【武漢肺炎．最新】員工陣線衝上辦公室　醫管局指運作嚴重受影響

新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，政府周三（5日）宣布，周六（8日）凌晨起擴大入境管制措施，所有內地入境人士需強制檢疫隔離14日。與此同時，醫管局員工陣線與醫管局會晤後未達共識，呼籲醫護繼續罷工。「醫管局員工陣線」今日於醫管局總部集會，中午衝上總部4樓聚集，要求與高層對話。 截至昨晚，本港暫錄得24宗確診個案，一人死亡。

▼醫管局員工鞪線2月7日罷工集會▼

+ 18 + 17 + 16

【14:27】醫管局呼籲正在醫管局大樓上班的員工應視乎安全情況，決定是否繼續留在大樓內；而正前往醫管局大樓的人士，亦應取消行程。對於有關組織，罔顧其他員工安全，強行衝入辦公大樓不同樓層集會，嚴重影響醫管局運作表示遺憾，再次呼籲有關組織盡快離開醫管局大樓。

【14:10】民主黨立法會議員胡志偉到場，他批評醫管局不願意對話，又無法保證提供足夠醫護的防護裝備是「匪夷所思」。醫管局員工陣線副主席羅卓堯稱，據最新投票結果，約有1400人支持和承諾繼續參與罷工至下周三。

【14:01】員工陣線主席余慧明在場朗讀醫管局剛剛發出的聲明。其後余表示，「員工來到醫管局要求對話，佢唔肯，為展示誠意，我哋去到五樓搵佢哋，都繼續唔肯出」，余直言對此「極度憤怒」。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

+ 12 + 11 + 10

【13:55】員工陣線主席余慧明稱，截至下午1點半，有1,161人投票支持繼續罷工，呼籲會員繼續投票。員工陣線早前表示，若有6,000會員投票支持將延長罷工至下周三。

【13:50】醫管局表示，一直有誠意與員工組織會面，並希望能夠和員工代表進行有建設性和實質對話，共同解決問題，並希望今日開會共同解決問題。對於有關組織，罔顧其他員工安全，強行衝入辦公大樓，騷擾其他正在工作員工，醫管局表示遺憾。

【13:11】員工陣線主席余慧明重申，若員工陣線要待社區爆發才停止罷工，絕對是政府的責任，又指若政府答應工會訴求，員工樂意回到崗位工作；但若未能確保員工安全，等於讓醫護人員「送死」。

【12:45】醫管局員工陣線要求和醫管局公開會面，因此上到四樓找醫管局高層，但高層仍然「龜縮」，呼籲樓下同事上來找高層對話。而醫管局高層在5樓開會。部分醫護人員到醫管局大樓4樓內，高呼「高拔陞出來。」

▼武漢肺炎疫情擴散 全國逾三萬人確診▼

+ 9 + 8 + 7

【11:30】澳門呼籲澳門居民遵從及配合香港特區政府的防疫措施，2月8日零時起，所有抵港前14天曾去過內地的人士，包括澳門居民，均須接受隔離14天。

【11:05】醫管局員工陣線表示，今日將進行會員投票決定是否延長罷工，若6,000會員支持將延長罷工至下周三。另外，會諮詢會員意見決定是否在今日與醫管局會面。

【10:00】廣東省衞健委公布，截至昨日新增確診感染新型冠狀病毒74例，累計確診1018例，治愈68例，死亡1例；是疫情爆發以來，廣東首次出現死亡案例。案例發生在肇慶，死者是55歲男性，有武漢返廣東人員接觸史，患有糖尿病。

【09:10】醫管局表示，由於今日公立醫院預計有大量醫護人員缺勤，緊急服務將仍受到嚴重影響；各公立醫院急症室目前只能集中有限的值勤人手提供緊急服務，醫管局呼籲病情輕微的病人，前往私家醫院或診所。專科門診會提供有限度服務，病人可於稍後致電更改診症預約時間，如有補充藥物需要，可前往專科門診補充藥物。

醫管局呼籲所有未返回工作崗位的醫護人員以病人福祉為大前提，盡快返回工作崗位，為病人提供所需服務；又感謝所有繼續值勤的醫護人員，盡力維持最緊急的服務。

【07:08】全國過去一日新型冠狀病毒確診病例突破3萬宗，截至周五（7日）清晨7時08分，確診病例為30612宗，新增2552宗，死亡宗數新增70宗至634人不治，疑似病例24702宗，治癒病例1594宗。

【06:15】華南農業大學在官方微信宣布，根據一項最新的研究，把新型冠狀病毒傳給人類的潛在中間宿主是穿山甲。

【05:10】英國確診第三宗新型冠狀病毒感染個案，當地傳媒報道，該名男子是一名中年男子，返國後在白禮頓（Brighton）的家中隔離，其後證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，隨即送到倫敦專門診治的傳染病醫院接受治療，並指他可能在新加坡受到感染。

【02:40】俄羅斯衛生部長穆拉契科（Mikhal Mourachko）透露，當局正研發針對這場疫情的疫苗，估計需時8至10個月的時間，但大前提是必須先取得武漢肺炎的活體毒株。