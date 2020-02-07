【武漢肺炎．最新】張建宗率鄭若驊見記者　料公布入境檢疫安排

新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，政府周三（5日）宣布，周六（8日）凌晨起擴大入境管制措施，所有內地入境人士需強制檢疫隔離14日。與此同時，醫管局員工陣線與醫管局會晤後未達共識，呼籲醫護繼續罷工。「醫管局員工陣線」今日於醫管局總部集會，中午衝上總部4樓聚集，要求與高層對話。 截至昨晚，本港暫錄得24宗確診個案，一人死亡。

▼醫管局員工陣線2月7日罷工集會▼

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【17:16】政務司司長張建宗率領多名官員見記者，包括公務員事務局局長羅智光、律政司司長鄭若驊、民政事務局局長劉江華、財經事務及庫務局局長劉怡翔、食物及衞生局局長陳肇始、保安局局長李家超、食物及衞生局副秘書長鄭鍾偉及衞生署署長陳漢儀，會見傳媒。

【16:50】威爾斯親王醫院一名42歲男病人，初步確診感染新型冠狀病毒，若複查都對病毒呈陽性，將是第25宗個案。據報，病人曾到內地河北省。

【16:41】珠海再多三名武漢居民確診，《澳門日報》報道，當中二人在潛伏期曾到過澳門。

【16:30】民主黨立法會議員黃碧雲公布，就滯留日本橫濱的鑽石公主號港人，提供求助熱線9150 4069。她引述旅客表示，目前尚有三餐供應，但時間不定，時早時遲；另多日沒有新毛巾更換。因此旅客希望日方可更恰當地提供三餐，以及要求港府派出包機，以便他們在14日隔離期滿後可返港。

↓↓重溫民主黨鑽石公主號記者會↓↓

【16:07】政務司司長張建宗下午５時半舉行記者會，料公布入境檢疫。

【15:35】有線新聞報道，行政會議今日通過由今晚午夜起，任何從內地入境香港人士，包括香港居民，需接受檢疫14日，違反者可被判監六個月。香港居民可選擇家居隔離。

【15:17】澳門政府公布，因應目前疫情的發展和防疫的需要，公務人員在2月8日至16日期間免除上班，僅維持公共部門的緊急服務。行政公職局已經向各公共部門發出指引，再次強調此次免除上班是為了減少疾病傳播的風險，獲免除上班的公務人員如非緊急或必要的情況必須留在家中避免外出，以履行公務人員的義務。

【15:10】中華電力公布，繼續實施特別工作安排。除須輪班工作的員工及必要支援以維持公司正常營運的員工外，其他員工可繼續留在家中工作至2月16日。位於旺角的中華電力客戶服務中心會繼續提供有限度服務。客戶亦可透過中華電力的網上服務及客戶服務熱線2678 2678處理有關電力賬戶事宜。

【14:48】今早一名男童在深圳灣口岸過關後不適，由救護車送到屯門醫院。據悉，男童患有嚴重肺炎，他曾在內地醫院治療，今早與家人一同到港。有消息人士透露，男童懷疑是與「武漢肺炎」相關，現已被隔離治療，也需做測試，男童亦有先天性心臟問題。另一個知情人士透露，男童因其長期病患而需入院，目前留醫深切治療部。

【武漢肺炎】消息：深圳灣入境男童患嚴重肺炎 留醫ICU需隔離

【14:27】醫管局呼籲正在醫管局大樓上班的員工應視乎安全情況，決定是否繼續留在大樓內；而正前往醫管局大樓的人士，亦應取消行程。對於有關組織，罔顧其他員工安全，強行衝入辦公大樓不同樓層集會，嚴重影響醫管局運作表示遺憾，再次呼籲有關組織盡快離開醫管局大樓。

【14:10】民主黨立法會議員胡志偉到場，他批評醫管局不願意對話，又無法保證提供足夠醫護的防護裝備是「匪夷所思」。醫管局員工陣線副主席羅卓堯稱，據最新投票結果，約有1400人支持和承諾繼續參與罷工至下周三。

【14:01】員工陣線主席余慧明在場朗讀醫管局剛剛發出的聲明。其後余表示，「員工來到醫管局要求對話，佢唔肯，為展示誠意，我哋去到五樓搵佢哋，都繼續唔肯出」，余直言對此「極度憤怒」。

【醫護罷工】三大醫學組織發公開信 籲醫護放下歧見 重回崗位

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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【13:55】員工陣線主席余慧明稱，截至下午1點半，有1,161人投票支持繼續罷工，呼籲會員繼續投票。員工陣線早前表示，若有6,000會員投票支持將延長罷工至下周三。

【醫護罷工】員工陣線投票決定是否延長罷工 逾6000票即通過

【13:50】醫管局表示，一直有誠意與員工組織會面，並希望能夠和員工代表進行有建設性和實質對話，共同解決問題，並希望今日開會共同解決問題。對於有關組織，罔顧其他員工安全，強行衝入辦公大樓，騷擾其他正在工作員工，醫管局表示遺憾。

【13:11】員工陣線主席余慧明重申，若員工陣線要待社區爆發才停止罷工，絕對是政府的責任，又指若政府答應工會訴求，員工樂意回到崗位工作；但若未能確保員工安全，等於讓醫護人員「送死」。

【12:45】醫管局員工陣線要求和醫管局公開會面，因此上到四樓找醫管局高層，但高層仍然「龜縮」，呼籲樓下同事上來找高層對話。而醫管局高層在5樓開會。部分醫護人員到醫管局大樓4樓內，高呼「高拔陞出來。」

▼武漢肺炎疫情擴散 全國逾三萬人確診▼

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【11:30】澳門呼籲澳門居民遵從及配合香港特區政府的防疫措施，2月8日零時起，所有抵港前14天曾去過內地的人士，包括澳門居民，均須接受隔離14天。

【11:05】醫管局員工陣線表示，今日將進行會員投票決定是否延長罷工，若6,000會員支持將延長罷工至下周三。另外，會諮詢會員意見決定是否在今日與醫管局會面。

【10:00】廣東省衞健委公布，截至昨日新增確診感染新型冠狀病毒74例，累計確診1018例，治愈68例，死亡1例；是疫情爆發以來，廣東首次出現死亡案例。案例發生在肇慶，死者是55歲男性，有武漢返廣東人員接觸史，患有糖尿病。

【09:10】醫管局表示，由於今日公立醫院預計有大量醫護人員缺勤，緊急服務將仍受到嚴重影響；各公立醫院急症室目前只能集中有限的值勤人手提供緊急服務，醫管局呼籲病情輕微的病人，前往私家醫院或診所。專科門診會提供有限度服務，病人可於稍後致電更改診症預約時間，如有補充藥物需要，可前往專科門診補充藥物。

醫管局呼籲所有未返回工作崗位的醫護人員以病人福祉為大前提，盡快返回工作崗位，為病人提供所需服務；又感謝所有繼續值勤的醫護人員，盡力維持最緊急的服務。

【07:08】全國過去一日新型冠狀病毒確診病例突破3萬宗，截至周五（7日）清晨7時08分，確診病例為30612宗，新增2552宗，死亡宗數新增70宗至634人不治，疑似病例24702宗，治癒病例1594宗。

【06:15】華南農業大學在官方微信宣布，根據一項最新的研究，把新型冠狀病毒傳給人類的潛在中間宿主是穿山甲。

【05:10】英國確診第三宗新型冠狀病毒感染個案，當地傳媒報道，該名男子是一名中年男子，返國後在白禮頓（Brighton）的家中隔離，其後證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，隨即送到倫敦專門診治的傳染病醫院接受治療，並指他可能在新加坡受到感染。

【02:40】俄羅斯衛生部長穆拉契科（Mikhal Mourachko）透露，當局正研發針對這場疫情的疫苗，估計需時8至10個月的時間，但大前提是必須先取得武漢肺炎的活體毒株。