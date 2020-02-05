【武漢肺炎】愛馬協會觀塘派五萬口罩予長者　情況混亂有人跌到

本港新型冠狀病毒肺炎疫情擴散，口罩供不應求，連日來均有市民外出搶購口罩。香港愛馬女士協會今日在觀塘向65歲以上長者免費派發口罩，協會指今日會派發3,400個籌號，每個籌號可獲取1份口罩（每份15個） ，而口罩亦於約11時15分派完。有長者凌晨就開始排隊，情況混亂，有人指責其他人插隊，更有人跌到、暈倒送院。 有等候領取口罩的長者指，一家四口僅剩下兩三個口罩，而現時戴著的口罩已經洗了三次，「用消毒液，洗完又洗」；亦有長者批評政府無法保證口罩供應，令「香港人現在是等死」。

▼愛馬女士協會派口罩情況▼

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現場原定10點派籌，但在場工作人員指，因有大批長者已提早到場和天雨關係，故協會提早至約8時派籌。今早約9點半名額已滿，引起現場人士鼓噪。而在場有過千名長者仍正等候，人龍從觀塘遊樂場排至觀塘職業訓練中心對出。

惟到10時許，在場工作人員又指仍有口罩，指示現場人士排隊。在場有長者不滿，批評協會安排混亂。而口罩亦正式於11時15分許正式排完，協會亦安排保安即時關閉遊樂場大門，惟仍有近百人在遊樂場外等候，部份人鼓噪。

協會亦解釋，為避免人群聚集而引起交叉感染，故一開始每次會安排約500人入遊樂場領取口罩，而其後因人群擁擠，再減至每次安排約100人入場。

馮先生指，一家四口僅剩下兩三個口罩，而現時戴著的口罩已經洗了三次。（侯彩琳攝）

一個口罩洗三次 盡量少出街

今年65歲的馮先生表示，今早約9時45分便到場等候，惟仍未知會否有口罩，坦言「攞唔到都無辦法」。馮先生指，一家四口僅剩下兩三個口罩，而現時戴著的口罩已經洗了三次，「用消毒液，洗完又洗」。他直言擔心疫情爆發，加上缺少口罩，因此會「盡量少出街，有需要先出」。他批評政府無法保證口罩供應，又沒有安排統籌口罩的派發，直指政府「奇怪到不得了」。

趙女士指，因擔心無口罩，今日凌晨4時已經到場等候。（侯彩琳攝） 凌晨四點到場等候 口罩已用三日 家住九龍灣的趙女士指，因擔心無口罩，今日凌晨4時已經到場等候，「三點幾已經出門，好辛苦」而當時已經有六、七人等候。而她最終亦有領取到口罩。趙女士指，一家三口只剩下約十多個口罩，而現在戴著的口罩也已經用了三日，她解釋「無辦法，根本買唔到」。

盧女士指，連日來都沒有買到口罩。（侯彩琳攝）

政府無法保證口罩供應 「港人等死」

今年65歲、家住沙田的盧女士今早八點到場排隊，惟到場後工作人員已表示籌已經派完，令盧女士直言「好失望」，惟會繼續等候，打算「等到一個人都冇先走」。盧女士指，家中有六口人，只剩下十多個口罩，惟連日來都沒有買到口罩。她批評政府「無能」，無法保證口罩供應充足，直言「香港人宜家係等死」。

▼市民九龍灣通宵排隊買口罩▼