗留在家中。病人的家居接觸者包括妻子及女兒，二人因出現病徵，被轉送基督教聯合醫院接受治療。

第三宗（第18宗）居於土瓜灣馬頭圍道183號的25歲青年，他於1月28日出現發燒，並於1月29日出現咳嗽、流鼻水和腹瀉，同日到香港浸信會醫院求醫；他於2月3日再到香港浸信會醫院求診，並被轉介至威爾斯親王醫院入院接受治療。根據病人提供的資料，他於潛伏期內沒有外遊。

衞生防護中心已設立熱線2125 1122，並由昨日（4日）起延長運作至午夜12時。截至今日（5日）凌晨0時，熱線共接獲4,333個查詢。

【00:05】世界衛生組織（WHO）全球傳染病風險預防部門負責人白里安（Sylvie Briand）表示，目前情況仍未構成「瘟疫」（pandemic），而是多個源頭的疫症。她承認，病毒在中國湖北急速擴散，但是當地以外的情況主要都是零星群聚感染情況的「溢出病例」，又指中國及世界各地現時的策略是阻止病毒傳播，確保不會再發生類似湖北的疫情。

▼政府最新升級防疫措施▼