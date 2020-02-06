【武漢肺炎．最新】物流署稱全球購口罩　員工陣線促醫管局今談判

政府周三(5日)宣布，周六(8日)凌晨起推出進一步入境管制措施，所有內地入境人士實施強制檢疫隔離14日。不過醫管局員工陣線「未收貨」，呼籲繼續罷工。 而本港截至周三下午，暫錄得21宗確診個案，當中一人死亡。

2月5日政府推出新措施：

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【10:57】「醫管局員工陣線」副主席羅卓堯表示，欣賞港大微生物學系講座教授袁國勇早前表示明白醫護人員罷工，他認為工會及袁國勇在防疫方向一致，但現時政府及醫管局並未回應工會訴求，至今仍未全面封關、醫護人員面對裝備不足等問題，工會希望與醫管局透過談判，雙方達成協議。

羅卓堯表明醫護罷工的主導權在醫管局一方，若談判破裂，醫護集體辭職的話，將由醫管局承擔責任，惟全港市民承受後果。他表示未來願意進入Dirty Team，入隔離病房協助處理染病病人個案。醫管局員工陣線主席余慧明亦呼籲醫管局今日（6日）與工會展開談判。

【10:42】政府物流服務署物流署表示，由於市場供應緊張及各政府部門的緊急需要，物流署已循多個渠道以直接採購的靈活方法向供應商取貨，以求早日鎖定貨源。物流署亦已經透過多個政府部門（包括香港經濟貿易辦事處）及個別人士轉介，接觸不同國家的供應商全球搜購口罩及防疫物品。此外，物流署亦透過公開招標以便涵蓋更多供應商，務求盡快搜購所需抗疫物品。但現時各類防疫物品供應十分緊張，尤其是囗罩，有些地區更實施出口管制，所以採購工作十分困難，但物流署會繼續透過不同途徑盡力採購所需物品。

【10:30】「醫管員工陣線」宣布，不排除延長罷工，要求今日與醫管局談判，確保員工有足夠防護裝備。

【09:55】因應「醫管員工陣線」發動罷工，醫管局表示由於今日公立醫院預計有大量醫護人員缺勤，緊急服務將仍受到嚴重影響。各公立醫院急症室目前只能集中有限的值勤人手提供緊急服務，醫管局呼籲病情輕微的病人，前往私家醫院或診所。專科門診會提供有限度服務，病人可於稍後致電更改診症預約時間，如有補充藥物需要，可前往專科門診補充藥物。醫院管理局呼籲所有未返回工作崗位的醫護人員以病人福祉為大前提，盡快返回工作崗位，為病人提供所需服務。

市面搶購潮：

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【07:04】截至周四（6日）清晨7時04分，新型冠狀病毒疫情至今全國累積確診個案27464宗，死亡人數增至563人，疑似個案23260宗，治癒個案1136宗。

【03:05】世界衛生組織（WHO）2月5日表示會於11及12日在瑞士日內瓦舉行專家會議，討論研發針對新型冠狀病毒的藥物及治療方面，預計會有數百名專家出席。

【02:01】路透社報道，新加坡一間高級酒店曾在1月中旬舉行國際商務會議，結果導致3名分別來自韓國及馬來西亞的與會男子受到感染。

【01:16】特首林鄭月娥凌晨在facebook專頁以《醫院管理局絶不孤單》為題發帖，感謝「堅守崗位的醫管局前線員工」，又稱部分準媽媽及新生嬰兒受罷工影響，對此感到痛心。