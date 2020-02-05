【武漢肺炎・最新】確診病例增至21宗　林鄭月娥下午4點半見記者

由新型冠狀病毒引致的武漢肺炎疫情持續，至今日下午2時半，本港確診個案增至21宗。新增兩宗個案是居於藍田、在將軍澳醫院確診的60歲男子，其已隔離的妻女均出現確診武漢肺炎，二人由觀塘聯合醫院轉送瑪嘉烈醫院隔離。另外一宗是一名瑪嘉烈醫院男病人。 衞生署今日（5日）起將實施進一步港口衞生措施。從啟德郵輪碼頭及海運碼頭出境的旅客將須進行體溫監測，而入境旅客健康申報措施亦會擴展至上述兩個碼頭、港珠澳大橋香港口岸，以及落馬洲、文錦渡和沙頭角口岸的跨境貨車司機。世界夢號郵輪原定前往高雄，被當地政府拒絕入境後折返香港，衛生署要求船上所有人檢疫後才可下船，而船上有人咳嗽。

▼市民九龍灣通宵排隊買口罩▼

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【15:01】行政長官林鄭月娥於下午4時30分，會舉行記者會。

【14:28】消息指，本港再增一宗初步確診新型肺炎個案，瑪嘉烈醫院一名56歲男患者對新型冠狀病毒初步呈陽性，有待覆檢。連同較早前的兩個確診個案，共新增3宗確診。

【13:49】據了解，昨日（4日）確診的第17宗個案、將軍澳醫院的60歲男病人，他的妻子及女兒均對新型冠狀病毒呈陽性反應，屬初步確診個案，兩人將被轉送到瑪嘉烈醫院，令本港確診個案增至20宗。兩母女因出現病徵，昨日在聯合醫院接受隔離治療。據衞生署初步調查，一家三口近日均無外遊紀錄。

【14:15】 在伊利沙伯醫院街站，已有近百名醫護高舉「我係醫護，我要封關」的紙牌輪候簽到。

【13:10】衛生署指，世界夢號乘客未經許可不可上岸，必須完成檢疫。30多名員工申報曾出現病徵。

【12:48】運輸署宣布，為盡量減低疫情在社區擴散的風險，原定於2月8日在香港會議展覽中心舉行的農曆新年車輛登記號碼拍賣會將會延期舉行。申請人稍後會收到運輸署通知有關拍賣會改期的詳情。

【12:00】世界夢號郵輪抵港，乘客表示「救下我哋」。郵輪上月越南航次有三名內地旅客確診新型冠狀病毒肺炎。郵輪昨日接獲台灣當局通所有旅客不能在高雄登岸，因此折返香港。原訂今日日本行程亦要取消。

早前日本在鑽石公主號郵輪，發現10人確診新型冠狀病毒肺炎，的包括3名香港人，2名澳洲、3名日本、1名美國人及1名菲律賓船員

2月5日世界夢號郵輪返港，衛生署指乘客未經許可不可上岸。（鄭子峰攝）

▼醫管局員工陣線遊行▼

+ 7 + 6 + 5

【10:22】醫管局員工陣線的罷工行動踏入第三日，數百人在10時20分左右開始由海富中心天橋遊行前往特首辦，要求與特首林鄭月娥公開對話。

【武漢肺炎】六千盒杜拜口罩今發售 近4000人九龍灣通宵排隊搶購

【09:20】醫管局表示，預計今日公立醫院有大量醫護人員缺勤，緊急服務將仍受到嚴重影響，急症室只能集中有限人手提供緊急服務，呼籲病情輕微的病人，前往私家醫院或診所。各專科門診會提供有限度服務，病人可於稍後致電更改診症預約時間，如有補充藥物需要，可前往專科門診補充藥物，同時呼籲所有未返回工作崗位的醫護人員以病人福祉為大前提，盡快返回工作崗位，為病人提供所需服務。

【08:46】有不少市民剛抵達九龍灣排隊輪候購買口罩，人龍圍繞整個九龍灣工業區，估計現場有近萬人排隊。有早上7時到達的市民表示會堅持等候，「之前都有人同我地講叫我地走，因為已經過咗人數，但係都起咗身啦，點都要試，可能有呢！」

另外，在常悅道、宏泰道交界，有近十人嘗試排隊。有排隊市民表示，較早前有工作人員勸喻他們離開，指已經超過5,000人等候

▼部份確診個案曾到訪地點▼

+ 5 + 4 + 3

【08:25】美國聯合航空宣布，自周六（8日）起停飛來往香港至美國的航班，直至2月20日。

【07:04】截至周三（5日）清晨7時04分，全國新型冠狀病毒新增逾3千宗確診病例，達到2萬3718宗，491人死亡，疑似病例23214宗，治癒病例861宗。

【02:25】UA院線（娛藝）今日凌晨在Facebook上宣布，全線UA戲院及K11 Art House由下周一（10日）起將會加強防疫措施，每場放映會以隔行形式售票，並延至下午2時始營業，以便預留更多時間進行全院清潔及消毒。

【武漢肺炎】UA院線下周一起改隔行形式售票 延至下午2時始營業

↓↓羅湖出入境口岸關閉前情況↓↓

+ 7 + 6 + 5

【02:00】近兩日有三宗初步確診個案，衞生署衞生防護中心凌晨公布確認三宗個案都屬確診，累計共18宗。根據中心的初步流行病學調查顯示，該三宗新增確診個案將列為本地感染個案。中心強烈呼籲市民，時刻保持個人和環境衞生，對預防個人受感染和防止病毒在社區擴散至為關鍵。

【武漢肺炎】土瓜灣2人本地感染 居半山壹號與馬頭圍道僅距200米

第一宗（第16宗）為居於土瓜灣常盛街豪宅半山壹號的64歲女子，她自1月23日出現咳嗽，並向私家醫生求診，其後於30日開始發燒，並向另一名私家醫生求診。她於2月1日出現呼吸困難，到伊利沙伯醫院求醫並入院接受治療。根據病人兒子提供的資料，她於潛伏期內沒有外遊，主要往返住所及她開設於佐敦恒豐中心的店舖。

第二宗（第17宗）為居於藍田康田苑裕康閣60歲男子，自1月30日出現呼吸困難，病人同日先到觀塘聯合醫院求醫，其後到將軍澳醫院求診並入院接受治療，此前曾先後向四名私家醫生求醫。根據病人提供的資料，他於潛伏期內沒有外遊，主要逗留在家中。病人的家居接觸者包括妻子及女兒，二人因出現病徵，被轉送基督教聯合醫院接受治療。

第三宗（第18宗）居於土瓜灣馬頭圍道183號的25歲青年，他於1月28日出現發燒，並於1月29日出現咳嗽、流鼻水和腹瀉，同日到香港浸信會醫院求醫；他於2月3日再到香港浸信會醫院求診，並被轉介至威爾斯親王醫院入院接受治療。根據病人提供的資料，他於潛伏期內沒有外遊。

衞生防護中心已設立熱線2125 1122，並由昨日（4日）起延長運作至午夜12時。截至今日（5日）凌晨0時，熱線共接獲4,333個查詢。

【00:05】世界衛生組織（WHO）全球傳染病風險預防部門負責人白里安（Sylvie Briand）表示，目前情況仍未構成「瘟疫」（pandemic），而是多個源頭的疫症。她承認，病毒在中國湖北急速擴散，但是當地以外的情況主要都是零星群聚感染情況的「溢出病例」，又指中國及世界各地現時的策略是阻止病毒傳播，確保不會再發生類似湖北的疫情。

▼政府最新升級防疫措施▼