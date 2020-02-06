【武漢肺炎．最新】威院瑪嘉烈各增1個案　本港累計確診增至23宗

政府周三(5日)宣布，周六(8日)凌晨起推出進一步入境管制措施，所有內地入境人士實施強制檢疫隔離14日。不過醫管局員工陣線「未收貨」，呼籲繼續罷工。 而本港截至周三下午，暫錄得21宗確診個案，當中一人死亡。 教育局宣布，中、小學暫時維持3月2日復課安排，3月27日前開考的文憑試科目受影響，包括中文科口試，必要時文憑試會延遲一個月開考，局方會於2月底決定。

2月5日政府推出新措施：

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【15:37】據了解，瑪嘉烈醫院一個55歲女病人亦已確診染新型肺炎。

【15:29】澳門宣布首位確診新型冠狀病毒感染患者康復出院。患者為女性，52歲，武漢居民。1月19日從武漢乘坐高鐵到達珠海，經拱北入境澳門，因出現咳嗽症狀於1月21日到仁伯爵綜合醫院就診，新型冠狀病毒檢測呈陽性反應，胸部電腦掃描呈雙側肺炎改變，即收住隔離病房，為本澳第1例確診病例。經過仁伯爵綜合醫院醫護團隊半個月的全力救治和悉心護理，患者病情持續改善，各項化驗指標均正常，兩次病原學檢測均為陰性，經醫療團隊評估，符合出院標準，今日出院，下午已在警察護送下離境。

【15:18】消息指，威爾斯親王醫院增一名女病人，初步確診染新型肺炎。

【15:08】台灣外交部宣布，由於已將內地、香港和澳門列為重疫區「二級以上流行地區」，宣布明日（7日）起，外地人士14日內曾經入境或居住於三地將暫時不准入境，亦不再受理簽證。另外，台灣人若在14日內曾經入境或居住於三地，需要家居隔離14日。

【14:56】楊潤雄指，文憑試若延遲放榜日期會影響考生報海外大學，會聘用更多評卷員。蘇國生指，考生在試場一定要戴口罩，監考員則考評局會提供口罩。

【14:50】楊潤雄表示，文憑試對中學生或是惟一一個總結多年讀書成績單，希望可做到。很想3月27日可考到，若不能亦有後備方案4月24日開考，若再延遲會影響放榜時間，希望得到大家諒解。局方會繼續考慮不同方案，2003年沙士中，會考及高考仍能進行，會在場地及措施上做多一些功課。蘇國生指3月5日派準考證，會積極與學校溝通。在中一學位分配面試方而楊何蓓茵指，已建議中學採用不親身面試的方式，最重要要透明、公開及公正。

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【14:46】楊潤雄表示，自覺身體沒有不適，與記者遠距離，評估後不需戴口罩，但如開會等情況下，會戴上口罩。政府部門正盡最大努力搜購口罩等物資，學校準備是否充足，以及防疫物資情況亦是考慮復課因素。而文應試考生14日前是否在香港可自己決定，若考前不適考評局有既定安排。蘇國生指文應試筆試沒有補考安排，機制若不能完成所有考試，可向考評局申成績評估。

【14:36】楊潤雄表示，考慮復課前會考慮專家意見，不能用數字決定是否安全，要整體去看。學校要有適量口罩及清潔用品，在疫情情況，局方會盡努力協助。跨境學童方面，會先看整體情況，如強制隔離新規例下條例執行到何時，考慮復課前會考慮。

【14:34】楊何蓓茵指，正了解幼稚園及特殊學校需要而決定津貼金額。

【14:32】楊潤雄表示，中文科口試在方案一下會延至英文口試後，故不會重疊。而鼓勵提供場地的學校支持。蘇國生指，有378位校生無提供香港地址，會向了解學校，會預先告知他們強制隔離的安排。

市面搶購潮：

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【14:27】蘇國生指，體溫38度是指標。應考策略上考生要盡最好準備，「呢階段當有考」。楊潤雄表示，現時以3月27日考筆試作目標，中文口試在英文口試後進行。小六呈分試有3次考試，3月9日前不能復課會取消最後一次，以首兩次呈分試作中一派位依歸。

【14:20】楊潤雄指，有兩個方案希望可為考生提供個肯定的日期，會根據疫情發展而決定。文憑試是重要考試，原則上一定要考，「郁一郁時間影響好大」。放榜日期或影響考生報外國大學，這段時間所有考生應準備，暫時應以3月27日為目標。

【14:17】蘇國生表示，考評局會提醒工作人員及考生注意衞生，要戴口罩，考試第一節前要展示體溫表。考生要申報考前14日沒有到內地，若考生不實申報，或取消資格。局方建議考4個核心科時，中學可考慮停課。

【14:10】楊何蓓茵指，香港教育城已成立停課不停學專頁，如教育電視、題目庫等。鼓勵學生進行閱讀。因應校本課程，教師可製作短片上載至平台，老師可善用局方資源，已電郵中小學。她呼籲學校按班別定學習計劃。局方會檢視情況，視乎學生失去學習時間決定暑假安排。

【14:09】2500元的收表期限會延至復課後兩星期，收到表後6星期發放，最快本月底會發放。

【14:03】楊指，考生安全是最重要考慮，會加強防護措施，考評局有兩方案，第一個是安排文憑試中文科口試押後至5月18日舉行，英文筆試如期，放榜延一周。第二個是5月25日完成考試，中英文口試取消，兩個方案會在2月底會作最後決定。

【14:00】教育局局長楊潤雄、常任秘書長楊何蓓茵，以及香港考試及評核局秘書長蘇國生博士今日（6日）見記者，進一步講解停課及相關事宜，包括香港中學文憑考試的安排。楊潤雄表示，最早3月2日復課，會繼續聽取醫學意見。在延長停課期間，呼籲學生盡量留在家中。可使用網上在家學習資源，「停課不停學」。呼籲學校準備清潔用品，政府部門會協助，直資學校可以直資津貼購買。教育局會提供特別津貼。

【10:57】「醫管局員工陣線」副主席羅卓堯表示，欣賞港大微生物學系講座教授袁國勇早前表示明白醫護人員罷工，他認為工會及袁國勇在防疫方向一致，但現時政府及醫管局並未回應工會訴求，至今仍未全面封關、醫護人員面對裝備不足等問題，工會希望與醫管局透過談判，雙方達成協議。

羅卓堯表明醫護罷工的主導權在醫管局一方，若談判破裂，醫護集體辭職的話，將由醫管局承擔責任，惟全港市民承受後果。他表示未來願意進入Dirty Team，入隔離病房協助處理染病病人個案。醫管局員工陣線主席余慧明亦呼籲醫管局今日（6日）與工會展開談判。

【10:42】政府物流服務署物流署表示，由於市場供應緊張及各政府部門的緊急需要，物流署已循多個渠道以直接採購的靈活方法向供應商取貨，以求早日鎖定貨源。物流署亦已經透過多個政府部門（包括香港經濟貿易辦事處）及個別人士轉介，接觸不同國家的供應商全球搜購口罩及防疫物品。此外，物流署亦透過公開招標以便涵蓋更多供應商，務求盡快搜購所需抗疫物品。但現時各類防疫物品供應十分緊張，尤其是囗罩，有些地區更實施出口管制，所以採購工作十分困難，但物流署會繼續透過不同途徑盡力採購所需物品。

【10:30】「醫管員工陣線」宣布，不排除延長罷工，要求今日與醫管局談判，確保員工有足夠防護裝備。

【09:55】因應「醫管員工陣線」發動罷工，醫管局表示由於今日公立醫院預計有大量醫護人員缺勤，緊急服務將仍受到嚴重影響。各公立醫院急症室目前只能集中有限的值勤人手提供緊急服務，醫管局呼籲病情輕微的病人，前往私家醫院或診所。專科門診會提供有限度服務，病人可於稍後致電更改診症預約時間，如有補充藥物需要，可前往專科門診補充藥物。醫院管理局呼籲所有未返回工作崗位的醫護人員以病人福祉為大前提，盡快返回工作崗位，為病人提供所需服務。

【07:04】截至周四（6日）清晨7時04分，新型冠狀病毒疫情至今全國累積確診個案27464宗，死亡人數增至563人，疑似個案23260宗，治癒個案1136宗。

【03:05】世界衛生組織（WHO）2月5日表示會於11及12日在瑞士日內瓦舉行專家會議，討論研發針對新型冠狀病毒的藥物及治療方面，預計會有數百名專家出席。

【02:01】路透社報道，新加坡一間高級酒店曾在1月中旬舉行國際商務會議，結果導致3名分別來自韓國及馬來西亞的與會男子受到感染。

【01:16】特首林鄭月娥凌晨在facebook專頁以《醫院管理局絶不孤單》為題發帖，感謝「堅守崗位的醫管局前線員工」，又稱部分準媽媽及新生嬰兒受罷工影響，對此感到痛心。