星島澳洲版清盤停刊　員工須向政府申請賠償

發出公告正在洽商賣盤的星島新聞集團，今日（6日）突然結束澳洲版的業務，並將公司清盤，員工無法獲得即時賠償和欠薪，需要向澳洲政府的基金申請欠薪和補償。有員工批評公司不近人情，今日上班才知道澳洲版停刊和清盤。 星島新聞集團發言人表示，今日起結束澳洲業務，行動是因應經營環境而作出商業調整的一部份，會按當地法律保障股東和員工利益。

澳洲星島的員工，今日收到清盤官的文件，指澳洲星島已委託第三方清盤官負責清盤事宜，員工即日起結束與星島的僱傭關係，員工須向澳洲聯邦政府「公平薪資理賠保障」（Fair Entitlements Guarantee）申請欠薪、長期服務金和代通知金等賠償。

有在澳洲星島編輯部工作多年的員工，今日上班發現沒有報紙，才知道澳洲星島停刊，「昨日照常採訪、編輯、排版，原來昨晚突然通知印刷廠，停印報紙。」他說今日早上一名來自香港的高層與清盤官，向員工派發通知，指星島要清盤，員工無法即時獲得欠薪和長期服務金等賠償，「向澳洲政府的基金申請，清盤官說可能要兩三個月。」

發行部員工邱先生批評公司不近人情，「有同事下個星期租都交不到，差點哭出來。」他說過去幾年澳洲星島多次裁員，從高峰時五六十人，減到現在只剩約22人，其中編輯部五六人，「以前裁員都可以獲得即時賠償，包括欠薪、遣散賠償、長期服務假補償金和代通知金，但這次就要向政府申請。」以他自己為例，補償約3萬澳元（約15.7萬港元）。

2020年2月5日，最後一期發行的澳洲版《星島日報》及《東周刊》。（受訪者提供）

星島新聞集團（1105）發言人表示，集團今日起結束澳洲業務，行動是因應經營環境而作出商業調整的一部份，公司亦正計劃增持其他海外業務，以加強具前景之分部發展，調整方案會各按當地法律進行，以保障股東和員工利益。

《星島日報》海外版在美國、加拿大、英國、澳洲等地發行，澳洲版在1982年創刊，曾經在悉尼和墨爾本印刷，去年已停止在墨爾本印刷，部份編輯和排版工序在深圳進行。有澳洲星島的員工表示，公司數碼化轉型緩慢，讀者老化，已無昔日風光。

星島澳洲版是澳洲當地主要中文報紙，競爭對手是當地發行的《澳洲新報》，廣州《新快報》澳洲版亦於去年停止發行印刷版。

星島新聞集團正洽談賣盤，集團2月4日再發公告，指主席兼控股股東何柱國，與潛在買家就潛在交易之磋商仍在進行，並未訂立任何正式或具法律約束力之協議，潛在交易可能或不可能進行。