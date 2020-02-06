【武漢肺炎】罷工醫護向醫管局發律師信　指人事部發信涉違例

醫管局員工陣線本周展開第二階段罷工，公立醫院有大量醫護人員缺勤，令醫院服務受影響。醫管局同日向罷工員工發信，稱不同意或不批准員工在辦公時間內罷工，並懇切促請他們立即返回崗位，信中又指罷工應在符合香港法例情況下參與。 15名醫管局轄下、並有參與罷工的醫護人員昨日（4日）向新界東聯網總監發律師信，質疑醫管局阻嚇員工參與罷工違反《僱傭條例》。醫管局就律師信內容回覆《香港01》，表示不同意員工在值勤時間內參與罷工，續指會提醒同事根據既定人力資源守則處理。

▼醫管局員工陣線罷工情況▼

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有份聯署發律師信的護士阿琪（化名）接受《香港01》電話訪問，她認為電郵中使用如「not agreed or consented」等字眼有阻嚇成分，讓她覺得醫管局不容許員工參與工會罷工，擔心會被阻礙升遷、入黑名單，甚至影響續約等形式的「秋後算帳」。

阿琪強調《基本法》列明港人享有組織和參加工會以及罷工的權利和自由，但「佢（電郵）就好似話俾我知罷工有後果咁，有追究罷工嘅人嘅感覺。」電郵亦呼籲罷工員工要謹守崗位，阿琪則批評「謹守崗位就唔係罷工啦！」同時質疑電郵未有署名，難以讓員工尋找「對頭人」溝通。

▼香港武漢肺炎疫情▼

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醫護人員給醫管局的律師信，引用《基本法》第27條列明港人享有組織和參加工會以及罷工的權利和自由，《香港人權法案》同樣有保障組織和加入工會的權利。而《僱傭條例》第21B條亦列明，工會會員或職員享有在適當時間參加工會活動的權利，若任何僱主阻止或阻嚇僱員行使相關權利，或因為僱員行使權利而終止僱傭合約或作出其他懲罰，即屬犯罪；認為醫管局僱員及醫管局員工陣線成員參與罷工的權利，是受到相關法律保障。

發律師信的15名醫護人員認為聯網的信件違反《僱傭條例》，有意向勞工處作出投訴，並要求聯網在今天下午5時前，提供信件撰寫者的身份以便作出起訴，同時清楚解釋電郵內容，是否想透過信件阻嚇員工參與罷工。記者曾就律師信向醫管局查詢，醫管局回覆明確表示不同意員工在值勤時間內參與罷工，以影響病人服務。醫管局續指會提醒同事並根據既定人力資源守則處理。