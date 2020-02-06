【武漢肺炎．直播】新增確診個案　患者是居灝景灣確診男子太太

政府周三(5日)宣布，周六(8日)凌晨起推出進一步入境管制措施，所有內地入境人士實施強制檢疫隔離14日。不過醫管局員工陣線「未收貨」，呼籲繼續罷工。 而本港截至周三下午，暫錄得21宗確診個案，當中一人死亡。 衞生署則指，今日新增一宗確診個案，女患者在瑪嘉烈醫院留醫，她是日前確診、居於灝景灣男子的太太。 教育局宣布，中、小學暫時維持3月2日復課安排，3月27日前開考的文憑試科目受影響，包括中文科口試，必要時文憑試會延遲一個月開考，局方會於2月底決定。

2月5日政府推出新措施：

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【17:00】劉家獻表示，今日增加了57個呈報懷疑個案，88位病人仍在醫院接受隔離治療，確診個案中有19名情況穩定，兩位危殆，包括第7宗病人，但其情況「有進展」；另一位為第16宗患者。而符合呈報準則的醫護人員有11名，當中一人已完成監察。他又指，現時負壓病房使用率達60%。

【16:53】至於仍在啟德郵輪碼頭停泊的世界夢號，張竹君指有4482人南沙登岸，另206於1月24日來港登岸，呼籲盡快聯絡衞生署。張竹君表示，現時港口衛生檢疫仍未完成，工作未完成前，所有人員需留在船上。她又稱，有33位船員有不同程度的不適，有3位送院檢查，不過報告顯示對病毒呈陰性。她又稱，郵輪曾有多人上落，來回多次，中心沒有乘客電話，呼籲他們盡快向中心聯絡。

【16:50】醫管局員工陣線主席余慧明表示，將與醫管局舉行閉門會議，局方代表包括行政總裁高拔陞、人力資源主管彭飛舟。余表示，將提出兩項重點，包括醫管局須認可醫管局員工陣線的工會角色，第二是回應員工陣線三大訴求，包括確保足夠防護裝備及配套予醫護人員、公開承諾不會向罷工同事秋後算賬。她指是醫管局提出閉門，但員工陣線在會後將公開談判內容。

【16:47】張竹君指，今日新增的一宗確診個案，是在瑪嘉烈醫院的女患者，其丈夫日前已經確診，居於青衣灝景灣。她指，患者於1月28日至2月1到日本玩，2月1日發病，之後有腹瀉，其先生當日先入瑪嘉烈醫院，而患者則較輕微未入院。她指，2月1日，患者乘UO651航班。

張竹君指，患者曾於東莞上班，但距離病發日子已過兩星期，未知是從丈夫感染，抑或香港其他地方感染。她又稱，正調查患者會否有其他親友亦受感染。她指，現時確診個案中有6個家庭群組，包括夫婦，顯示家庭傳播性高，故家人應避免緊密接觸，吃飯亦要使用公筷。

她又稱，有三宗一定沒有外遊紀錄，而且沒有明顯病源，另有3宗有外遊個案但並非去內地特別是湖北等地區，相信上述個案都極大機會是本地感染個案。

【16:40】徐德義表示，本月4日實施強制家居隔離後，當局共發出161張檢疫令，涉及80戶人士。截至今日上午9時，有144張檢疫令仍然生效，涉及70戶人士。當局會有人員上門提供防疫專線及支援，他強調，受檢疫人士不得自行離開單位，否則可罰款5,000元及監禁6個月。



徐德義又說，3間檢疫中心可以提供97個單位，已經使用87個單位，使用量達至很高容量，政府會尋找合適選址，但要考慮整體設施和衛生設施等，政府會計劃增建「流動單位」。他表示，新增單位要通風，亦要考慮是否可短期使用。

夏敬恒醫生指，08及09年醫管局已因應三聚氰胺及豬流感爆發，啟用過指定診所。他指出，指定診所的通氣、分隔病人設施，都必須有相應的提升。

【16:33】食物及衞生局副局長徐德義醫生、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生、醫管局總行政經理（基層及社區醫療服務）夏敬恒醫生和總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生，一同出席記者會，交代新型冠狀病毒最新情況。

徐德義表示，醫管局將啟用「指定診所」，予有輕微上呼吸道病徵的病人在社區求診，而醫院則會繼續接收有較嚴重病徵的患者。他指，這些指定診所會提供一星期7日的服務，會提供一周七天的服務，並提供需要藥物、測試、化驗服務，例如病毒測試。他指，首階段會先於醫管局7個聯網，各啟動一間指定診所，而診所的通風已作調整，確保減低傳播風險，而普通科的門診名額亦會相應減少。

他表示，指定診所的「軟、硬件」已作好準備，兩日內可啟用，包括分隔病人配置，減低交叉感染風染。他表示，指定診所是防疫政策的一環，希望市民體諒，之後政府會再交代詳情。

【16:27】日本全日空(ANA)航空公司宣布，由2月17日起至3月28日，停止大阪往返香港航班。

【16:10】香港零售管理協會指，會員已普遍預計2至3月份生意仍會下跌四至六成，中小企店舖將率先成為重災區，連鎖店亦未必可以倖免。協會呼籲全港店舖業主履行社會責任，向租戶提供以下租金舒緩，為期六個月，或直至市況回復比較正常狀態：

(a) 取消收取固定租金，改為以營業額按百份比抽成

(b) 取消收取管理費、推廣費及冷氣費

(c) 一向只收取固定租金的街舖，可參考零售商生意下跌的幅度作租金調整

(d) 即時由2月開始採取以上措施，為期六個月，並因應疫情發展，業主與租戶再酌情商議未來的租金安排

【16:02】醫管局員工陣下午5時，會與醫管局管理層開會。

【16:00】西九文化區管理局宣布，戲曲中心、自由空間的所有表演藝術場地及M+展亭將延長關閉至2月16日。所有於戲曲中心與自由空間舉行的節目將會改期或取消，觀眾可保留門票，而有關節目更改和退票安排詳情，稍後將於西九文化區網站公布。藝術公園會如常開放，惟原訂於2月15至16日舉行之「自由野」將會延期舉行，詳情將於稍後另行公布。

【15:48】消息指，東區醫院亦有一名病人初步確診，正待覆檢。

【15:37】據了解，瑪嘉烈醫院一個55歲女病人亦已確診染新型肺炎。

【15:29】澳門宣布首位確診新型冠狀病毒感染患者康復出院。患者為女性，52歲，武漢居民。1月19日從武漢乘坐高鐵到達珠海，經拱北入境澳門，因出現咳嗽症狀於1月21日到仁伯爵綜合醫院就診，新型冠狀病毒檢測呈陽性反應，胸部電腦掃描呈雙側肺炎改變，即收住隔離病房，為本澳第1例確診病例。經過仁伯爵綜合醫院醫護團隊半個月的全力救治和悉心護理，患者病情持續改善，各項化驗指標均正常，兩次病原學檢測均為陰性，經醫療團隊評估，符合出院標準，今日出院，下午已在警察護送下離境。

【15:18】消息指，威爾斯親王醫院增一名女病人，初步確診染新型肺炎。

【15:08】台灣外交部宣布，由於已將內地、香港和澳門列為重疫區「二級以上流行地區」，宣布明日（7日）起，外地人士14日內曾經入境或居住於三地將暫時不准入境，亦不再受理簽證。另外，台灣人若在14日內曾經入境或居住於三地，需要家居隔離14日。

【14:56】楊潤雄指，文憑試若延遲放榜日期會影響考生報海外大學，會聘用更多評卷員。蘇國生指，考生在試場一定要戴口罩，監考員則考評局會提供口罩。

【14:50】楊潤雄表示，文憑試對中學生或是惟一一個總結多年讀書成績單，希望可做到。很想3月27日可考到，若不能亦有後備方案4月24日開考，若再延遲會影響放榜時間，希望得到大家諒解。局方會繼續考慮不同方案，2003年沙士中，會考及高考仍能進行，會在場地及措施上做多一些功課。蘇國生指3月5日派準考證，會積極與學校溝通。在中一學位分配面試方而楊何蓓茵指，已建議中學採用不親身面試的方式，最重要要透明、公開及公正。

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【14:46】楊潤雄表示，自覺身體沒有不適，與記者遠距離，評估後不需戴口罩，但如開會等情況下，會戴上口罩。政府部門正盡最大努力搜購口罩等物資，學校準備是否充足，以及防疫物資情況亦是考慮復課因素。而文應試考生14日前是否在香港可自己決定，若考前不適考評局有既定安排。蘇國生指文應試筆試沒有補考安排，機制若不能完成所有考試，可向考評局申成績評估。

【14:36】楊潤雄表示，考慮復課前會考慮專家意見，不能用數字決定是否安全，要整體去看。學校要有適量口罩及清潔用品，在疫情情況，局方會盡努力協助。跨境學童方面，會先看整體情況，如強制隔離新規例下條例執行到何時，考慮復課前會考慮。

【14:34】楊何蓓茵指，正了解幼稚園及特殊學校需要而決定津貼金額。

【14:32】楊潤雄表示，中文科口試在方案一下會延至英文口試後，故不會重疊。而鼓勵提供場地的學校支持。蘇國生指，有378位校生無提供香港地址，會向了解學校，會預先告知他們強制隔離的安排。

市面搶購潮：

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【14:27】蘇國生指，體溫38度是指標。應考策略上考生要盡最好準備，「呢階段當有考」。楊潤雄表示，現時以3月27日考筆試作目標，中文口試在英文口試後進行。小六呈分試有3次考試，3月9日前不能復課會取消最後一次，以首兩次呈分試作中一派位依歸。

【14:20】楊潤雄指，有兩個方案希望可為考生提供個肯定的日期，會根據疫情發展而決定。文憑試是重要考試，原則上一定要考，「郁一郁時間影響好大」。放榜日期或影響考生報外國大學，這段時間所有考生應準備，暫時應以3月27日為目標。

【14:17】蘇國生表示，考評局會提醒工作人員及考生注意衞生，要戴口罩，考試第一節前要展示體溫表。考生要申報考前14日沒有到內地，若考生不實申報，或取消資格。局方建議考4個核心科時，中學可考慮停課。

【14:10】楊何蓓茵指，香港教育城已成立停課不停學專頁，如教育電視、題目庫等。鼓勵學生進行閱讀。因應校本課程，教師可製作短片上載至平台，老師可善用局方資源，已電郵中小學。她呼籲學校按班別定學習計劃。局方會檢視情況，視乎學生失去學習時間決定暑假安排。

【14:09】2500元的收表期限會延至復課後兩星期，收到表後6星期發放，最快本月底會發放。

【14:03】楊指，考生安全是最重要考慮，會加強防護措施，考評局有兩方案，第一個是安排文憑試中文科口試押後至5月18日舉行，英文筆試如期，放榜延一周。第二個是5月25日完成考試，中英文口試取消，兩個方案會在2月底會作最後決定。

【14:00】教育局局長楊潤雄、常任秘書長楊何蓓茵，以及香港考試及評核局秘書長蘇國生博士今日（6日）見記者，進一步講解停課及相關事宜，包括香港中學文憑考試的安排。楊潤雄表示，最早3月2日復課，會繼續聽取醫學意見。在延長停課期間，呼籲學生盡量留在家中。可使用網上在家學習資源，「停課不停學」。呼籲學校準備清潔用品，政府部門會協助，直資學校可以直資津貼購買。教育局會提供特別津貼。

【10:57】「醫管局員工陣線」副主席羅卓堯表示，欣賞港大微生物學系講座教授袁國勇早前表示明白醫護人員罷工，他認為工會及袁國勇在防疫方向一致，但現時政府及醫管局並未回應工會訴求，至今仍未全面封關、醫護人員面對裝備不足等問題，工會希望與醫管局透過談判，雙方達成協議。

羅卓堯表明醫護罷工的主導權在醫管局一方，若談判破裂，醫護集體辭職的話，將由醫管局承擔責任，惟全港市民承受後果。他表示未來願意進入Dirty Team，入隔離病房協助處理染病病人個案。醫管局員工陣線主席余慧明亦呼籲醫管局今日（6日）與工會展開談判。

【10:42】政府物流服務署物流署表示，由於市場供應緊張及各政府部門的緊急需要，物流署已循多個渠道以直接採購的靈活方法向供應商取貨，以求早日鎖定貨源。物流署亦已經透過多個政府部門（包括香港經濟貿易辦事處）及個別人士轉介，接觸不同國家的供應商全球搜購口罩及防疫物品。此外，物流署亦透過公開招標以便涵蓋更多供應商，務求盡快搜購所需抗疫物品。但現時各類防疫物品供應十分緊張，尤其是囗罩，有些地區更實施出口管制，所以採購工作十分困難，但物流署會繼續透過不同途徑盡力採購所需物品。

【10:30】「醫管員工陣線」宣布，不排除延長罷工，要求今日與醫管局談判，確保員工有足夠防護裝備。

【09:55】因應「醫管員工陣線」發動罷工，醫管局表示由於今日公立醫院預計有大量醫護人員缺勤，緊急服務將仍受到嚴重影響。各公立醫院急症室目前只能集中有限的值勤人手提供緊急服務，醫管局呼籲病情輕微的病人，前往私家醫院或診所。專科門診會提供有限度服務，病人可於稍後致電更改診症預約時間，如有補充藥物需要，可前往專科門診補充藥物。醫院管理局呼籲所有未返回工作崗位的醫護人員以病人福祉為大前提，盡快返回工作崗位，為病人提供所需服務。

【07:04】截至周四（6日）清晨7時04分，新型冠狀病毒疫情至今全國累積確診個案27464宗，死亡人數增至563人，疑似個案23260宗，治癒個案1136宗。

【03:05】世界衛生組織（WHO）2月5日表示會於11及12日在瑞士日內瓦舉行專家會議，討論研發針對新型冠狀病毒的藥物及治療方面，預計會有數百名專家出席。

【02:01】路透社報道，新加坡一間高級酒店曾在1月中旬舉行國際商務會議，結果導致3名分別來自韓國及馬來西亞的與會男子受到感染。

【01:16】特首林鄭月娥凌晨在facebook專頁以《醫院管理局絶不孤單》為題發帖，感謝「堅守崗位的醫管局前線員工」，又稱部分準媽媽及新生嬰兒受罷工影響，對此感到痛心。